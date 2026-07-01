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    Skoraj dva milijona satelitov bo imelo »uničujoče posledice za astronomijo«

    Spacex načrtuje, da bo v orbito poslal še milijon satelitov, podjetje Reflect Orbital pa satelite, ki bi kot zrcala obijala sončno svetlobo.
    Takole sateliti puščajo sledi na slikah teleskopov. Teleskop je dotično sliko zajemal eno uro. Nekaj sledi je od letal. FOTO: F. Kamphues/ESO
    Galerija
    Takole sateliti puščajo sledi na slikah teleskopov. Teleskop je dotično sliko zajemal eno uro. Nekaj sledi je od letal. FOTO: F. Kamphues/ESO
    S. S.
    1. 7. 2026 | 15:29
    1. 7. 2026 | 15:52
    6:54
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    Okoli našega planeta trenutno kroži približno 16.000 aktivnih satelitov – od tega jih je 10.000 internetnih satelitov starlink podjetja Spacex. K številki je treba dodati še na tisoče neaktivnih satelitov in različnih kosov vesoljskih odpadkov. Podjetja pa načrtujejo, da bodo v prihodnjih letih v orbito namestila več kot 1,7 milijona satelitov, vključno z izjemno svetlimi.

    Študija Evropskega južnega observatorija (ESO), ki upravlja nekatere najboljše teleskope v Čilu, je pokazala, da bi izstrelitev tako ogromnega števila satelitov imela »uničujoče posledice za astronomijo«. V študiji so ugotovili, da lahko okoli Zemlje kroži »največ 100.000 šibkih satelitov, pod vidnostjo s prostim očesom, da bi ohranili našo sposobnost opazovanja nočnega neba s sodobnimi teleskopi«.

    »Medtem ko so podjetja, kot je SpaceX, sprejela ukrepe za zmanjšanje svetlosti svojih satelitov, trenutni predlogi za satelite ’presegajo meje’ tega, kar astronomija lahko prenese,« pravi astronom Olivier Hainaut, ki je sodeloval pri razvoju priporočil za ublažitev vpliva satelitskih mrež na astronomijo, in avtor študije, objavljene v reviji Astronomy & Astrophysics.

    Plejada satelitov

    Spacex načrtuje, da bo v orbito poslal še milijon satelitov za vesoljske podatkovne centre. Druga načrtovana satelitska ozvezdja, kot sta Cinnamon podjetja E-Space in kitajska CTC-1 in 2, bi v orbito dodala še več sto tisoč satelitov, kar bi težavo še poslabšalo. Študija ESO kaže, da bi bilo v velikem delu vsake noči vidnih na stotine satelitov, v določenih časih pa tudi do nekaj tisoč, podobno številu zvezd, ki jih v dobrih pogojih vidimo s prostim očesom.

    Ameriško zagonsko podjetje Reflect Orbital pa si prizadeva izstreliti kopico zelo velikih satelitov, podobnih zrcalom. Ta bi odbijala sončne žarke in tako ponoči na zahtevo osvetljevala dele Zemlje. Letos naj bi v orbito poslali prototipni satelit; do leta 2035 pa načrtujejo povečanje števila satelitov na 50.000. Ti sateliti bi bili najsvetlejši v orbiti doslej – s tem bi si človeštvo verjetno dokončno uničilo temno nebo.

    Kako bi delovali sateliti:

    Hainautov izračun kaže, da bi celotna konstelacija nočno nebo napolnila s stotinami zelo svetlih satelitov. Satelit zrcalo bi bil videti štirikrat svetlejši od polne lune. Tudi če noben satelit ne usmeri svojega žarka neposredno na opazovalca, bi bil vsak tako svetel kot planet Venera. Iz svetlobno onesnaženega mesta, kot je München v Nemčiji, bi bile te stotine satelitov edine »zvezde«, vidne na nočnem nebu, so pri ESO dodali v sporočilu za javnost.

    Nočno nebo bi postalo presvetlo, da bi lahko dobro opazovali šibka naravna nebesna telesa, denimo zelo oddaljene galaksije, planete, asteroide. Hainaut pojasnjuje, da so »sateliti, osvetljeni s Soncem, veliko svetlejši od oddaljenih galaksij. Ko satelit prečka to, kar opazujemo, na naši sliki naredi svetlo sled, ki uniči vse, kar je za njim.«

    Za megamrežo satelitov Spacex je Hainaut ugotovil, da se bo na vsaki sliki, snemani dve uri z Zelo velikim teleskopom (VLT) ESO v Čilu, pojavilo desetine sledi, kar predstavlja izgubo vidnega polja do 28 odstotkov. Pri tem je predpostavil, da bodo sateliti dovolj temni, da se jih s tal s prostim očesom ne bo videlo.

    Če bodo le malo svetlejši, bi bili nekateri instrumenti še bolj prizadeti: na primer kamera observatorija Vere Rubin ameriške Nacionalne znanstvene fundacije, bi lahko imela več ur vsako noč večino slik neuporabnih. Hainautove simulacije so predpostavljale, da noben satelit Reflect Orbital ne bi usmeril svojega žarka neposredno na observatorij ali blizu njega.

    Kljub temu bi lahko sled enega samega zrcalnega satelita pokvarila opazovanje s kamero, kot je kamera observatorija Rubin. S celotno floto satelitov Reflect Orbital v orbiti bi se vsaka slika s takšne kamere izgubila, ko bi satelite osvetlilo Sonce.

    Hainaut ugotavlja, da bi predlaganih 1,7 milijona novih satelitov imelo drastične posledice za zemeljsko astronomijo. Tem vplivom se je mogoče izogniti le z omejitvijo skupnega števila obstoječih in prihodnjih satelitov na 100.000 satelitov, »ki so dovolj temni, da jih ni mogoče videti s prostim očesom s temnega mesta«.

    Spacex in Reflect Orbital, odgovorna za najbolj ekstremne nove predloge, sta pri ameriški zvezni komisiji za komunikacije (FCC) vložila prošnjo za dovoljenje za izstrelitev. Ta nova študija je služila kot osnova za odgovor FCC na te predloge, ki ga je podal ESO v sodelovanju z britanskim Kraljevim astronomskim društvom in Mednarodno astronomsko zvezo.

    »FCC je prejel več kot 1800 komentarjev glede Reflect Orbital in skoraj 1500 komentarjev na vlogo Spacexa,« pojasnjuje Betty Kioko, uradnica za institucionalne zadeve pri ESO. »Za optično astronomijo je to eksistencialna grožnja in upamo, da bodo regulatorji delili to stališče.«

    »Pošiljanje tisoče satelitov ima posledice: ekonomske, ekološke in astronomske,« dodaja Hainaut. Svetlobno onesnaženje zaradi zelo svetlih satelitskih ozvezdij lahko vpliva na zdravje in delovanje življenja na Zemlji, saj moti biološke ure in ekosisteme. Velika ozvezdja imajo tudi neposreden vpliv na kakovost zraka zaradi številnih izstrelitev, potrebnih za pošiljanje in vzdrževanje satelitov, pa tudi zaradi onesnaženja ozračja, ki se zgodi, ko satelit zgori ob ponovnem vstopu v atmosfero na koncu svoje življenjske dobe.

    »Nizka zemljina orbita je nebesna obala, ki sodobnemu življenju zagotavlja izjemno vrednost, od globalne povezljivosti do našega nemotenega dostopa do vesolja. Vendar moramo upravljati odtis megakonstelacij satelitov – od svetlobnega onesnaženja, ki vpliva na astronomijo, do atmosferskih učinkov ponovnega vstopa satelitov –, da zagotovimo, da ta vir ostane nedotaknjen in dostopen za prihodnje generacije,« je jasen Hainaut.

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