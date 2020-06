FOTO:Satelitski posnetki ekološke katastrofe v Sibiriji

Reka pred onesnaženjem. FOTO: Esa

In po onesnaženju. FOTO: Esa

FOTO: Esa

Evropska vesoljska agencija je objavila satelitske posnetke, na katerih je je videti ekološko katastrofo, ko se je v sibirsko reko Ambarnaja znotraj arktičnega kroga razlilo okoli 20.000 ton dizelskega goriva.Razlitje se je zgodilo pred enim tednom, 29. maja, ko se je v elektrarni v bližini sibirskega mesta Norilsk zrušil rezervoar za gorivo. Gorivo je po reki odplavalo kar 12 kilometrov stran od kraja nesreče.Na posnetkih z 31. maja in 1. junija, ki so jih pri Esi pridobili s satelita Sentinel 2 v programu Copernicus, je videti, kako se je rdečkasto gorivo širilo po reki, ki se izliva v jezero Pjasino, ki napaja istoimensko reko. Ogromno jezero s površino 735 kvadratnih kilometrov je močno onesnaženo zaradi jeklarske industrije, na območju namreč kopljejo nikelj in paladij. Elektrarna, kjer se je zgodila nesreča, je v lasti hčerinske družbe Norilsk Nickel, ki je vodilni proizvajalec omenjenih kovin.Odpravo Sentinel 2 sestavljata dva identična satelita, ki sistematično dostavljata posnetke površja, s temi pa pomagata pri odzivu reševalnih služb ob naravnih nesrečah, spremljata spreminjanje uporabe zemljišč in stanje voda.Sentinel 2A so izstrelili 23. junija 2015, Sentinel 2B pa 7. marca 2017. Sta v sončnosinhroni orbiti na višini 786 kilometrov.