Sateliti se množijo, z njimi pa tudi težave

Kaj se zgodi s satelitom ob vstopu v atmosfero in kakšne so posledice za okolje?

Evropska vesoljska agencija se pripravlja na neobičajen poskus. Konec avgusta bodo raziskovalci z letalom poleteli visoko nad južni del Tihega oceana in od blizu spremljali dva satelita, ki bosta strmoglavila in zgorela v atmosferi. Poskus bo pomagal razumeti, kako sateliti pri vstopu v atmosfero zgorijo in razpadejo in kateri njihovi deli dosežejo površje. Inženirji bodo pridobljene podatke uporabili za trajnostno usmerjen razvoj satelitov kot odgovor na hitro rast števila satelitov okoli Zemlje in njihov vse večji okoljski pritisk na atmosfero. Galci so se bali zgolj tega, da jim nebo ne bi padlo na glavo. Danes bojazen neustrašnih junakov iz stripov o Asterixu ne bi bila povsem neupravičena. Vse od začetka vesoljske dobe na planet padajo visokotehnološki odpadki: sateliti, deli raket ...