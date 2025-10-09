  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    S plazmo nad glive za odpornost lesa

    Neja Bizjak Štrus raziskuje vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo.
    Neja Bizjak Štrus FOTO: osebni arhiv  
    Galerija
    Neja Bizjak Štrus FOTO: osebni arhiv  
    Saša Senica
    9. 10. 2025 | 06:00
    6:03
    A+A-

    Neja Bizjak Štrus je mlada raziskovalka na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana biologinja in magistra mikrobiologije.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Najpogosteje uporabim računalnik, predvsem program za pisanje in urejanje podatkov. Najrajši pa uporabljam program za pripravo grafik in predstavitev ter programski jezik R za pripravo grafikonov. Vesela sem tudi dela v laboratoriju, še posebej kadar uporabljam plazemsko napravo. Ta je zgrajena iz dveh elektrod, prevlečenih z dielektrikom, kot je na primer keramika. Elektrodi sta priklopljeni na visokofrekvenčni vir električne napetosti. Ko skozi spustimo električni tok, se vmesni zrak ionizira – zgodijo se posebne kemijske reakcije. Ta ionizirani zrak nato uporabljam za obdelavo lesa, vode in lesnih gliv.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Raziskujem vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo. Plazma je posebna oblika energije, ki nastane, ko z električno napetostjo sprožimo kemijske reakcije v zraku. Pogosto jo vidimo kot plamen ali iskre, saj pri tem nastanejo tudi fotoni. Zanimajo me njeni učinki na izboljšanje lastnosti lesa in na zmanjšanje delovanja gliv, ki povzročajo propadanje. Preprosto rečeno – iščem okolju prijazen način, kako bi les naredili trpežnejši in bolj odporen proti glivam.

    Testiranje učinkov plazme FOTO: Neja Bizjak Štrus  
    Testiranje učinkov plazme FOTO: Neja Bizjak Štrus  

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker vedno ponuja nova vprašanja in izzive. Vsak odgovor odpira nova spoznanja, včasih poglobi naše razumevanje znanega, drugič pa razširi meje na povsem nova raziskovalna področja.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Razvoj okolju prijazne tehnologije, ki ne temelji na kemikalijah in je uporabna na različnih znanstvenih in industrijskih področjih.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Neja Bizjak Štrus FOTO: osebni arhiv  
    Neja Bizjak Štrus FOTO: osebni arhiv  
    Vedela sem šele, ko sem začela študirati. Me je pa že vse otroštvo zanimalo vse živo okrog mene. Zelo rada sem listala po poljudnoznanstvenih knjigah o inovacijah in živalih. Brskala sem po tleh in iskala deževnike, pikapolonice in žabe. Zelo so me zanimale tudi rastline, še posebej zelišča.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Če najdem čas, rada slikam z akrilnimi in oljnimi barvami ter ustvarjam ročna darila, zato sem se naučila tudi kvačkati, šivati in marsikaj drugega. Veselijo me vrtnarjenje, nabiranje gob in kuhanje iz nabranih dobrot. Največ miru pa najdem doma, v družbi moža in najinih dveh mačkonov.

    Del prostega časa namenim tudi Društvu Mlada akademija, kjer sem trenutno predsednica. Društvo združuje doktorske študente in raziskovalce na začetku kariere. Organiziramo dogodke in okrogle mize o izzivih, s katerimi se srečujemo na svoji poti, ter nagrajujemo dobre mentorske prakse z nagrado mentor leta.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Radovednost in vztrajnost. Znanstvenik se mora vedno spraševati »zakaj« in »kako« ter nikoli ne sme nehati iskati odgovore.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Trenutno je to umetna inteligenca. V prihodnosti pa verjamem, da nas čakajo ključna odkritja na področju učinkovite razgradnje plastike in prehoda na zelene vire energije. Tudi kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamna – in podobno bo z našo odvisnostjo od fosilnih goriv.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Ne, nisem ravno ljubiteljica potovanja po zračnem prostoru. Poleg tega imam preveč rada naravo, gore, morje, živali in rastline, tega pa na Marsu verjetno nikoli ne bo v taki obliki.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Na fuzijo, saj obeta skoraj neomejen, čist in trajnosten vir energije.

    image_alt
    Gliva iz Izole odpotovala tudi v vesolje

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Zelo sta mi zanimivi Ana Mayer Kansky in Marie Skłodowska-Curie. Obe sta vstopili v svet znanosti v času, ko za ženske to ni bilo samoumevno, in pustili neizbrisen pečat.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Youtube kanal Kurzgesagt – In a Nutshell, ki s privlačno grafiko in poljudno razlago približa teme iz naravoslovja, medicine in tehnike.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Morda to, da je plazemska tehnologija okolju prijazna metoda. Vse, kar potrebujemo za njen nastanek, je vir električne napetosti in dve elektrodi. Torej porabimo samo električno energijo, pri tem pa ne nastajajo nevarni stranski produkti. Druga stvar pa je, da je plazma tudi četrto agregatno stanje. In da jo opazujemo v vsakodnevnem življenju v obliki strele, ognja, polarnega sija, sonca, neonskih znakov in še marsikje drugje.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Na gospodarjenje z gozdovi vplivajo tudi čustva

    Darja Stare je raziskovala odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom.
    Saša Senica 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Družboslovne raziskave za bolj pravične politike

    Ksenija Perković raziskuje družbene pojave, ki vključujejo ranljive skupine priseljencev.
    Saša Senica 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Materiali, ki »dihajo«

    Tia Kristian Tajnšek raziskuje in razvija nove materiale, večinoma za uporabo v medicini.
    Saša Senica 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Neja Bizjak Štrusznanstveni vprašalnikZNANSTVENIK SPREMINJA SVETZNANSTVENICA SPREMINJA SVETvprašalnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    S plazmo nad glive za odpornost lesa

    Neja Bizjak Štrus raziskuje vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo.
    Saša Senica 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vpliv Slavoja Žižka na prihodnost jazza

    Drugi album tria Mind Tree je suita, umetniški odziv na zmešnjavo, ki vlada svetu.
    Zdenko Matoz 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Palica

    V sindikalnih centralah vztrajajo, da reforma prinaša številne koristi.
    Marko Kočevar 9. 10. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vpliv Slavoja Žižka na prihodnost jazza

    Drugi album tria Mind Tree je suita, umetniški odziv na zmešnjavo, ki vlada svetu.
    Zdenko Matoz 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Palica

    V sindikalnih centralah vztrajajo, da reforma prinaša številne koristi.
    Marko Kočevar 9. 10. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo