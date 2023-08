Ruska Luna 25 uspešno poletela proti Luni

Rusija je nekaj minut čez eno po srednjeevropskem času izstrelila raketo sojuz s kozmodroma Vostočni in proti Luni poslala pristajalnik Luna 25. To je prva lunarna sonda za to državo po 47 letih, ko je bila uspešna povratna odprava Luna 24, s katero so pristali na površju, pobrali nekaj vzorcev in jih tudi prinesli na Zemljo.

FOTO: Roskozmos/AFP

Luna 25 bo predvidoma 21. avgusta skušala pristati v kraterju Boguslawsky na južnem polu. Območje je za pristajanje bistveno bolj neprijazno kot osrednji deli povrja ob ekvatorju, kjer je do zdaj pristala večina pristajalnikov tako ruskih kot od drugih držav. Če bo pristanek uspešen, bo sonda območje raziskovala vsaj eno leto. V odpravi bodo testirali številne tehnologije, potrebne za mehko pristajanje na površju lune, pa instrumente za preučevanje površja.

FOTO: Roskozmos/AFP

Več o odpravi izveste v članku iz rubrike Kje so naše ladje: