Sledenje telefonom brez osebnih podatkov

Informacijska tehnologija bi bila lahko v veliko pomoč pri sledenju okuženim in omejevanju pandemije, a ko je na nasprotni strani tehtnice pravica do zasebnosti oziroma varovanje osebnih podatkov, trčimo ob navzkrižje interesov, ki nam ga še ni uspelo rešiti.



Zdaj so korak k temu naredili raziskovalci Massachusetskega tehnološkega inštituta (MIT), ki razvijajo zauporabnika prijazen sistem sledenja okuženim imenovan pact.



Ko imajo naši telefoni vključen bluetooth, ves čas oddajajo signale, imenujmo jih pozdrave. Takšni pozdravi so lahko skoraj popolnoma anonimni oziroma vsebujejo le podatek o telefonu, ne pa lokacije in občutljivih osebnih podatkov.



Telefon, na katerega bi bila naložena aplikacija pact, bi si tako zapomnil vse telefone, s katerimi je bil v stiku v zadnjih 14 dneh, kolikor je domnevno inkubacijska doba. Takšen seznam bi bil osnova za mrežo stikov, prek katere bi lahko identificiral vse, ki so bili v stiku z okuženim.



Aplikacija bi poleg stikov spremljala še medsebojno oddaljenost in časovno izpostavljenost. Ko bi človeka v zdravstveni ustanovi testirali kot pozitivnega, bi ta lahko predal svoj seznam bluetooth pozdravov medicinskemu osebju, ki bi tako dobilo natančen vpogled v seznam možnih okuženih, ne da bi pri tem dostopala do njihovih osebnih podatkov.



Ljudje, ki se ne bi testirali, bi prek aplikacije prav tako lahko preverjali podatkovno bazo okuženih. Aplikacija bi jih opozorila, če so bili v stiku z okuženimi, glede na oddaljenost od okuženih in čas, ki so ga preživeli v stikih z njimi, pa bi jim svetovala, kako naj ukrepajo.