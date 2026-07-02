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    Simulirajo dogajanje v pljučih astmatikov

    Alja Zottel raziskuje astmo in zakaj so nekateri bolniki odporni proti določenim zdravilom.
    Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni in tudi precej gensko pogojena. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni in tudi precej gensko pogojena. FOTO: Shutterstock 
    Saša Senica
    2. 7. 2026 | 08:15
    4:32
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    Dr. Alja Zottel je znanstvena sodelavka na Centru za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Najpogosteje uporabljam mikroskop, s katerim (po)gledamo, v kakšnem stanju so celične kulture, ki jih uporabljamo za poskuse.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Dr. Alja Zottel FOTO: Polona Bartol  
    Dr. Alja Zottel FOTO: Polona Bartol  
    Pri svojem delu večinoma raziskujem na področju astme, kjer proučujem celične procese oziroma dogajanje v celicah. To počnemo tako, da simuliramo dogajanje v pljučih astmatikov. Zanima nas, zakaj so nekateri bolniki odporni proti določenim zdravilom, ki se pogosto uporabljajo za zdravljenje astme.

    Zakaj imate radi znanost?

    Zato, ker je delo zelo raznoliko, vsako vprašanje odpre deset novih in nobena zgodba se nikoli zares ne konča. Hkrati me žene tudi to, da lahko prispevam kamenček v mozaiku razumevanja celičnih procesov.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Ponudili bi radi boljše razumevanje, zakaj so nekateri bolniki z astmo odporni proti klasičnim zdravilom. To lahko vodi k oblikovanju novih in boljših terapij.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Že kot otrok sem bila izjemno radovedna. V osnovni in srednji šoli so bili naravoslovni predmeti in matematika moji najljubši. Imela sem srečo, da sem živela v naravi. Tako sem kot otrok zbirala gosenice, da bi videla, kako se spremenijo v metulje. Iz bližnjega potoka sem odnesla žabje mreste in gledala, kako se iz njih razvijejo paglavci in žabice. Da bom postala raziskovalka oziroma znanstvenica, pa sem se verjetno zares začela zavedati šele med študijem.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    V prostem času najraje kuham. Kuhanje je zame podobno kot raziskovalno delo. Najdeš dober recept in potem upaš na najboljše.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Potrpežljivost, vztrajnost in radovednost. Pomaga tudi razumevanje, da redke stvari uspejo prvič in da s tem ni nič narobe.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Mislim, da bomo za časa mojega življenja v laboratoriju znali razviti celične modele kompleksnih bolezni (na primer rak, astma …), ki bodo realistično posnemali procese v človeškem telesu. Modeli nam bodo omogočili hitrejšo in boljšo oceno delovanja novih zdravil ter boljše razumevanje biokemijskih procesov. Bolezni bomo premagali hitreje in učinkoviteje.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Ne, Zemlja je zame prelepa, tega izziva verjetno ne bi sprejela.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Za bližnjo prihodnost bi stavila na jedrsko energijo. Upam pa, da nam bo nekoč uspelo ceneje in učinkoviteje izkoristiti druge naravne vire, na primer sonce in veter.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Z znanstveniki, ki so odkrili DNK, James Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin. Predvsem bi me zanimalo, kako je bilo v praksi videti laboratorijsko delo, ko ni bilo na voljo sodobnih aparatur, ki jih uporabljamo danes.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Oddajo Ugriznimo znanost (RTV SLO) pa tudi TV Kliniko z Davidom Zupančičem (RTV SLO). Prav tako bi priporočila revijo Science Illustrated.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni in tudi precej gensko pogojena.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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