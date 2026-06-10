Skoraj izgubljena evropska sonda znova deluje

Plovilo koronograf (CSC) evropske odprave Proba 3, ki jo sestavljata dva satelita, je znova v operativnem stanju. Deluje tudi glavni znanstveni instrument na plovilu ASPIICS, kar pomeni, da lahko oba satelita skupaj – poleg koronografa še plovilo za okultacijo ali zakrivanje (OSC) – znova začneta z rutinskim ustvarjanjem umetnih sončnih mrkov.

Proba 3 je demonstracijska odprava, ki so jo izstrelili konec leta 2024. Dve plovili letita razmeroma blizu drugo drugemu v zelo eliptični tirnici okoli Zemlje s prizemljem 600 kilometrov in odzemljem 60.530 kilometrov. Razdalja med njima je v operativni fazi le 150 metov, plovili pa delujeta kot eno. Spodobni sta se poravnati do milimetra natančno in si tako ustvarjati mrke – plovilo OSC zakrije Sonce, koronograf pa nato lahko slika šibko korono – to je zunanji del sončeve atmosfere v vidni, ultravijolični in polarizirani svetlobi.

Odprava je dosegala izjemne uspehe do 14. februarja letos, ko je CSC izgubilo orientacijo in se je nekontrolirano zavrtelo stran od sonca, zato so se mu izpraznile baterije. A zgodil se je mali čudež, ko so sredi marca znova vzpostavili stik. Sledili so zahtevni meseci za znanstveno in inženirsko ekipo odprave, da so ugotovili, kakšna napaka se je sploh pripetila in ali jo lahko odpravijo in tako rešijo odpravo. K sreči je konec srečen, so sporočili iz Evropske vesoljske agencije. »Zahvaljujoč trdemu delu vseh vpletenih je Esina odprava za ustvarjanje mrkov pripravljena na vnovično rutinsko delovanje,« so dodali.

»Minuli teden smo izvedli prvo formacijo od anomalije in potrdimo lahko, da vsi sistemi delujejo, kot morajo,« je pojasnil Damien Galano, vodja odprave. Vendar pa se zavedajo, da je bilo plovilo dlje časa brez energije, kar je lahko vplivalo na instrumente.

Proba 3 je v minulih dneh posnela nove mrke. Medtem so raziskovalci že objavili prve znanstvene članke, pripravljene na podlagi podatkov odprave. Raziskave med drugim kažejo, da sončev veter v notranjem delu korone piha od tri do štirikrat hitreje, kot so menili do zdaj.

Sončeva korona še vedno skriva precej ugank, v tej zunanji plasti atmosfere se temperature namreč gibljejo med enim in tremi milijoni stopinj Celzija. Medtem ima »površje« ali fotosfera Sonca »le« okoli 5500 stopinj Celzija. Korona je za teleskope večinoma nevidna zaradi močne svetlobe, dobra priložnost za opazovanje pa so mrki, vendar na Zemlji mrk, ki ga povzroči Luna, traja le nekaj minut, prav tako je pojav relativno redek.