Samsung Galaxy A41 in A21s pametna telefona: vrhunska in dostopna za vse

Kombinacija elegance in funkcionalnosti

Galaxy A41 FOTO: Samsung



Vrhunske kamere in izjemna videoizkušnja

Galaxy A21s FOTO: Samsung

Tako neverjetna zmogljivost po tako dostopni ceni: Samsung Galaxy A41 je na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 319 evrov, Galaxy A21s pa za 209,90 evra. Za več informacij obiščite www.samsung.com.

Če so bili prvi mobilni telefoni – gotovo se spomnite svojega prvega – namenjeni le osnovni komunikaciji in smo bili z njimi bolj dostopni, bolj dosegljivi, so ti, od katerih smo dandanes praktično neločljivi, veliko več kot to. Kdaj ste na primer nazadnje fotografirali s fotoaparatom? Na pametnih telefonih lahko igramo tudi igrice, gledamo serije, opravljamo videoklice, plačujemo položnice, uporabljamo zemljevide, z raznimi aplikacijami uravnavamo navade za zdrav življenjski slog in še bi lahko naštevali.Med najpopularnejše oz. najbolje prodajane pametne telefone zadnjih let pri nas gotovo sodijo Samsung Galaxy pametni telefoni. Nedavno predstavljena nova modela Galaxy A serije, A41 in A21s, sta inovativno nadgrajena z mnogimi izboljšanimi funkcijami (kamera, vrhunski zaslon, dolgo obstojna baterija) in dostopna za prav vsak žep, kar je njuna dodatna prednost.ima elegantno, zaobljeno obliko; je lahek in kompakten, zato se odlično prilega dlani. To na njegovi zadnji strani dopolnjujejo in dodatno poudarijo ritmični vzorci v popolnoma novih barvah. Na voljo je v črni, beli in modri barvi, pika na i pa je patina za sijaj.Ima vrhunski širok, brezkončni 15,49-centimetrski (6,1-palčni) Super AMOLED U-zaslon, ki ponuja izjemno izkušnjo gledanja in razširi pogled vse od roba do roba, kar pride prav tudi pri fotografiranju. Vsebuje namreč kar tri različne kamere (glavna, makro in ultra široka z ločljivostjo od 5 do 48 milijonov svetlobnih pik), od katerih ima vsaka svojo funkcijo in poseben namen. Sprednja kamera zagotavlja visoko ločljivost in sprotno ostrenje slike, kar bo izboljšalo kakovost vaših selfijev. Poleg tega ima tudi globinsko kamero in kamero, ki zajame širok zorni kot.Ker je telefon naš redni sopotnik in nam pride prav v vsakem trenutku, je pomembno, da je vedno v stanju pripravljenosti, tudi za predvajanje vsebine in igranje igric. To ni mogoče brez vzdržljive baterije.je opremljen s 3500 mAh baterijo, ki omogoča tudi hitro polnjenje.Posebnostpametnega telefona pa je zlasti ta, da s 16,51-centimetrskim (6,5-palčnim) HD brezkončnim O-zaslonom zagotavlja edinstveno vizualno, pa tudi avdio izkušnjo, saj bo gledanje videoposnetkov ali igranje igric spremljal Dolby Atmos zvok.Tudi Galaxy A21s ima tri kamere v ločljivosti od 2 do 48 milijonov svetlobnih pik, ki omogočajo profesionalno zajemanje posnetkov. Neomejeno fotografiranje, gledanje videoposnetkov, igranje igric in podobno omogoča baterija s 5000 mAh z možnostjo hitrega polnjenja. Vse vrste vsebin si lahko tudi mirno prenesete na telefon, saj ima na pomnilniku kar 64 GB prostora, ki ga lahko z zunanjim pomnilnikom še razširite vse do 512 GB.