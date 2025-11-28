Skriti potencial lesa

V Estoniji, eni najbolj gozdnatih držav v Evropi, poteka tiha revolucija, ki spreminja predstave o lesu. Les namreč že stoletja oblikuje naše vsakdanje življenje. Uporablja se za gradnjo hiš, izdelavo pohištva in kurjenje. Zdaj pa v ospredje prihaja manj znan lesni izdelek. Ta naravna snov odpira nove možnosti za nadomestitev fosilnih materialov v sodobni proizvodnji in zaradi nje les ne bo več le tradicionalni vir, ampak ključ do bolj trajnostne prihodnosti.

Kaj, če bi lahko kemikalije na fosilni osnovi nadomestili z nečim tako preprostim in obnovljivim, kot je les? Da bi našli odgovor na to vprašanje, je estonsko biotehnološko podjetje Fibenol s podporo EU leta 2018 združilo sile s partnerji iz Belgije, Finske, Nemčije, Italije, Latvije in Švedske.

Njihova naloga je bila, da iz ostankov lesa – materialov, ki bi sicer končali v smeteh – naredijo čiste, visoko zmogljive alternative snovem, ki onesnažujejo okolje, a se trenutno uporabljajo v mnogih izdelkih za vsakdanjo rabo. »Lignin lahko na primer nadomesti bitumen v asfaltnih mešanicah. Obenem lahko nadomesti fenol v smolah, ki se uporabljajo za lepljenje furnirja v lesenih panelih, sladkorji pa se lahko uporabljajo kot vezivo v izolacijskih izdelkih,« je povedal Peep Pitk, direktor razvoja pri podjetju Fibenol. To sodelovanje pod imenom Sweetwoods je del veliko večjega projekta v vrednosti dveh milijard evrov, ki ga podpirata EU in industrija, da se vzpostavi bolj krožno, biološko gospodarstvo, v katerem ni odpadkov, in narava je ključni del te rešitve.

EU namerava do konca leta 2025 uvesti novo strategijo za biogospodarstvo. Cilj je pospešiti prehod na krožno biogospodarstvo po vsej Evropi. Ta strategija, ki je del dogovora o čisti industriji, ne vključuje le trajnosti, temveč si prizadeva tudi za širjenje revolucionarnih tehnologij, kot so tiste, ki jih razvijajo v Estoniji, in njihovo preoblikovanje v pomembne industrijske rešitve.

Naravno lepilo

Osrednja naloga ekipe je bila ekstrakcija lignina – naravnega polimera, ki v rastlinah deluje kot lepilo ter jim zagotavlja trdnost in moč. Lignin, ki je bil v preteklosti kot stranski proizvod zavržen, se danes predeluje v dragoceno surovino za različne namene uporabe, od gradbenih materialov in embalaže do živil, kozmetike in celo farmacevtskih izdelkov.

Zgodba podjetja Fibenol se je začela v sektorju lesa za energijo, vendar so njegovi ustanovitelji leta 2016 začeli razmišljati o pomembnejšem vprašanju – kako lahko iz lesa iztržimo večjo vrednost, kot jo pridobimo z njegovim sežiganjem? Predvideli so načine uporabe, ki bi zagotovili daljše življenjske cikle, višjo vrednost in večjo trajnost.

»Po dveh do treh letih raziskovanja po svetu smo se odločili za novo tehnologijo za pridobivanje lignina in sladkorjev z minimalno uporabo kemikalij. Naš cilj je bil, da to tehnologijo razširimo, komercializiramo in na koncu licenciramo po vsem svetu,« je dejal Pitk. S podporo EU je podjetje v okrožju Imavere v Estoniji zgradilo biorafinerijo, namenjeno izkoriščanju potenciala lignina, ki je v biogospodarstvu znan kot »rjavo zlato«. Biorafinerija je lani začela povečevati proizvodnjo in zdaj proizvaja lignin visoke čistosti ter lesne sladkorje, ki že nadomeščajo strupene petrokemikalije v številnih panogah. Proces temelji na lesu nižje kakovosti iz trajnostno upravljanih gozdov ali odpadnem lesu iz industrije vezanega lesa, torej materialu, ki bi ga običajno sežgali za proizvodnjo energije. Poleg tega biorafinerija Imavere deluje izključno na obnovljivi energiji, ne proizvaja odpadkov in ustvarja resnično krožni model biogospodarstva za prihodnost.

Nova zavezništva

Na podlagi uspeha projekta, ki se je končal leta 2024, je Fibenol zdaj del novega mednarodnega konzorcija, ki še naprej spodbuja inovacije na področju lignina. Pobuda, imenovana Viobond, združuje partnerje iz Avstrije, Estonije, Finske, Nemčije, Latvije in Španije z namenom, da bi razvili biološke smole prihodnje generacije.

Tako kot pri projektu Sweetwoods tudi to novo sodelovanje temelji na strokovnem znanju več partnerjev iz različnih držav, da bi okrepili biogospodarstvo po vsej Evropi in zmanjšali odvisnost od fosilnih virov. Pomemben del projekta Viobond je tudi edinstvena tovarna bioloških smol, ki jo gradijo v Rigi v Latviji, kjer naj bi preizkuse začeli poleti 2026. Raziskovalno ekipo vodi podjetje Latvijas Finieris AS, največji proizvajalec brezovega vezanega lesa v EU. Podjetje že desetletja uporablja fenolformaldehidne smole, pridobljene iz fosilnih virov.

Ta obdelani les je bistven za industrijske panoge, kjer sta trdnost in trajnost izjemnega pomena – pomislite na tla za tovorna vozila ali obloge za cisterne za utekočinjeni plin. Po besedah koordinatorja projekta Kristapsa Stankusa so edinstvene lastnosti lignina privedle do revolucionarnega izdelka, ki presega običajne kompromise pri trajnostnih rešitvah. »To ni ravno tipično za zelene tehnologije. Običajno se je treba sprijazniti s kompromisom – bodisi glede cene, trdnosti ali videza. Toda v tem primeru to ne velja.«

Kljub temu je proizvodnja trajnostnih smol v industrijskem obsegu ob ohranjanju ključnih lastnosti še vedno tehnični izziv. Za zdaj je namreč še vedno potreben majhen delež komponent na fosilni osnovi.

»Naš cilj je nadomestiti 70 odstotkov fenola in formaldehida z ligninom v smolah, ki jih uporabljamo v naših tovarnah za proizvodnjo vezanega lesa. Lignin bomo uporabljali tako, kot ga uporablja narava – kot odlično lepilo,« je dejal Stankus.

Povečanje trajnosti

Ko bo tehnologija izpopolnjena, bo proizvajalcem po vsej Evropi omogočila proizvodnjo bolj trajnostnih smol za različne namene, od proizvodnje vezanega lesa in brusnega papirja do izolacijske volne. »Pričakujemo, da se bodo v prihodnjih petih do desetih letih cene lignina znatno znižale. To bo še več industrijskih panog prepričalo, da se preusmerijo v trajnostne rešitve,« je povedal Stankus.

V podjetju Fibenol verjamejo v to vizijo, poleg tega pa vidijo še širšo prihodnost za lignin in lesne sladkorje, ki sega veliko dlje od smol, saj bi lahko nadomestili tudi fosilne kemikalije v materialnem in kemijskem sektorju. »Mi smo nosilci sprememb,« je dejal Pitk in poudaril, da so izvedljive alternative na voljo že danes. Poudaril je potrebo, da končni uporabniki zdaj zahtevajo trajnostne rešitve, veliki akterji na trgu pa morajo poleg stroškovne učinkovitosti upoštevati tudi trajnost. »Ko trajnost postane ključno merilo, lahko inovacije resnično konkurirajo med seboj – in ko se to zgodi, bo navdihujoče videti, kaj vse je mogoče doseči.«

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.