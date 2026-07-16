Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

Ko je na Očesno kliniko Kliničnega centra v Ljubljani leta 1988 priromalo pismo, v katerem je družina Banko iz New Yorka sporočila, da želi tej zdravstveni ustanovi podariti najsodobnejšo mikrokirurško opremo, so bili v vodstvu prijetno presenečeni, a tudi začudeni. V tistem času pri nas tudi v strokovnih krogih na tem področju ni bilo znano, da je bil v Istri rojeni slovenski rojak Anton Banko (26. 8. 1927–18. 5. 1986), diplomant strojništva in elektrotehnike na ljubljanski univerzi, v ZDA, kamor se je družina preselila maja 1962, dobro uveljavljen inovator. Leta 1968 je v New Yorku ustanovil podjetje Surgical Design za raz­voj instrumentov v oftalmologiji. Tako je skupaj z vodilnimi očesnimi kirurgi soustvarjal prihodnost očesne kirurgije v svetu – in v Sloveniji. Žal je neozdravljiva ...