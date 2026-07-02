Simulirajo dogajanje v pljučih astmatikov

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Dr. Alja Zottel je znanstvena sodelavka na Centru za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
Najpogosteje uporabljam mikroskop, s katerim (po)gledamo, v kakšnem stanju so celične kulture, ki jih uporabljamo za poskuse.
Zato, ker je delo zelo raznoliko, vsako vprašanje odpre deset novih in nobena zgodba se nikoli zares ne konča. Hkrati me žene tudi to, da lahko prispevam kamenček v mozaiku razumevanja celičnih procesov.
Ponudili bi radi boljše razumevanje, zakaj so nekateri bolniki z astmo odporni proti klasičnim zdravilom. To lahko vodi k oblikovanju novih in boljših terapij.
Že kot otrok sem bila izjemno radovedna. V osnovni in srednji šoli so bili naravoslovni predmeti in matematika moji najljubši. Imela sem srečo, da sem živela v naravi. Tako sem kot otrok zbirala gosenice, da bi videla, kako se spremenijo v metulje. Iz bližnjega potoka sem odnesla žabje mreste in gledala, kako se iz njih razvijejo paglavci in žabice. Da bom postala raziskovalka oziroma znanstvenica, pa sem se verjetno zares začela zavedati šele med študijem.
V prostem času najraje kuham. Kuhanje je zame podobno kot raziskovalno delo. Najdeš dober recept in potem upaš na najboljše.
Potrpežljivost, vztrajnost in radovednost. Pomaga tudi razumevanje, da redke stvari uspejo prvič in da s tem ni nič narobe.
Mislim, da bomo za časa mojega življenja v laboratoriju znali razviti celične modele kompleksnih bolezni (na primer rak, astma …), ki bodo realistično posnemali procese v človeškem telesu. Modeli nam bodo omogočili hitrejšo in boljšo oceno delovanja novih zdravil ter boljše razumevanje biokemijskih procesov. Bolezni bomo premagali hitreje in učinkoviteje.
Ne, Zemlja je zame prelepa, tega izziva verjetno ne bi sprejela.
Za bližnjo prihodnost bi stavila na jedrsko energijo. Upam pa, da nam bo nekoč uspelo ceneje in učinkoviteje izkoristiti druge naravne vire, na primer sonce in veter.
Z znanstveniki, ki so odkrili DNK, James Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin. Predvsem bi me zanimalo, kako je bilo v praksi videti laboratorijsko delo, ko ni bilo na voljo sodobnih aparatur, ki jih uporabljamo danes.
Oddajo Ugriznimo znanost (RTV SLO) pa tudi TV Kliniko z Davidom Zupančičem (RTV SLO). Prav tako bi priporočila revijo Science Illustrated.
Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni in tudi precej gensko pogojena.
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