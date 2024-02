Skupina Cerna ocenjuje pripravljenost Slovenije na polnopravno članstvo

Slovenija je korak bližje k polnopravnemu članstvu v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN). Na dvodnevnem delovnem obisku je strokovna skupina Cerna, ki preverja, ali naša država izpolnjuje ključne kriterije za polnopravno članstvo v tej ugledni mednarodni organizaciji, ki ravno letos praznuje 70. let.

Članica in člani strokovne skupine Cerna so se med drugim srečali z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem. Minister je izpostavil, da se v Sloveniji zavedamo izrednega pomena tega področja, zato mu je vlada namenila rekordna sredstva. »Že lani smo za znanost in inovacije namenili rekorden znesek, letos pa je ta še za 30 odstotkov višji. Na voljo je več kot pol milijarde evrov za znanost in inovacije, in sicer 415 milijonov evrov v proračunu ministrstva, 35 milijonov evrov v proračunih drugih ministrstev, skoraj 100 milijonov evrov pa bo na voljo iz evropskih sredstev,« je poudaril minister. Prav tako je zagotovil, da si Slovenija želi postati polnopravna članica Cerna: »Ne predstavljam si, da slovenske znanstvenice in znanstveniki ter gospodarstvo ne bi sodelovali s Cernom.« Sodelovanje poteka že zdaj, vendar omejeno, saj ima trenutno Slovenija status pridružene članice, s polnopravnim članstvom, pa se bodo odprle nove možnosti za sodelovanje, so sporočili z ministrstva.

Strokovna skupina Cerna se je seznanila še z delovanjem superračunalnika Vega, ki del svojih računskih kapacitet že zdaj namenja projektom Cerna, srečali pa so se tudi s predstavnicami in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter podjetij, ki že zdaj sodelujejo s Cernom oz. si želijo sodelovati in raziskovalci z več slovenskih univerz in inštitutov.

»Danes je v bazi Cerna registriranih 70 slovenskih podjetij, od tega jih je 20 že pridobilo naročila, identificiranih pa je tudi kar nekaj potencialnih podjetij za vpis v bazo CERN«, je poudarila Natalija Stošicki, direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo pri GZS. Leto 2023 je bilo najuspešnejše doslej. Sloveniji naj bi, po še neuradnih podatkih uspelo izkoristiti kar 78 odstotkov vseh vloženih sredstev, kar znaša približno 1,7 milijona švicarskih frankov. Gre za vrednost poslov, ki so jih slovenska podjetja sklenila s Cernom v primerjavi s članarino, ki jo je plačala država.

Strokovna skupina Cerna bo na podlagi obiska v Sloveniji pripravila poročilo o stanju pripravljenost naše države na polnopravno članstvo in ga predala najvišjemu organu – Svetu Cerna. Ta bo nato odločal o potrditvi polnopravnega članstva Slovenije. Sledili bodo formalni postopki v Cernu in naši državi, tako da lahko uraden sprejem med polnopravne članice pričakujemo v začetku leta 2025, so še poudarili na ministrstvu.