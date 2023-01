Rusija bo na postajo poslala nov sojuz

Ruska vesoljska agencija je sporočila, da bo 20. februarja na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) izstrelila kapsulo sojuz MS-23, s katero se bodo na trdna tla prepeljali ruska kozmonavta in ameriški astronavt, potem ko se je okvaril sojuz, s katerim so pripotovali na postajo.

Spomnimo: iz sojuza MS-22 je 14. decembra lani iztekla hladilna tekočina za uravnavanje temperatur v prostoru za posadko. Ruski inženirji so preverjali, ali bi bila vseeno dovolj varna za prevoz, Nasa se je pozanimala pri Spacexu, ali bi lahko uporabili dragona, vseskozi pa je bila najverjetnejša možnost rešitve, da Rusi v orbito pošljejo novo kapsulo. Polet sojuza MS-23 je bil sicer predviden za marec. Poškodovana kapsula se bo prav tako vrnila na Zemljo, seveda prazna.

Pravilo pri potovanjih posadk je, da se iz vesolja vrnejo z istim plovilom ali vsaj s plovilom istega tipa, s katerim so tja odpotovali. Razlogov je več: drugačno je upravljanje plovila, tudi oblačila za ruski sojuz in ameriški dragon so povsem različna.

Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin in Frank Rubio so na postajo s sojuzom prispeli septembra lani, njihov povratek je bil načrtovan za konec marca letos. Odprava se bo, kot so pojasnili pri Roskozmosu, zdaj nekoliko podaljšala. Na svoj polet v vesolje bo morala počakati tudi posadka sojuza MS-23, 16. marca bi na njem morali sicer potovati kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolaj Čub ter ameriška astronavtka Loral O'Hara.

Na telegramu so pri Roskozmosu še pojasnili, da niso potrdili mehanske okvare za nastanek manj kot milimeter široke razpoke. Z eksperimenti so pokazali, da je najverjetnejši vzrok za razpoko trk meteoroida.