Satelit, ki beleži, kako se spreminja Zemlja

Veliko satelitov v naši orbiti proučuje vreme in podnebje, kako se kratkoročno in dolgoročno spreminjata in njun vpliv na ljudi. Med temi je tudi ameriški Suomi NPP (Suomi nacionalno polarno partnerstvo). Ob izstrelitvi je predstavljal prvi korak k novi generaciji satelitskih sistemov, saj so ga opremili z novimi tehnologijami in petimi znanstvenimi instrumenti, s katerimi so nadgradili instrumentacijo satelitov za opazovanje Zemlje iz obdobja 1997–2009.

Kot je zapisano na spletni strani Nase, je bil to prvi satelit za zbiranje najširšega možnega nabora podatkov o ozračju, površju in oceanih in je hkrati imel nabor instrumentov za napovedovanje vremenske napovedi. Predvidena doba njegovega delovanja je bila pet let, toda zdaj deluje že več kot enajst let. Planet vsak dan obkroži 14-krat.

Z vidno infrardečo kamero (VIIRS) je satelit Suomi NPP januarja 2012 posnel planet (fotografija je sestavljena iz množice posnetkov, ki jih je posnel satelit). FOTO: Nasa/Reuters

V tem času je pridobil podatke, ki dokazujejo podnebne spremembe, vsak dan spremlja stanje ozona, prav tako posledice naravnih nesreč – od požarov, vulkanskih izbruhov do poplav, zbira podatke o vlažnosti, temperaturah, oblačnosti in drugih spremenljivkah, ki vplivajo na vreme, spremlja vegetacijo, ledene ploskve, morski led in ledenike pa tudi onesnaženost zraka ter koliko energije zadržuje in izpusti ozračje. Satelit so poimenovali po finsko-ameriškem vremenoslovcu Vernerju Suomiju.