Sestavljanje legokock, ki ne gre vedno po načrtih

Doc. dr. Anže Meden, mag. farm., je podoktorski raziskovalec na Katedri za farmacevtsko kemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
V naši raziskovalni skupini iščemo nove učinkovine, male molekule, ki bi zavirale delovanje proteinov, večinoma encimov, ki so udeleženi pri različnih boleznih, in tako spremenile potek bolezni ali pa jo pozdravile. Večinoma gre za nevrodegenerativne bolezni, kot je alzheimerjeva, razvijamo pa tudi nove antibiotike in protirakave učinkovine.
Od letos vodim podoktorski projekt št. Z1-70004, v katerem iščemo nove kovalentne zaviralce za še neraziskane encime.
Ker sem radoveden in na ta način vsak dan znova odkrijem nekaj novega o svetu okoli nas. Ko misliš, da neko področje že dobro poznaš, te nekaj povsem preseneti in ugotoviš, da pravzaprav nič ne veš. Vsekakor ni nikoli dolgčas.
Verjetno je tiha želja vsakega farmacevta, da bi odkril novo zdravilo. Seveda je realno stanje precej bolj zapleteno in možnost, da bi kandidatne učinkovine, ki jih razvijamo, kdaj kot zdravilo prišle do pacienta, je zelo majhna. Ampak to ne pomeni, da prenehamo poskušati. Vsekakor s svojim delom prispevamo k širitvi človekovega znanja – tudi prebojna odkritja temeljijo na trdem delu in malih spoznanjih predhodnikov.
Hm, težko točno rečem. Odkar pomnim, me je fasciniralo pridobivanje znanja. S kemijo sem se začel ukvarjati v petem razredu osnovne šole, ko sem si doma ustvaril improviziran kemijski laboratorij – še vedno mi ni jasno, kako so me starši prenašali. Kot pravijo, je fizika tisto, kar ne dela, biologija tisto, kar je zeleno, kemija pa tisto, kar smrdi.
Da bo raziskovanje postalo moja poklicna pot, pa se je izkristaliziralo nekje med študijem.
Interesov je sicer veliko, ampak, kot vedno, je premalo časa. Veliko veselja mi prinaša gorništvo oziroma v zadnjih letih alpinizem. Ne toliko plezanje težkih smeri – nikoli nisem bil in ne bom odličen športni plezalec – bolj kot sredstvo, s katerim zaideš mimo vrveža uhojenih poti, v skrite kotičke in na osamljene vrhove. Kot bi rekel Nejc, važna je pot.
Del prostega časa namenjam tudi temu, da druge poučujem o Svetem pismu. Zavedam se, da mnogi gledajo na znanost in vero kot na nekaj nezdružljivega, sam pa ju pojmujem kot dve plati iste medalje. Šele ko prisluhnemo obema, lahko dobimo celovite odgovore – prva odgovarja, kaj in kako, druga pa, zakaj in čemu.
V medicini verjetno možnost spreminjanja genoma, kot je sistem CRISPR/Cas9. Širše gledano pa verjetno vsesplošna raba umetne inteligence. Močno upam, da bo pri zadnji šlo za pozitivno spremembo – zaenkrat me namreč še ni prepričala.
Iskreno, ne. Že na Zemlji je toliko fascinantnih stvari, ki jim do konca svojega življenja nikoli ne bomo prišli do dna, kaj šele v preostalem vesolju. Seveda, če pa bi imel človek na voljo neomejeno časa …
Morda na sončno energijo, ampak ne v taki obliki, kot jo izkoriščamo danes. Verjetno sem pesimističen, vendar smo kot človeštvo zelo kratkovidni in premalo predvidimo posledice svojih dejanj – če pogledamo samo, kam nas pelje par stoletij intenzivne uporabe fosilnih goriv.
Če že moram izbrati samo enega, bi na kavo povabil Josepha Priestleyja, angleškega kemika iz 18. stoletja, ki je med drugim odkril kisik.
Nekomu, ki mu je pri srcu organska kemija, avtobiografijo ameriškega kemika Maxa G. Gergla Excuse Me Sir, Would You Like to Buy a Kilo of Isopropyl Bromide?, blog Dereka Lowa In the Pipeline pa za tiste, ki jih zanima farmacija.
Da je farmacija izrazito interdisciplinarno področje: pri svojem delu sem na primer en dan sintezni organski kemik, drugi dan analitik, biokemik, molekularni biolog ali računski kemik – vedno je pestro. Velikokrat primerjam sintezno organsko kemijo s sestavljanjem legokock. V glavi ali na papirju si zamislimo organsko molekulo, nato pa jo moramo sestaviti iz ustreznih kock oziroma preprostejših molekul in jo očistiti, preden jo lahko uporabimo. Pri tem ne gre vedno vse po načrtih. Če uspe tretjina zamišljenih reakcij, je bil res dober dan. Ampak tako pač je v znanosti.
