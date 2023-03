S kreditno kartico po čelade

V nadaljevanju preberite:

V videu s kanala na telegramu nas pozdravijo ruski piloti, strumno postrojeni pred gručo jurišnih helikopterjev. Nato se privržencem zahvalijo za podporo – pa ne moralno, temveč čisto stvarno, kajti z donacijo so prejeli nove letalske kombinezone, bolj kakovostne od tistih, ki jih sicer imajo na voljo.

Takšne vrste videoposnetki in fotografije so v prvem letu vojne v Ukrajini postali stalnica družbenih omrežij. Kar zadeva opremo, je namreč spopad obe vojskujoči se strani ujel v kaotični situaciji. Ukrajinska vojska se od leta 2014 skuša izviti iz primeža ruske vojaške filozofije in oblikovati modernejše sile, ki delujejo po Natovih standardih. Invazija jo je ujela nekje vmes, in ko so ruski napadalci prestopili meje, jim je nasproti prišla pisana množica raznolikih enot, od dobro opremljene specialne enote pa do teritorialnih oddelkov, ki so jim še manjkali zaščitni jopiči. Da je bila mera polna, so se zatem pridružile še enote tujih prostovoljcev, vsaka s svojim mecenom ali kanali za oskrbo.