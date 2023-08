Ruska Luna 25 treščila na Luno

Ruska vesoljska agencija nima dobrih novic. Kot so zapisali na telegramu, je sonda Luna 25, ki bi morala jutri pristajati na južnem polu, treščila ob površje.

Včeraj je sonda po načrtih skušala znižati orbito, da bi lahko nato tudi pristala. Vendar, kot so pojasnili pri Roskozmosu, se je ob prižigu motorjev zgodila anomalija in z Luno 25 so včeraj ob 11.57 UTC izgubili stik. Danes so na telegramu pojasnili, da so sondo skušali najti in z njo stopiti v stik, vendar neuspešno.

Po preliminarni analizi ugotavljajo, da je zaradi napačnih parametrov ob prižigu motorjev - menda naj bi bil potisk precej premočan - sonda zgrešila orbito in je ob tem treščila ob površje. Kot so še dodali na telegramu, so že ustanovili posebno komisijo, ki bo ugotavljala, zakaj se je tako nesrečno razpletlo za Luno 25.

Neuspešen zaključek prve ruske odprave na Luno po letu 1976 je vsekakor močan udarec za že tako šepajočo rusko vesoljsko industrijo.

Pred nekaj dnevi je Luna 25 poslala sliko kraterja Zeeman na nam oddaljeni strani Lune. FOTO: Roscosmos/Reuters

Luno 25 so proti našemu naravnemu satelitu s sojuzom poslali 11. avgusta, pred nekaj dnevi se je uspešno utirila v orbito, do velikega finala pa torej ni prišla. Pristanek na južnem polu - kjer ni pristala še nobena sonda - bi bil velik uspeh za Rusijo, ki bi tako dokazala, da je še vedno sposobna pristati na Luni in da je zanesljiva partnerica v vesoljskih odpravah. Odpravo so budno spremljali na Kitajskem, ki ostaja ruska partnerica, med tem ko so Rusiji zaradi napada na Ukrajino sodelovanje odrekle številne druge države - med temi izstopa predvsem Evropa, ki je imela kar nekaj skupnih odprav. Evropska vesoljska agencija je sodelovala tudi pri pripravi Lune 25, za odpravo so sestavljali kamero, vendar so po prenehanju sodelovanja zaprosili, naj kamero odmestijo in jo vrnejo Esi.

Roskozmos je sicer že pripravljal tudi odpravi Luna 26 in Luna 27. Orbiter Luna 26 naj bi poletel leta 2027, vendar je to seveda pod vprašanjem. Ne le, da se vesoljske odprave rade redno (in pri vseh vesoljskih agencijah) zamikajo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, s tem pa so povezani tudi finančni vložki, bi se zdaj lahko zadeve še kako zapletle zaradi neuspeha.

Indijski Čandrajan za zdaj še uspešno na poti

Boljše novice imajo v indijski vesoljski agenciji Isro. Njihov pristajalnik Čandrajan 3 je namreč uspešno znižal orbito. Pristajalnik, ki je opremljen tudi z roverjem, namerava na južnem polu pristati 23. avgusta.

Če bo Indiji uspelo, bo to prvi uspešni pristanek na Luni za to državo, Indija pa bo postala šele četrta država z mehkim pristankom - do zdaj je to uspelo le ZDA, Rusiji oziroma takratni Sovjetski zvezi in Kitajski, hkrati pa prva, ki bo pristala na južnem polu. Ta je zanimiv, ker se v večnih sencah skriva vodni led, to pa je izjemno pomembna surovina v načrtih, da bi ljudje postavili stalno oporišče na Luni. ZDA bodo na južnem polu skušali pristati s posadko v odpravi Artemis 3.