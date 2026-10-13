Rosalind Franklin se je še kako zavedala pomena fotografije 51

Rosalind Franklin, britanska znanstvenica, je (so)avtorica znamenite fotografije 51, ki je razkrila dvojnovijačno strukturo DNK. Za odkritje si je trojica mož – James Watson, Francis Crick in Maurice Wilkins – delila Nobelovo nagrado za medicino leta 1962, Franklinova je zaradi raka umrla štiri leta prej.

Rosalind Franklin FOTO: Wikipedia

Pogosto navajajo, da se znanstvenica ni zavedala pomena fotografije 51, a to preprosto ne drži, dodatno dokazuje nova raziskava Kraljevega kolidža v Londonu in Inštituta za zgodovino znanosti.

Franklinova in njen študent Raymond Gosling sta fotografijo 51 posnela leta 1952 na Kraljevem kolidžu. Slika je nastala z usmerjanjem rentgenskih žarkov na DNK in beleženjem vzorca, ki je nastal ob njihovem sipanju na molekulah DNK. Nastali vzorec v obliki črke X je bil dokaz, da ima DNK strukturo vijačnice.

Fotografija je postala znana, potem ko so jo v začetku leta 1953 – brez vednosti Franklinove – pokazali Jamesu Watsonu, ki je na Univerzi v Cambridgeu sodeloval s Francisom Crickom. Manj kot dva meseca pozneje sta Watson in Crick izdelala model dvojne vijačnice DNK; ta je bil objavljen v reviji Nature skupaj s člankom Franklinove in Goslinga, v katerem sta opisala posnetek 51.

O Franklinovi pogosto navajajo, da ni prepoznala pomena svojega dela. K temu prepričanju je veliko pripomogel sam Watson, ki je v svoji knjigi iz leta 1968 tudi s seksističnimi besedami o Franklinovi pisal, da je le on dobil uvid, vreden Nobelove nagrade. Britanska raziskovalka se ni mogla braniti, saj je leta 1958 umrla, stara komaj 37 let.

Nove analize njenih zapiskov in dodatnih rentgenskih posnetkov, ki jih je naredila nekaj dni pred posnetkom 51, pri čemer je uporabila enak vzorec DNK, kažejo, da bi z lahkoto ovrgla Watsonove trditve.

Zgodovinar Alistair Sponsel z Inštituta za zgodovino znanosti in kristalograf Brian Sutton s Kraljevega kolidža trdita, da je Franklinova vedela, da je prejšnji posnetek razkril vijačnico – spoznanje, ki si ga je lastil Watson – in da je prav zato izdelala drugo, izpopolnjeno različico, znano kot posnetek 51. Raziskovalca sta to sklenila po obsežni analizi njenih laboratorijskih zapiskov, rokopisov in fotografij, ki jih hranijo v Filadelfiji, Cambrigeu in Londonu. Znova sta pregledala originalno rentgensko kamero in posnetke, ki jih hranijo na kolidžu.

Tisk fotografije št. 51, ki je bil v lasti Rosalind Franklin. Fotografija je iz zbirke »Zgodovina molekularne biologije« Inštituta za zgodovino znanosti. FOTO: Inštitut za zgodovino znanosti

V članku, objavljenem v reviji Journal of the History of Biology, raziskovalca opisujeta, da je bila fotografija 51 le čistejša različica rentgenskega posnetka številka 49, ki jo je Rosalind Franklin uporabila za izračune o ključnih lastnostih DNK. Študija kaže, da je raziskovalka skrbno načrtovala, da pridobi visokokakovosten posnetek.

Pri preučevanju posnetkov sta Sponsel in Sutton razkrila, da je imela fotografija številka 49 madež, ki ga je povzročila notranja komponenta kamere, ki je zdrsnila po rentgenskem filmu in zakrila del nastalega rentgenskega difrakcijskega vzorca. To ni zmanjšalo vrednosti fotografije za raziskave, in Franklinova jo je uporabila za izračune, ki so prispevali k odkritju dvojne vijačnice.

Franklinova na tej točki, kot pišejo v študiji, še ni vedela, ali gre za enojno, dvojno ali trojno vijačnico, se je pa zavedala, kako pomembni so rentgenski posnetki. Kasneje se je Franklinova odločila, da bo z istim vzorcem DNK izdelala novo, čistejšo različico slike, ki ji je omogočila tako pomemben preboj. Rezultat je bila fotografija 51. Ta je bila dovolj dobra za objavo.

Vendar je ni objavila. S tem je tudi sama pripomogla k ohranjanju mita, da ni razumela lastnih podatkov. Razlog za neobjavo je po besedah avtorjev študije v tem, da je Franklinova pred objavo poskušala razumeti različne oblike molekule.

Za posnetka 49 in 51 je uporabila »mokro« različico vzorca z visoko vsebnostjo vode, ki je dala le preprost difrakcijski vzorec. Nato pa se je osredotočila na kristalno obliko molekule, ki je ustvarila precej bolj podrobne vzorce – a se je izkazalo, da ta oblika obstaja le v laboratoriju.

Sutton je za revijo Sicence dejal, da razume, zakaj je temu posvetila mesece dela. »Sem kristalograf, zato si želim posnetkov, bogatih s podatki. S fotografijo, na kateri je le šest pik, si ne morem veliko pomagati.«

Minilo je skoraj leto dni, preden se je znova lotila razvozlavanja strukture mokre DNK. Toda do takrat sta bila Watson in Crick – delno na podlagi podatkov Franklinove – že globoko vpletena v izdelavo kovinskega modela s kroglicami in paličicami, ki je kmalu zatem razkril celotno obliko in delovanje molekule.

Fotografija steklenega negativnega odtisa fotografije št. 49 iz arhiva Kraljevega kolidža London. FOTO: Alistair Sponsel

Kopanje po arhivih

Sponsel je lani znova začel preučevati raziskave Rosalind Franklin, potem ko je Inštitut za zgodovino znanosti od Inštituta J. Craiga Venterja pridobil zbirko Zgodovina molekularne biologije. Zbirka, ki velja za enega najpomembnejših znanstvenih arhivov, med drugim vključuje osebni izvod fotografije 51 in druge njene predmete. Kopanje po arhivih je Sponsela pripeljalo do drugih zbirk in Suttona.

Raziskovalca Alistair Sponsel (levo) in Brian Sutton FOTO: Inštitut za zgodovino znanosti

»Zanimale so naju iste značilnosti fotografije 51 in želela sva bolje razumeti, zakaj je bila slika videti tako, kot je,« je v sporočilu za javnost z inštituta dejal Sponsel. »Po tem, ko sva skupaj preučila toliko neverjetnih dokumentov in artefaktov, sva bila navdušena, ko sva ugotovila, da imava novo razumevanje – ne le o tem, kako je bila fotografija narejena, ampak tudi o tem, zakaj je Franklinova sploh želela posneti fotografijo 51,« je poudaril.

»Pred dobrim letom sem se seznanil s Sponselom in hitro sva ugotovila, da na fotografijo 51 gledava z različnih vidikov. Skupaj pa sva lahko bolje razumela, zakaj sta jo Franklinova in Gosling sploh posnela in zakaj je pravzaprav pomembna fotografija 49. Zanimivo mi je bilo fotografijo razumeti na še drugačen način,« je komentiral Sutton, zaslužni profesor molekularne biofizike.

Raziskovalca sta ob tem še poudarila, da raziskava ne zmanjšuje pomena dela Watsona in Cricka, ampak dopolnjuje celotno sliko, kako je Franklinova prispevala k odkritju, da bi se zavedali in bili hvaležni za njeno delo.

Po mnenju Vassilike Betty Smocovitis in Nicolasa Rasmussena, urednikov revije Journal of the History of Biology, »je to pomemben članek ne le zato, ker spreminja naše zgodovinsko razumevanje dela Rosalind Franklin, ampak tudi zato, ker kaže, kako je lahko samo tehnično delo ključno za razumevanje znanosti. Poleg tega članek kaže tudi na to, kako plodno je lahko sodelovanje med zgodovinarji in znanstveniki.«

»Raziskovanje dr. Sponsela in profesorja Suttona je točno tista vrsta dela, ki smo jo želeli omogočiti z nakupom zbirke,« je poudaril direktor Inštituta za zgodovino znanosti David Cole. »Z ohranjanjem takšnih pomembnih arhivov in njihovim širšim dostopom prek raziskovalnih štipendij in digitalnih zbirk inštituta želimo spodbuditi razumevanje zgodovine znanosti med znanstveniki, strokovnjaki in javnostjo po vsem svetu.«