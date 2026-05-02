Ruska cenzura interneta

Kremelj v zadnjih mesecih stopnjuje prizadevanja, da bi ruski internet po kitajskem in iranskem vzoru ločil od preostalega sveta.

V začetku marca je Moskovčane zadela nadloga, ki je dotlej niso bili vajeni: v večjem delu ruske prestolnice so se pojavile hude in dolgotrajne motnje mobilnega interneta. V nekaterih okrožjih je bilo možno dostopati vsaj do nekaterih upravnih in vladnih portalov, drugod niti to ne. Ker oblasti in tamkajšnja telekomunikacijska podjetja točnih podatkov niso javno objavili, se lahko zanašamo predvsem na pričevanja občanov. Ruski neodvisni mediji, kot sta Meduza in Agenstvo, so glede na izjave ljudi ter objave na spletnih storitvah, ki spremljajo motnje interneta, kot sta sboy.rf in downdetector, ugotavljali, da so se motnje začele 3. marca, se stopnjevale do približno 12. marca in se nato vlekle še skoraj do konca meseca. Prav 12. marca je Kremelj prvič odločneje komentiral problematiko, ko ...