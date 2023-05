Satelit za sončno energijo

Nasin satelit za raziskovanje sončnega obsevanja in podnebja (Sorce) je bil del obsežne flote satelitov za opazovanje Zemlje. Zbiral je podatke, koliko energije na dan prejmejo površje, oceani in ozračje neposredno od sončnega obsevanja. Meritve so uporabili za modeliranje, kako sonce vpliva na podnebne spremembe, ozon in druge procese v atmosferi. Satelit je bil opremljen s štirimi instrumenti, ki so merili sončno valovanje v različnih valovnih dolžinah.

Izstrelitev: 25. januarja 2003 Masa ob izstrelitvi: 315 kg Orbita: 645 km Konec odprave: 25. februarja 2020

V 17 letih delovanja (predvidena doba delovanja je bila pet let) je zbiral podatke v dveh različnih 11-letnih solarnih ciklih, med drugim je opazoval oba minimuma v letih 2008 in 2019, kar so pomembni podatki, kako se količina prejete energije glede na aktivnost sonca spreminja. Trenutno je sonce zelo živahno, saj se približuje svojemu maksimumu, prav zato v okolico pošilja večje izbruhe svojih delcev, posledično pa smo nedavno tudi nad našimi kraji lahko opazovali polarni sij.

Sorce FOTO: Nasa

Po osmih letih v orbiti je sicer degradacija baterije začela vplivati na zbiranje podatkov, vendar so nato nekoliko spremenili koncept delovanja in satelit je podatke od februarja 2014 zbiral le podnevi, da so tako prihranili energijo in varovali baterije. To jim je prineslo še šest plodnih let. Poleg tega so s satelitom opazovali dva Venerina in tri Merkurjeve tranzite pred soncem, s čimer so ugotavljali tudi prednosti in slabosti tranzitne metode pri iskanju eksoplanetov. Delo satelita zdaj nadaljuje Nasin senzor za sončno obsevanje TSIS-1 na Mednarodni vesoljski postaji. Sorce bo zdaj počasi padal nazaj proti Zemlji, predvidoma leta 2032 ga bo potegnilo v atmosfero, v kateri bo večinoma izgorel.