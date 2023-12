Satelit, ki meri višino gladine oceanov

Morska gladina se zaradi podnebnih sprememb dviga. To iz orbite spremlja in meri satelit Sentinel-6 Michael Freilich z radarskim višinometrom, zadnji v vrsti satelitov s podobno nalogo. Celotna odprava sicer predvideva dva enaka satelita, ki ju bodo izstrelili v razmiku petih let, s čimer bodo zagotovili kontinuirano zbiranje teh ključnih podatkov o spreminjanju našega planeta vsaj do konca desetletja. Omenjeni satelit je v orbiti od novembra 2020, sentinel 6B pa bodo predvidoma izstrelili leta 2025. Iz orbite gladino morij neprestano spremljajo od leta 1992, ko so izstrelili satelit TOPEX/Poseidon.

Sentinel-6 je del programa Copernicus, pri odpravi pa sodelujejo Esa, Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (Eumetsat), Nasa, ameriška uprava za atmosfero in oceane (NOAA). Glavna naloga je spremljanje gladine oceanov in morij, drugi cilji odprave pa so merjenje temperatur in vlažnosti v troposferi, to je plast ozračja, v kateri živimo, in stratosferi.

Izstrelitev: 21. novembra 2020 Masa (ob izstrelitvi): 1.192 kg Velikost: 5 x 4 x 2 m Višina orbite: 1336 km Predvidena doba obratovanja: 5 let

Satelitu so nadeli ime po pokojnem oceanografu Michaelu Freilichu, ki je prispeval k razvoju področja in je bil tudi direktor Nasinega oddelka za znanost o Zemlji. Freilich je umrl nekaj mesecev pred izstrelitvijo satelita, pri katerem je odigral ključno vlogo, da se je vzpostavilo mednarodno partnerstvo.