S plazmo nad glive za odpornost lesa

Neja Bizjak Štrus je mlada raziskovalka na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana biologinja in magistra mikrobiologije.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najpogosteje uporabim računalnik, predvsem program za pisanje in urejanje podatkov. Najrajši pa uporabljam program za pripravo grafik in predstavitev ter programski jezik R za pripravo grafikonov. Vesela sem tudi dela v laboratoriju, še posebej kadar uporabljam plazemsko napravo. Ta je zgrajena iz dveh elektrod, prevlečenih z dielektrikom, kot je na primer keramika. Elektrodi sta priklopljeni na visokofrekvenčni vir električne napetosti. Ko skozi spustimo električni tok, se vmesni zrak ionizira – zgodijo se posebne kemijske reakcije. Ta ionizirani zrak nato uporabljam za obdelavo lesa, vode in lesnih gliv.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo. Plazma je posebna oblika energije, ki nastane, ko z električno napetostjo sprožimo kemijske reakcije v zraku. Pogosto jo vidimo kot plamen ali iskre, saj pri tem nastanejo tudi fotoni. Zanimajo me njeni učinki na izboljšanje lastnosti lesa in na zmanjšanje delovanja gliv, ki povzročajo propadanje. Preprosto rečeno – iščem okolju prijazen način, kako bi les naredili trpežnejši in bolj odporen proti glivam.

Testiranje učinkov plazme FOTO: Neja Bizjak Štrus

Zakaj imate radi znanost?

Ker vedno ponuja nova vprašanja in izzive. Vsak odgovor odpira nova spoznanja, včasih poglobi naše razumevanje znanega, drugič pa razširi meje na povsem nova raziskovalna področja.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Razvoj okolju prijazne tehnologije, ki ne temelji na kemikalijah in je uporabna na različnih znanstvenih in industrijskih področjih.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Neja Bizjak Štrus FOTO: osebni arhiv

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Vedela sem šele, ko sem začela študirati. Me je pa že vse otroštvo zanimalo vse živo okrog mene. Zelo rada sem listala po poljudnoznanstvenih knjigah o inovacijah in živalih. Brskala sem po tleh in iskala deževnike, pikapolonice in žabe. Zelo so me zanimale tudi rastline, še posebej zelišča.

Če najdem čas, rada slikam z akrilnimi in oljnimi barvami ter ustvarjam ročna darila, zato sem se naučila tudi kvačkati, šivati in marsikaj drugega. Veselijo me vrtnarjenje, nabiranje gob in kuhanje iz nabranih dobrot. Največ miru pa najdem doma, v družbi moža in najinih dveh mačkonov.

Del prostega časa namenim tudi Društvu Mlada akademija, kjer sem trenutno predsednica. Društvo združuje doktorske študente in raziskovalce na začetku kariere. Organiziramo dogodke in okrogle mize o izzivih, s katerimi se srečujemo na svoji poti, ter nagrajujemo dobre mentorske prakse z nagrado mentor leta.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Radovednost in vztrajnost. Znanstvenik se mora vedno spraševati »zakaj« in »kako« ter nikoli ne sme nehati iskati odgovore.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Trenutno je to umetna inteligenca. V prihodnosti pa verjamem, da nas čakajo ključna odkritja na področju učinkovite razgradnje plastike in prehoda na zelene vire energije. Tudi kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamna – in podobno bo z našo odvisnostjo od fosilnih goriv.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, nisem ravno ljubiteljica potovanja po zračnem prostoru. Poleg tega imam preveč rada naravo, gore, morje, živali in rastline, tega pa na Marsu verjetno nikoli ne bo v taki obliki.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na fuzijo, saj obeta skoraj neomejen, čist in trajnosten vir energije.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Zelo sta mi zanimivi Ana Mayer Kansky in Marie Skłodowska-Curie. Obe sta vstopili v svet znanosti v času, ko za ženske to ni bilo samoumevno, in pustili neizbrisen pečat.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Youtube kanal Kurzgesagt – In a Nutshell, ki s privlačno grafiko in poljudno razlago približa teme iz naravoslovja, medicine in tehnike.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Morda to, da je plazemska tehnologija okolju prijazna metoda. Vse, kar potrebujemo za njen nastanek, je vir električne napetosti in dve elektrodi. Torej porabimo samo električno energijo, pri tem pa ne nastajajo nevarni stranski produkti. Druga stvar pa je, da je plazma tudi četrto agregatno stanje. In da jo opazujemo v vsakodnevnem življenju v obliki strele, ognja, polarnega sija, sonca, neonskih znakov in še marsikje drugje.