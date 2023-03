Satelit, ki preverja vlažnost prsti

Smap ali daljše aktivno-pasivni satelit za vlažnost prsti je Nasin satelit, ki preučuje, koliko vode ali ledu je v prsti. Ti podatki so pomembni za razumevanje vodnega in ogljikovega kroga pa tudi za modeliranje poplav in suš. Vse to seveda vpliva na produkcijo hrane, so zapisali na spletni strani Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL. Satelit z naprednim radiometrom prebada oblake in vegetacijo, da lahko nemoteno zre v površje.

Radiometer ima resolucijo 36 kilometrov, z radarjem so lahko z resolucijo treh kilometrov izdelovali zemljevid zamrznjene zemlje, vendar se je že julija 2015 radar pokvaril, njegovo nalogo je, sicer s slabšo resolucijo, prevzel radiometer.

Izstrelitev: 31. januarja 2015 Masa: 944 kg Velikost: 1,5 x 0,9 x 0,9 m Višina orbite: cca 685 km

Medtem ko radar pošilja signale in nato lovi odboje (od tod ime aktivni satelit), radiometer zaznava le radijske valove, ki jih oddaja površje. Moč sevanja je pokazatelj temperature tal. Radiometer pasivno izvaja te meritve, od tod del imena »pasivno«.

Satelit podatke o vlažnosti tal za posamezno enako območje pridobi na dva do tri dni, kar pomeni, da brez težav zazna razlike po nevihtah, hkrati pa natančno beleži sezonske spremembe. Smap leti 685 kilometrov nad površjem. Nasa je za satelit, katerega značilnost je tudi velika antena, porabila okoli 900 milijonov evrov. Prvotno obdobje delovanja se je končalo junija 2018, odprava je podaljšana vsaj do konca letošnjega leta.