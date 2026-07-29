Stoletje iskali morebitno spremljevalko Betelgeze, a brez uspeha. Do zdaj

Ena najbolj znanih zvezd na nočnem nebu, Betelgeza, ni sama. Zvezda, ki predstavlja levo ramo Oriona, je deveta najsvetlejša zvezda nočnega neba in druga najsvetlejša v ozvezdju za Riglom. Klasificirana je kot rdeča nadorjakinja. Prepoznavno rdečkasto zvezdo, ki spreminja svojo svetlost, opazujejo že tisočletja. Dolgo so astronomi domnevali, da gre pravzaprav za binarno ali dvojno zvezdo. Zdaj so z uporabo Zelo velikega teleskopa (VLT) Evropskega južnega observatorija (ESO) pridobili najjasnejšo sliko bistveno manjše spremljevalke Betelgeze B, ki kroži okoli nadorjakinje. »To je zaključek stoletnega iskanja,« je povedal francoski raziskovalec Miguel Montargès, ki je vodil raziskavo, objavljeno v reviji Astronomy & Astrophysics. »Dokazali smo, da Betelgeza ni osamljena, temveč jo spremlja ...