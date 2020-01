Sanjski dom vsakega astronoma

ESO/M.Tarenghi Zelena oaza in bazen pod glavno kupolo.

ESO/M.Tarenghi Skromne a funkcionalne sobe za znanstvenike.

Spodaj Recidencia, hotel za astronome Evropske vesoljske agencije z vsega sveta, nad njo veličastna kot kristal jasna Rimska cesta, vmes pa steklena streha s premerom 35 metrov na nadmorski višini 2400 metrov v najbolj suhi puščavi na planetu, čilski Atakami.Verjetno na svetu ni astronoma, ki si ne bi želel vsaj ene noči preživeti v takšnem domovanju. Arhitekturni presežek je bil dograjen leta 2002, pred tem so imeli prednost pri gradnji teleskopi na bližnji, le nekaj kilometrov oddaljeni goriastronomi pa so se morali zadovoljiti z bivanjem v zabojnikih.Zato pa jim je zadnjih 18 let toliko lepše. Pod ogromno kupolo se namreč bohotita prava džungla rastlinja in bazen z razgledom na nebo, v preostalem delu stavbe pa imajo prebivalci na voljo knjižnico, kino, rekreacijske površine, sejne in študijske sobe ter seveda spalni del – 108 spalnic, vsaka je velika 16 kvadratnih metrov.Energijsko varčna zgradba je postavljena v naravno dolinico, tako da je povsem odprta le ena stranica, s katere se odpira pogled na 12 kilometrov oddaljen Tihi ocean. Privlačna nezemeljska arhitektura je zamikala tudi režiserjaki je hotel spremenil v rezidenco zlobneža Dominica Greena v filmu o Jamesu Bondu Kvantum sočutja.