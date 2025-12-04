S prenamenjanjem do novih zdravil tudi za redke bolezni

Razvoj zdravil je dolgotrajen in drag postopek, ki temelji na spoznanjih generacij znanstvenikov. Raziskave novih indikacij za že obstoječa zdravila pa so lahko hitrejše in cenejše, saj črpajo iz prej izvedenih kompleksnih raziskav. S prenamenjanjem zdravil se ukvarjajo v mednarodnem projektu REMEDi4ALL, v katerem sodeluje tudi Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Projekt, vreden 23 milijonov evrov, v katerem sodeluje 26 partnerskih organizacij, vzpostavlja inovativno evropsko platformo, ki povezuje strokovno znanje in raziskovalno infrastrukturo z namenom premagovanja izzivov, povezanih z raziskavami in razvojem prenamenjanja zdravil. Platforma REMEDi4ALL povezuje strokovnjake celotnega cikla raziskav in razvoja zdravil, od bazičnih, prek predkliničnih raziskav in razvoja zdravila, do kliničnega preizkušanja, kakor tudi strokovnjake s področij ekonomije in prava, pravi prof. dr. Irena Mlinarič Raščan z ljubljanske fakultete za farmacijo.