Slovenija bo razvila tudi digitalnega dvojčka države

V Bremnu je v minulih dneh potekalo ministrsko zasedanje Sveta Evropske vesoljske agencije (Esa). Na njem so predstavniki držav članic – od letos je članica tudi Slovenija – potrdili nove programe in opredelili vplačila držav članic za naslednje obdobje 2027 – 2029.

Na zasedanju so potrdili resolucije o krepitvi prihodnosti Evrope preko vlaganj v vesolje, o višini sredstev za opravljanje osnovnih aktivnosti agencije, o vesoljskem centru Gvajana in strateški testni infrastrukturi v obdobju 2026-2030. S potrditvijo resolucij so tudi določili smer razvoja evropskih vesoljskih operacij v prihodnje, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Državni sekretar Matevž Frangež je na zasedanju poudaril, da so vlaganja v vesoljski sektor ključna za konkurenčnost, avtonomijo in odpornost Evrope, zlasti zaradi spremenjenih geopolitičnih in podnebnih okoliščin. »Slovenija bo s povečanimi vlaganji v programih Evropske vesoljske agencije v naslednjem triletnem obdobju omogočila nadaljnjo pospešeno rast in razvoj slovenskega vesoljskega sektorja,« je poudaril Frangež.

Povečana vlaganja Slovenije v programe Ese, s tem pa tudi povečane priložnosti za slovenski vesoljski sektor, sledijo sprejetemu Akcijskemu načrtu za izvajanje Slovenske vesoljske strategije do leta 2030, so še poudarili na ministrstvu. Vsi programi zagotavljajo geografsko povračilo sredstev v višini najmanj 84 odstotkov vloženih sredstev, pri tem pa je Slovenija doslej prejela več sredstev, kot jih je v programe vplačala.

Slovenija je na ministrskem zasedanju Sveta Ese potrdila sodelovanje v izbirnih programih za razvoj splošnih tehnologij, opazovanja Zemlje, ki vključuje tudi razvoj digitalnega dvojčka Slovenije, industrijske inovacije in evropsko odpornost in vesolje, za človeške in robotske raziskave in znanstvenem programu Prodex. Digitalni dvojček Slovenije bo omogočal spremljanje in odzivanje na ekstremne vremenske pojave, podnebne spremembe, urbani razvoj, upravljanje naravnih virov in pomoč v naravnih nesrečah.

Slovenija se je odločila tudi za sodelovanje v novem programu spodbujanja komercializacije in konkurenčnosti za spodbujanje komercializacije vesoljskih tehnologij, pri tem pa se bo z vzpostavitvijo nacionalne mreže Ese poslovnih inkubatorjev osredotočila na ciljano podporo pri razvoju startup in scaleup podjetij, prav tako pa s programom poslovne aplikacije in vesoljske rešitve podprla razvoj vesoljskih aplikacij, so navedli na ministrstvu. Nadaljevala bo tudi sodelovanje na področju telekomunikacij in varne povezljivosti iz vesolja.

Podjetja in institucije, ki razvijajo vesoljske tehnologije in izvajajo vesoljske raziskave, ki so v mednarodnem okolju prepoznavni in globalno konkurenčni, so med drugimi Sinergise, Skylabs, Balmar, Dewesoft, Duol, Cosylab, Vesolje-SI, Inštitut Jožef Štefan, ZRC SAZU, Geocodis, pa tudi Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.