Salvador: odkrili so človeške ostanke, stare okoli 3000 let

Arheologi v Salvadorju so v začetku tedna izkopali človeške ostanke, o katerih domnevajo, da so stari skoraj 3000 let, je sporočilo salvadorsko ministrstvo za kulturo. Kot so še navedli, so ostanke, ki segajo v čas okoli 850 let pred našim štetjem, našli 2. julija na pokopališču v predmestju San Salvadorja Antiguo Cuscatlan.

V grobni jami so našli tudi majhno keramično posodo v usulutanskem slogu v obliki morske želve ter ostanke vej manioke, ohranjene pod plastmi vulkanskega pepela, ki se je nalagal v različnih obdobjih.

Arheologi na arheološkem najdišču Pasaje 4 v kraju Antiguo Cuscatlán v Salvadorju izkopavajo in odstranjujejo grob s človeškimi ostanki ter predmeti, med katerimi je tudi keramična posoda v slogu Usulután v obliki želve. FOTO: Presidencia De El Salvador/Reuters

Človeške ostanek so našli z obrazom, obrnjenim navzdol, njihovo natančno starost pa bodo določili z radiokarbonskim datiranjem. Izvedli bodo tudi analizo DNK, s katero bodo ugotovili spol osebe, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ministrstva te srednjeameriške države bi lahko na tem najdišču bile še druge grobne jame, podobne tistim, ki so jih odkrili na arheološkem najdišču Chalchuapa na zahodu Salvadorja, kjer so arheologi v 70. letih prejšnjega stoletja izkopali ostanke 33 ljudi.

Arheolog Carlos Flores Manzano ob odkritju. FOTO: Presidencia De El Salvador/Reuters

Odkritje – ki velja za najzgodnejši znani dokaz človeških žrtvovanj v Mezoameriki – je vključevalo 26 popolnih okostnjakov, štiri delne okostnjake in tri lobanje. Mnoge so našli ležeče z obrazom navzdol, z zvezanimi rokami in nogami, medtem ko so pri drugih opazili znake pohabljenja ali obglavljenja.

Lani so arheologi sporočili, da so v džungli v Gvatemali odkrili starodavni oltar, ki naj bi ga uporabljali za človeška žrtvovanja, zlasti otrok.

Leta 2015 so znanstveniki v Braziliji objavili odkritje dokazov o obglavljenju človeka izpred več kot 9000 let, kar velja za najstarejši doslej znani primer v Novem svetu, še navaja CBS News.