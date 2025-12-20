Skrivnostni komet najbližje Zemlji

Medzvezdni komet 3I/Atlas se je včeraj najbolj približal Zemlji: še vedno je bil oddaljen kar 270 milijonov kilometrov, a kopica teleskopov je bila pripravljena. Zdaj komet znova potuje proti zunanjim delom osončja, ki ga bo slej kot prej tudi zapustil in nato pote nadaljeval v drugih delih naše galaksije.

3I/Atlas je šele tretji medzvezdni objekt, odkrit v osončju, leta 2017 nas je obiskal 1I/'Oumuamua, leta 2019 pa 2I/Borisov. Prišleki iz drugih zvezdnih sistemov ponudijo raziskovalcem edinstven vpogled v zgodovino galaksije. Komet so z Nasino mrežo za zaznavanje asteroidov odkrili 1. julija letos, preučevanja so pokazala, da je morda precej starejši od osončja, ki je staro 4,6 milijarde let. Komet naj bi izviral iz debelega diska galaksije, ki se je oblikoval prej kot tanki, kjer leži tudi osončje. Atlas bi lahko bil star približno sedem milijard let.

Komet je pripravil nekaj presenečenj: ko se je 29. oktobra začel najbližje približevati Soncu, je komet postal bolj svetel, kot so znanstveniki pričakovali. Kometi so skupki ledu in kamenja, ko se približajo zvezdi, se jedro kometa močno segreje, zato led sublimira in bruhne iz kometa, zato se poveča njegova koma (oblak, ki obdaja jedro) in značilni rep. Zakaj je Atlas zasvetil bolj, še ni jasno.