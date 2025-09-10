  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Satelit Sentinel-2 programa Copernicus je julija posnel obsežne gozdne požare na Portugalskem. FOTO: Copernicus Sentinel/Esa  
    Galerija
    Satelit Sentinel-2 programa Copernicus je julija posnel obsežne gozdne požare na Portugalskem. FOTO: Copernicus Sentinel/Esa  
    Saša Senica
    10. 9. 2025 | 13:00
    12:58
    A+A-

    Brez satelitskih podatkov bi se nam svet hitro postavil na glavo: ostali bi brez navigacije, vremenskih napovedi, ključnih podatkov za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, posnetkov spreminjajočega se sveta … Satelitske storitve so izjemnega pomena tudi v kriznih situacijah: ob poplavah, požarih, potresih.

    Na Brdu pri Kranju je včeraj potekala delavnica, na kateri so pretresli potencial satelitskih aplikacij Evropske unije za izboljšanje odzivnih zmogljivosti držav članic in zmanjšanje tveganja ob naraščajočih tveganjih naravnih nesreč. Dogodek, na katerem so se zbrali predstavniki javnih organov, raziskovalnih institucij, civilne družbe in zasebnega sektorja, je bil del nacionalne serije delavnic, ki jih je začela Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) s sedežem v Pragi.

    »Vesoljski program Evropske unije zagotavlja kritično podporo pri nujnem odzivu ter pomaga vladam pri hitrejšem in na podatkih utemeljenem odločanju, ki rešuje življenja in ščiti skupnosti,« je dejal Rodrigo da Costa, izvršni direktor EUSPA. Slovenija je med letoma 2012 in 2024 16-krat aktivirala storitev Copernicus za obvladovanje izrednih razmer (CEMS). Od tega je bilo sedem aktiviranj zaradi poplav, pet zaradi zemeljskih plazov, tri zaradi gozdnih požarov in eno zaradi nevihte. Nazadnje je država storitev aktivirala za odziv na poplave v Sloveniji in na Hrvaškem oktobra 2024, so navedli na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

    Satelitski posnetki katastrofalnih poprav v Sloveniji avgusta 2023. FOTO: Copernicus Sentinel/Evropska unija
    Satelitski posnetki katastrofalnih poprav v Sloveniji avgusta 2023. FOTO: Copernicus Sentinel/Evropska unija

    Agencija Evropske unije za vesoljski program pri zagotavljanju vesoljskih storitev tesno sodeluje z evropsko komisijo, Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), državami članicami, evropskim parlamentom in industrijo ter celotnim vesoljskim ekosistemom v Evropi. Po besedah Rodriga da Coste ima agencija tri glavna področja delovanja. »Prvič, mi uporabljamo in zagotavljamo storitve, smo operaterji satelitov. Tako upravljamo Galileo, evropski globalni navigacijski satelitski sistem, ki zagotavlja navigacijske signale po vsem svetu 24 ur na dan, sedem dni v tednu, prav tako upravljamo evropsko geostacionarno navigacijsko podporno storitev (EGNOS). Gre za regionalni satelitski sistem dopolnjevanja in izboljševanja navigacije, ki se uporablja predvsem v letalstvu. Zdaj pripravljamo in delamo zadnje korake za začetek upravljanja sistema GOVSATCOM, ki bo evropskemu državnemu sektorju omogočal varno satelitsko komunikacijo,« je pojasnil v pogovoru za Delo.

    Rodrigo da Costa je izvršni direktor EUSPE od oktobra 2020, pred tem je bil od marca 2017 pri agenciji programski direktor storitve Galileo. V preteklosti je bil dolga leta zaposlen pri podjetju Airbus Defence and Space. FOTO: Bor Slana/STA
    Rodrigo da Costa je izvršni direktor EUSPE od oktobra 2020, pred tem je bil od marca 2017 pri agenciji programski direktor storitve Galileo. V preteklosti je bil dolga leta zaposlen pri podjetju Airbus Defence and Space. FOTO: Bor Slana/STA

    Drugi pomemben steber delovanja agencije je varnost. »Na eni strani gre za zaščito satelitov in vse infrastrukture na tleh, ki omogočajo delovanje kompleksnih sistemov. Tu govorim o kibernetski varnosti, pa tudi za fizično varovanje, zaščito objektov, lokacij, saj gre za kritično infrastrukturo. Na drugi strani pa gre za uporabo storitev za varnost. Eden tipičnih primerov je upravljanje po nesrečah, o čemer govorimo na delavnici. Varnostne sile, civilna zaščita, gasilci, policisti lahko vesoljske podatke in storitve uporabijo pri reševalnih odpravah, pri modeliranju potencialnega obsega poprav, širjenja gozdnih požarov,« je razložil. »Tretji steber pa je, da vesolje prinašamo uporabnikom. To pomeni razvijanje aplikacij in rešitev ali pomoč podjetjem pri razvoju aplikacij in rešitev, da vse te bite in bajte ter radijske signale pretvorijo v nekaj, kar je uporabno za vse nas v vsakdanjem življenju. Na primer: storitve programa Galileo imamo na naših pametnih telefonih in avtomobilih. Po svetu je okoli 4,5 milijarde sprejemnikov, ki vsak dan uporabljajo sistem Galileo. Toda natančno pozicioniranje in satelitske slike se uporabljajo tudi v kmetijstvu. S temi zmožnostmi so opremljeni traktorji, da bi bila kmetijska proizvodnja bolj učinkovita in da bi zmanjšali okoljski odtis kmetijstva.«

    image_alt
    Evropa mora slediti Kitajski in ZDA, sicer ji bodo neulovljivo pobegnile

    Inovativni slovenski vesoljski sektor

    Podatki omenjenih programov so na voljo brezplačno in dostopni sleherniku. »In to je zelo pomembno načelo. Vendar pa številni podatki potrebujejo obdelavo in interpretacijo, pogosto tudi fuzijo z drugimi viri. Če se osredotočim znova na kmetijstvo: neko agropodjetje lahko iz programa Copernicus za opazovanje Zemlje pridobi informacije o porabi vode, rabi tal, času sajenja in žetve, potrebuje tudi natančne navigacijske podatke za učinkovito vožnjo traktorjev, da ne prečka istega mesta dvakrat in ga dvakrat pognoji. Na agenciji vodimo zelo tesen dialog z uporabniškimi skupnostmi v transportnem sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu, upravljanju energije, farmacevtskem sektorju, zavarovalništvu in financah, torej z zelo različnimi sektorji. Razumeti želimo, s kakšnimi težavami se srečujejo, prav tako želimo razumeti rešitve, ki jih prostor ponuja in potrebuje, hkrati pa ustrezno uporabiti mehanizme financiranja iz Evropske unije, da pomagamo podjetjem, ki združujejo in obdelujejo podatke in ustvarjajo rešitve.«

    Slovenija ima, kot je poudaril izvršni direktor EUSPA, zelo hitro rastoč in zelo inovativen vesoljski sektor. »Vključitev slovenske industrije v vesoljski sektor je pri vas razmeroma sveža, prek strateškega načrtovanja na vladni ravni pa je to področje posebnega interesa in z naraščajočimi naložbami. Prve rezultate tega načrtovanja že lahko vidimo. Na primer: slovenska zagonska podjetja se prijavljajo na naše razpise za sofinanciranja, vedno več vaših podjetij sodeluje v programu Obzorja Evrope na zelo različnih področjih. A priložnosti je še zelo veliko, prav na to sem poskušal opozoriti na delavnici, naj se podjetja potegujejo za sredstva v naših programih.« Financiranje agencija EUSPA omogoča prek programa Obzorja in tudi prek iniciative CASSINI.

    Omenjene vesoljske programe širša javnost seveda povezuje predvsem z Evropsko vesoljsko agencijo, s katero Agencija Evropske unije za vesoljski program tesno sodeluje. »Esa je organizacija, ki razvija in sestavlja satelite, mi pa smo operaterji. Podobno kot pri letalski industriji: Boeing in Airbus letala izdelujeta, Lufthansa ali Air France pa jih uporabljata za prevoz tovora in ljudi. Vsi omenjeni vesoljski programi so projekti Evropske unije, ki jih nato prek agencij izvaja evropska komisija. Esa je za nas ključna partnerica, obe agenciji sta različno specializirani in se odlično dopolnjujemo.«

    Radarska slika Nizozemske, ki jo je posredoval satelit Copernicus Sentinel-1C. FOTO: Copernicus Sentinel/Esa
    Radarska slika Nizozemske, ki jo je posredoval satelit Copernicus Sentinel-1C. FOTO: Copernicus Sentinel/Esa

    Varna komunikacija

    V ZDA predvsem komercialna podjetja sestavljajo mreže internetnih satelitov, najbolj znan je Spacexov starlink, prav tako v orbitah že rastejo velike kitajske mreže, Evropa pa še čaka na svojo lastno. Evropska komisija je konec lanskega leta sprožila pobudo za izdelavo infrastrukture za odpornost, medsebojno povezanost in varnost prek satelitov (IRIS²), večorbitalno konstelacijo 290 satelitov, kar je bil pomemben korak k suverenosti Evrope in varni povezljivosti. Za zdaj se za varno in stroškovno učinkovito vladno satelitsko komunikacijo uporablja sistem EU GOVSATCOM. V prvi fazi izvajanja je uporabljal zmogljivosti in storitve obstoječih nacionalnih satelitskih komunikacijskih sistemov in akreditiranih zasebnih operaterjev. »Ob izbruhu kriznih žarišč je postalo zelo jasno, kako pomembna je varna komunikacija za naše oblasti, za našo varnost in zaščito. Poleg tega smo s komunikacijskimi sateliti bolj odporni. Ob nesrečah, ki jih povzroči človek ali narava, je talna infrastruktura bolj nagnjena k motnjam. Pomen te odpornosti za obrambo in varnost Evropske unije in držav članic je zelo dobro prikazan v ruski agresiji na Ukrajino. Odgovor na te potrebe je IRIS2. Cilj je, da bo to najboljši sistem,« je poudaril Rodrigo da Costa.

    image_alt
    Strateška satelitska tekma, Kitajska in Evropa proti ZDA

    Evropa je pogosto zaostajala za drugimi: sateliti Copernicus so zaživeli precej kasneje kot ameriški landsati, prvi satelit ameriškega GPS so izstrelili leta 1978, ruski GLONASS leta 1982, kitajska je prvi navigacijski satelit BeiDou izstrelila leta 2000, prvi testni satelit Galilea pa je poletel šele leta 2005. Seveda ima vsak navigacijski sistem svoje prednosti in slabosti, je pa, denimo, Galileo trikrat natančnejši od GPS, saj zagotavlja natančnost enega metra.

    »Morda se bo slišalo nekoliko arogantno ali daljnosežno, vendar lahko brez slabe vesti rečem, da je Galileo najboljši navigacijski sistem. To ni moje mnenje, o tem pričajo številke. Če pogledamo natančnost, je najboljši, je tudi najbolj vsestranski, saj ponujamo storitve, ki jih drugi ne. Prav tako izjemen je program za opazovanje Zemlje Copernicus, ki generira terabajte in terabajte najrazličnejših podatkov. Omogoča raziskave podnebja, spremljanje oceanov, načrtovanje zemljišč, načrtovanje mest. Torej, če lahko postanemo najboljši pri satelitski navigaciji, najbolj celoviti v opazovanju Zemlje, zakaj ne bi mogli postati najboljši tudi v satelitski komunikaciji?«

    Vesolje kot sredstvo diplomacije

    Vesoljski sektor je v zadnjih letih doživel ogromno preobrazbo, ne le v Evropi, temveč po vsem svetu, se strinja tudi izvršni direktor Agencije Evropske unije za vesoljski program Rodrigo da Costa. »Pojavili so se novi akterji, nove rešitve, da zadostijo tako javnim kot zasebnim potrebam. Pred 20 ali 30 leti je večina vesoljskega ekosistema dejansko reševala le javne potrebe. Danes pa ogromno aplikacij na vašem mobilnem telefonu uporablja satelitske storitve. Brez vesoljskih storitev ni vremenske napovedi. Ta sektor se zelo hitro spreminja, drznil bi si reči, da ni veliko gospodarskih sektorjev, ki rastejo tako hitro kot vesoljski. Kaj moramo narediti v Evropi? Poskrbeti moramo, da smo del dirke. In k sreči v EU obstaja jasno in močno zavedanje o pomenu vesolja.«

    Makedonija in Grčija v jesenskih barvah (fotografija je iu obktoba lani) FOTO: Copernicus Sentinel/Esa  
    Makedonija in Grčija v jesenskih barvah (fotografija je iu obktoba lani) FOTO: Copernicus Sentinel/Esa  

    Podatki programov Galileo in Copernicus so seveda na voljo globalno. »To so orodja mednarodnega sodelovanja, so tudi orodja za diplomacijo. Če se zgodi večja katastrofa, na primer potres v Turčiji, požari v Kaliforniji, so ti podatki na voljo tamkajšnjim službam in celotni javnosti. Vsekakor vseskozi sodelujemo z drugimi državami, a poskrbeli bomo, da četudi bodo padli vsi drugi ponudniki storitev, naj bo to GPS, GLONASS, bo Galileo še vedno deloval. To je zelo pomembno.«

    V razvoju so že naslednje generacije teh satelitov. Galileu se bo v orbiti tako pridružila Celeste (Maria Celeste je bila hči Galilea Galileia). Izstrelitev prvih dveh nizkozemeljskih navigacijskih satelitov LEO-PNT v orbito na višini 510 kilometrov je z raketo Rocket Lab Electron z Nove Zelandije predvidena v prvi polovici decembra. Pionirska misija je namenjena preizkusu potenciala satelitskega navigacijskega sistema v nizki zemeljski orbiti. Šlo bo za konstelacijo desetih satelitov, ki bodo izboljšali sistem Galileo (sateliti so nameščeni v treh orbitalnih ravninah na višini 23.222 kilometrov v srednji zemeljski orbiti, kar zagotavlja neprekinjeno globalno pokritost).

    Novembra lani je satelit Sentinel-2 posnel Vipavsko dolino. FOTO: Copernicus Sentinel/Evropska unija  
    Novembra lani je satelit Sentinel-2 posnel Vipavsko dolino. FOTO: Copernicus Sentinel/Evropska unija  

    »Programi se bodo spreminjali in prilagajali, saj se tudi potrebe uporabnikov spreminjajo. V Evropi obstajajo znanje, znanost, tehnologija, da izdelamo potrebno infrastrukturo. Vendar moramo nadaljevati vlaganje v izobraževanje novih talentov, kar je zelo pomembno v vseh državah članicah. Zelo sem vesel, ko sem pri vas slišal, da se zelo trudite za promocijo teh poklicev, tako mora biti po vsej Evropski uniji. Mladino moramo motivirati, da se odloči za študij in poklice na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike. Pred nami je namreč veliko dela in zagotoviti moramo delovno silo za prihodnost.«

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rodrigo da CostasatelitvesoljeEvropska vesoljska agencijaEUSPAAgencija Evropske unije za vesoljski program

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Kolesarji imajo dovolj, usoda Vuelte visi na nitki

    Kolesarji na dirki po Španiji so pred štartom 17. etape glasovali, da bodo etapo nevtralizirali, če se bodo protesti nadaljevali.
    Nejc Grilc 10. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti v Franciji

    Francozi na ulicah, aretiranih 200 ljudi

    Po besedah notranjega ministra Bruna Retailleauja so protestniki med drugim sabotirali daljnovod in požgali avtobus.
    10. 9. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo