Sestavljanje legokock, ki ne gre vedno po načrtih

Doc. dr. Anže Meden, mag. farm., je podoktorski raziskovalec na Katedri za farmacevtsko kemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Večino časa se ukvarjam z organsko sintezo oziroma pripravo novih kemijskih molekul, zato imam najpogosteje v rokah stekleno bučko, torej posodo, v kateri izvajamo reakcije. Rad imam delo z eksotičnimi reagenti, pri nizkih temperaturah in v brezvodnih pogojih – pri tem moramo vso opremo temeljito posušiti, preprečiti dostop zraka, ga zamenjati z argonovo atmosfero ter reakcijsko zmes ohladiti na minus 80 stopinj Celzija, kar dosežemo z uporabo kopeli iz mešanice organskega topila in tekočega dušika.

V naši raziskovalni skupini iščemo nove učinkovine, male molekule, ki bi zavirale delovanje proteinov, večinoma encimov, ki so udeleženi pri različnih boleznih, in tako spremenile potek bolezni ali pa jo pozdravile. Večinoma gre za nevrodegenerativne bolezni, kot je alzheimerjeva, razvijamo pa tudi nove antibiotike in protirakave učinkovine.

Od letos vodim podoktorski projekt št. Z1-70004, v katerem iščemo nove kovalentne zaviralce za še neraziskane encime.

Zakaj imate radi znanost?

Ker sem radoveden in na ta način vsak dan znova odkrijem nekaj novega o svetu okoli nas. Ko misliš, da neko področje že dobro poznaš, te nekaj povsem preseneti in ugotoviš, da pravzaprav nič ne veš. Vsekakor ni nikoli dolgčas.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Verjetno je tiha želja vsakega farmacevta, da bi odkril novo zdravilo. Seveda je realno stanje precej bolj zapleteno in možnost, da bi kandidatne učinkovine, ki jih razvijamo, kdaj kot zdravilo prišle do pacienta, je zelo majhna. Ampak to ne pomeni, da prenehamo poskušati. Vsekakor s svojim delom prispevamo k širitvi človekovega znanja – tudi prebojna odkritja temeljijo na trdem delu in malih spoznanjih predhodnikov.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Hm, težko točno rečem. Odkar pomnim, me je fasciniralo pridobivanje znanja. S kemijo sem se začel ukvarjati v petem razredu osnovne šole, ko sem si doma ustvaril improviziran kemijski laboratorij – še vedno mi ni jasno, kako so me starši prenašali. Kot pravijo, je fizika tisto, kar ne dela, biologija tisto, kar je zeleno, kemija pa tisto, kar smrdi.

Da bo raziskovanje postalo moja poklicna pot, pa se je izkristaliziralo nekje med študijem.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Interesov je sicer veliko, ampak, kot vedno, je premalo časa. Veliko veselja mi prinaša gorništvo oziroma v zadnjih letih alpinizem. Ne toliko plezanje težkih smeri – nikoli nisem bil in ne bom odličen športni plezalec – bolj kot sredstvo, s katerim zaideš mimo vrveža uhojenih poti, v skrite kotičke in na osamljene vrhove. Kot bi rekel Nejc, važna je pot.

Del prostega časa namenjam tudi temu, da druge poučujem o Svetem pismu. Zavedam se, da mnogi gledajo na znanost in vero kot na nekaj nezdružljivega, sam pa ju pojmujem kot dve plati iste medalje. Šele ko prisluhnemo obema, lahko dobimo celovite odgovore – prva odgovarja, kaj in kako, druga pa, zakaj in čemu.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Predvsem radovednost, pomešana z dobršno mero trme oziroma zagrizenosti, saj v znanosti res velja tisto, da so rezultati pet odstotkov dobre ideje in 95 odstotkov truda. Pomembno je tudi to, da ostaneš odprte glave in greš, kamor te peljejo dokazi.

V medicini verjetno možnost spreminjanja genoma, kot je sistem CRISPR/Cas9. Širše gledano pa verjetno vsesplošna raba umetne inteligence. Močno upam, da bo pri zadnji šlo za pozitivno spremembo – zaenkrat me namreč še ni prepričala.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Iskreno, ne. Že na Zemlji je toliko fascinantnih stvari, ki jim do konca svojega življenja nikoli ne bomo prišli do dna, kaj šele v preostalem vesolju. Seveda, če pa bi imel človek na voljo neomejeno časa …

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Morda na sončno energijo, ampak ne v taki obliki, kot jo izkoriščamo danes. Verjetno sem pesimističen, vendar smo kot človeštvo zelo kratkovidni in premalo predvidimo posledice svojih dejanj – če pogledamo samo, kam nas pelje par stoletij intenzivne uporabe fosilnih goriv.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Če že moram izbrati samo enega, bi na kavo povabil Josepha Priestleyja, angleškega kemika iz 18. stoletja, ki je med drugim odkril kisik.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Nekomu, ki mu je pri srcu organska kemija, avtobiografijo ameriškega kemika Maxa G. Gergla Excuse Me Sir, Would You Like to Buy a Kilo of Isopropyl Bromide?, blog Dereka Lowa In the Pipeline pa za tiste, ki jih zanima farmacija.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Da je farmacija izrazito interdisciplinarno področje: pri svojem delu sem na primer en dan sintezni organski kemik, drugi dan analitik, biokemik, molekularni biolog ali računski kemik – vedno je pestro. Velikokrat primerjam sintezno organsko kemijo s sestavljanjem legokock. V glavi ali na papirju si zamislimo organsko molekulo, nato pa jo moramo sestaviti iz ustreznih kock oziroma preprostejših molekul in jo očistiti, preden jo lahko uporabimo. Pri tem ne gre vedno vse po načrtih. Če uspe tretjina zamišljenih reakcij, je bil res dober dan. Ampak tako pač je v znanosti.