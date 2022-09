S svetovno inovacijo do popolnega vloga

Spoznajmo, kaj vse zmore novi HONOR 70 po izjemno ugodni ceni.

Prvovrstni fotografski in filmski pripomoček

Gre za popolnoma nov pametni telefon HONOR 70, zadnji iz njihove premijske serije N. Elegantna naprava je opremljena z vrhunskim sistemom kamer in programskimi rešitvami, ki naredijo ustvarjanje (in deljenje) kratkih videoposnetkov še preprostejše. Ne le da je uporabniku na voljo snemanje individualnega videa ene osebe, ki je v središču pozornosti, hkrati lahko telefon snema še t. i. skupinski video.

Ustvarjati zelo kakovostne vloge je s pametnim telefonom HONOR 70 preprosto predvsem po zaslugi dvojne glavne kamere z ločljivostjo 54 milijonov pik in popolnoma novega senzorja IMX800, ki uporabnikom omogoča, da zajamejo več svetlobe za svetlejše in ostrejše fotografije. Pametni telefon HONOR 70 ima tudi ultraširoko in makro (bližinsko) kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik. Opremljen je z mobilno platformo Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, poganjata pa ga edinstveni tehnologiji pospeševanja grafičnih zmogljivosti GPU Turbo X in OS Turbo X, ki zagotavljata izjemne zmogljivosti tudi med intenzivnim igranjem mobilnih iger ali pripravljanjem vlogov.

FOTO: HONOR

Hitro polnjenje za več zabave

HONOR 70 je opremljen s hitrostjo osveževanja zaslona do 120 hercev na sekundo in hitrostjo vzorčenja na dotik 300 hercev na sekundo1. Ti dve funkciji zagotavljata izredno visoko odzivnost zaslona in posledično odlično izkušnjo gledanja videoposnetkov in igranja iger z manj vhodnega zamika oziroma pomikanja na socialnih omrežjih.

HONOR 70 je opremljen z ultra veliko baterijo s 4.800 miliamper ur2, ki jo podpira tehnologija HONOR SuperCharge z močjo 66 W. Ta lahko brez težav podpira celodnevno neprekinjeno uporabo in omogoča, da se baterija napolni od 3 % do 60 % v samo 20 minutah3 s pomočjo priloženega polnilnika, kar pomeni, da lahko uporabnik zelo hitro napolni svojo napravo.

HONOR 70 je prvi pametni telefon iz serije N, ki ga poganja najnovejši uporabniški vmesnik HONOR Magic UI 6.1 z operacijskim sistemom Android 12.

FOTO: HONOR

HONOR 70 že s prestižnimi nagradami

Letos je HONOR osvojil kar 35 nagrad, ki jih podeljujejo svetovni mediji, od tega so jih 22 namenili pametnemu telefonu HONOR 70 v različnih kategorijah. Veliko vodilnih svetovnih medijev je omenjeni telefon nagradilo z nazivom najboljši telefon letošnjega sejma IFA (Best of IFA). TechRadar, svetovni tehnološki medij, je HONOR 70 označil za enega od letošnjih najboljših telefonov z operacijskim sistemom Android, medtem ko je Forbes, vodilni mednarodni poslovni medij potrdil, da je HONOR 70 močan, vsestranski igralec. Tudi njihovi novi pametni tablici HONOR Pad 8 je svetovna glasbena revija Billboard podelila nagrado Best of IFA zaradi vrhunskih zvočnih in videozmogljivosti.

Tudi nagrada združenja EISA

Da je pametni telefon HONOR 70 odličen telefon, s top uporabniško izkušnjo, so prepoznali tudi v združenju EISA (sestavlja ga 60 tehnoloških revij in spletnih portalov iz 29 držav, vsako leto podeljuje priznanja iz sveta zvoka in slike), ki so omenjenemu telefonu namenili nagrado EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023 (nagrada najboljši nakup pametnega telefona 2022–2023). Nagrade EISA (Expert Imaging and Sound Association) veljajo za eno največjih priznanj v avdio- in videoindustriji, zadnja leta pa tudi na področju mobilnih naprav.

FOTO: HONOR

Cena in dostopnost

Za današnjo generacijo uporabnikov, z izoblikovanim modnim slogom, je telefon HONOR 70 v Sloveniji na voljo v dveh barvah: črni (Midnight Black) in zeleni (Emerald Green).

HONOR 70 je na voljo po priporočeni ceni 549 EUR (verzija: 8 GB + 128 GB) in 599 EUR (8 GB + 256 GB). V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – A1 Slovenija in Telemach ter še pred koncem septembra Telekom Slovenije.

Vstopite v Pobeg v prihodnost

HONOR neprestano vlaga v tehnologije, kot so: umetna inteligenca, prostorski zvok in obogatena resničnost, da bi ljudem omogočil stik z digitalno revolucijo.

Pravkar so na sejmu IFA v Berlinu predstavili projekt Pobeg v prihodnost (Gateway to the Future), pobudo, s katero povezujejo kulturno dediščino in tehnologijo. Da so lahko izpeljali omenjeni projekt, se je HONOR povezal s podjetjem ARLOOPA, ki se ukvarja z obogateno in virtualno resničnostjo, ter priznanima umetnikoma Yunuene in Timom Helgertom, ki sta ustvarjalno preoblikovala znamenito zgradbo Wasserschloss v Hamburgu (objekt je del Unescove svetovne dediščine) v obogateni, tridimenzionalni resničnosti. Ta je na ogled v mestnem predelu Speicherstadt v Hamburgu, lahko pa si jo ogledate tudi doma prek aplikacije ARLOOPA, ki pametnim telefonom ponuja nove možnosti odkrivanja kulturne dediščine s pomočjo umetne inteligence.

Talenti HONOR ali preoblikuj svojo sosesko!

Kot dopolnitev te pobude je HONOR uvedel posebno kategorijo Interactive AR Artwork (interaktivna umetniška dela obogatene resničnosti) kot del svojega globalnega oblikovalskega tekmovanja HONOR Talents. Znotraj kategorije so tekmovalci povabljeni k izdelavi digitalnih umetniških del obogatene resničnosti, kjer kreativno preoblikujejo svoje soseske, vključno z digitalnimi prekrivnimi elementi za zgradbe, stene, parke in druge javne površine, s čimer pomagajo skupnosti približati kulturo. Umetniki, ki jih natečaj zanima, lahko več informacij najdejo tukaj: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/

FOTO: HONOR

1 Pri različnih aplikacijah in zaslonih za igre se hitrost osveževanja zaslona in hitrost vzorčenja dotika lahko nekoliko razlikujeta.