Rusko vesoljsko plovilo progres nadzorovano padlo v Tihi ocean

Domnevno poškodovano rusko vesoljsko plovilo progress MS-21 je izstopilo iz Zemljine orbite in v atmosferi izgorelo, ostanki pa so nadzorovano padli v Tihi ocean, so danes sporočili z ruske vesoljske agencije Roscosmos. Enajstega februarja so zaznali iztekanje hladilne tekočine. Podobna poškodba se je decembra zgodila tudi na plovilu sojuz MS-22, ki bi moralo na Zemljo vrniti tri astronavte.

Rusko plovilo progres MS-21 se je oktobra lani priklopilo na mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in dostavilo približno tri tone vode, hrane, goriva in drugih potrebščin. Pretekli teden pa so kozmonavti opazili, da na njem pušča zunanji hladilni sistem. V soboto so plovilo progres MS-21 odklopili, ga obrnili in fotografirali od zunaj. Vidnih poškodb niso odkrili. Na plovilo so naložili smeti, ki so torej izgorele v atmosferi.

Plovilo sojuz MS-22, ki je še vedno na ISS, je septembra na ISS pripeljalo kozmonavta Sergeja Prokopjeva in Dmitrija Petelina ter astronavta ameriške vesoljske agencije Nasa Franka Rubia. Marca bi se morali z njim tudi vrniti domov, a so zaradi poškodb plovila vrnitev preložili.

Posadka je tako prisiljena čakati na naslednje plovilo, ki ga bodo proti ISS z izstrelišča Bajkonur predvidoma poslali v marcu.