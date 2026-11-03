Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Nepričakovana okvara stroja lahko za več ur ustavi proizvodnjo. V trgovini se vsak dan zavržejo živila, ker je bilo naročenih preveč, v pisarnah pa zaposleni še vedno porabijo veliko časa za prepisovanje podatkov z računov, naročil in drugih dokumentov. Na prvi pogled gre za povsem različne težave, vendar imajo nekaj skupnega. Veliko informacij, s katerimi bi jih bilo mogoče preprečiti ali vsaj omiliti, imajo podjetja že na voljo. Le izkoristiti jih še ne znajo dovolj učinkovito.

Prav tu lahko pomembno vlogo prevzame umetna inteligenca, ki podjetjem pomaga učinkoviteje izkoristiti podatke, izboljšati delovne procese in znižati stroške. Za njeno širšo uporabo pa potrebujejo tudi ustrezno infrastrukturo in varno okolje za obdelavo podatkov. Zato Telekom Slovenije razvija slovenski UI-oblak, s katerim želi zmogljivosti umetne inteligence približati tudi manjšim podjetjem brez lastnih razvojnih ekip in drage računalniške opreme.

Umetna inteligenca zna veliko. Zakaj je podjetja še ne izkoristijo?

Umetna inteligenca vse hitreje postaja del vsakdanjega dela. Po najnovejših podatkih Statističnega urada RS je leta 2026 tehnologije umetne inteligence uporabljalo že 38 odstotkov slovenskih podjetij z najmanj desetimi zaposlenimi in samozaposlenimi, leto prej pa 22 odstotkov*. Še bolj razširjena je uporaba generativne umetne inteligence med posamezniki. Z njo si je letos pomagalo že 71 odstotkov zaposlenih, najpogosteje pa ljudje tovrstna orodja uporabljajo za iskanje informacij ter ustvarjanje, povzemanje in prevajanje besedil**. Toda možnosti umetne inteligence segajo precej dlje od nalog, ki jih posameznik opravi s pomočjo klepetalnika. Največje spremembe lahko prinese tam, kjer se poveže z obstoječimi poslovnimi sistemi in postane del ustaljenih delovnih procesov.

David Bevc, vodja IT- in oblačnih storitev za trg pri Telekomu Slovenije. Foto Neža Kralj

Da slovenska podjetja tega potenciala še ne izkoriščajo v celoti, je v Delovem podkastu Tehnološki velikani opozoril tudi, vodja IT- in oblačnih storitev za trg pri Telekomu Slovenije. Po njegovih opažanjih podjetja umetno inteligenco že uporabljajo za preverjanje dokumentov, nadzor kakovosti proizvodnje in celo avtomatizacijo prodajnih postopkov. »Zelo malo podjetij se je tega lotilo celostno, da bi dejansko izbrala določen proces, ki ga želijo izboljšati, skrajšati oziroma optimizirati,« je poudaril Bevc.

Razlogov je več. Podjetje mora vedeti, katere podatke ima na voljo, ali so dovolj kakovostni in kako jih povezati z umetno inteligenco. Potrebuje tudi ustrezno računsko moč, varno okolje in način preverjanja rezultatov. Dober preizkus namreč še ne pomeni, da bo rešitev zanesljivo delovala vsak dan, ob večjem številu uporabnikov in v različnih okoliščinah.

Umetna inteligenca lahko na podlagi podatkov o delovanju strojev prepozna znake prihajajočih okvar in pomaga preprečiti nepričakovane zastoje proizvodnje. FOTO: Depositphotos

Od napovedovanja okvar do hitrejše obdelave naročil

Kako bi bila takšna uporaba videti v praksi? Vzemimo proizvodno podjetje, v katerem stroji vsak dan ustvarjajo podatke o temperaturi, vibracijah in obremenitvah. Ti podatki lahko razkrivajo precej več kot zgolj trenutno stanje opreme. Umetna inteligenca lahko na podlagi preteklih okvar in običajnih vzorcev delovanja prepoznava odstopanja, ki nakazujejo, da se približuje težava.

Če se denimo vibracije stroja postopoma povečujejo, temperatura pa začne odstopati od običajnih vrednosti, lahko sistem na to opozori vzdrževalno ekipo. Namesto da bi podjetje čakalo na okvaro in nepričakovano ustavitev proizvodnje, lahko pregled in popravilo načrtuje pravočasno. Seveda je uspešnost takšne rešitve odvisna od kakovosti podatkov in zanesljivosti napovedi, vendar je njen namen jasen: manj izpadov, manj nepotrebnih stroškov in boljše načrtovanje dela.

Podoben princip je mogoče uporabiti v povsem drugačnem okolju, na primer v trgovini. Koliko svežega kruha bo posamezna poslovalnica potrebovala v petek? Koliko sadja je smiselno naročiti pred prazniki? In kako na prodajo vplivajo vremenske razmere? Model umetne inteligence lahko analizira preteklo prodajo, podatke o promocijah, praznikih in vremenu ter na njihovi podlagi napoveduje prihodnje povpraševanje. Trgovcu tako pomaga pri načrtovanju naročil, s čimer lahko zmanjša količino zavržene hrane, hkrati pa poskrbi, da kupci na policah pogosteje najdejo želene izdelke.

Še bolj neposredno lahko umetna inteligenca razbremeni zaposlene pri administrativnem delu. Podjetje, ki vsak dan prejema več deset naročil po elektronski pošti, v preglednicah in dokumentih PDF, lahko s pomočjo UI prepoznava izdelke, količine, naslove dostave in dobavne roke. Sistem nato pripravi podatke za vnos v poslovni program, nepopolna ali nejasna naročila pa preusmeri zaposlenim v pregled. Namesto zamudnega prepisovanja se tako zaposleni lahko posvetijo zahtevnejšim nalogam, komunikaciji s strankami in reševanju izjem.

Vsi ti primeri kažejo, da je vrednost umetne inteligence predvsem v tem, kaj lahko podjetje z njimi naredi. Da bi takšne rešitve delovale, pa potrebujejo ustrezno tehnološko podporo.

Umetna inteligenca lahko podjetjem pomaga bolje izkoristiti podatke, poenostaviti delo in odpreti nove poslovne priložnosti. FOTO: Depositphotos

Telekom Slovenije gradi infrastrukturo za naslednji korak

Prav to je namen UI-oblaka, ki ga razvija Telekom Slovenije. Gre za nadgradnjo njegovega obstoječega suverenega javnega oblaka z zmogljivimi grafičnimi procesorji (GPU), ki omogočajo zahtevnejšo obdelavo podatkov in delovanje modelov umetne inteligence. Za podjetja to pomeni, da jim za razvoj in uporabo zahtevnejših rešitev ne bo treba nujno kupovati lastne drage računalniške opreme. Potrebno računsko moč bodo lahko uporabljala v oblaku, glede na svoje potrebe in obseg projekta.

Takšno okolje je lahko posebej pomembno za manjša in srednje velika podjetja, ki nimajo sredstev za nakup velikih strežniških sistemov ali lastnih ekip za upravljanje zahtevne infrastrukture. Namesto velike začetne investicije bodo lahko najprej preverila, kakšne zmogljivosti za svoj projekt sploh potrebujejo.

Telekom Slovenije načrtuje razvoj ponudbe na treh ravneh. Prva bo uporabnikom omogočala dostop do računske moči, prostora za shranjevanje in obdelavo podatkov ter okolja za poganjanje lastnih modelov. Na drugi ravni bodo na voljo že pripravljeni modeli umetne inteligence, ki jih bodo lahko organizacije uporabile pri razvoju svojih rešitev. Tretja raven pa predvideva aplikacijske rešitve, ki bodo uporabnikom omogočale še enostavnejši začetek. S tem želi Telekom umetno inteligenco približati tako podjetjem, ki imajo lastne razvojne ekipe, kot tistim, ki potrebujejo bolj pripravljena orodja za konkretne poslovne naloge.

Po napovedih Davida Bevca bo UI-del obstoječega oblaka komercialno zaživel v prvi polovici leta 2027. Podjetja zanj že kažejo zanimanje, Telekom pa predvideva nadaljnje povečevanje zmogljivosti glede na potrebe uporabnikov.

Slovenska podjetja umetno inteligenco vse pogosteje uporabljajo pri vsakodnevnih nalogah, večji potencial pa se skriva v njeni vključitvi v poslovne procese. FOTO: Depositphotos

Zakaj je pomembno, kje so podatki?

Pri uporabi umetne inteligence v podjetju se hitro pojavi še eno pomembno vprašanje: kaj se zgodi s podatki, ki jih podjetje zaupa posameznemu modelu ali aplikaciji?

Podatki o kupcih, cenah, poslovnih načrtih, proizvodnih postopkih in razvoju novih izdelkov so pogosto med najdragocenejšimi informacijami, ki jih ima organizacija. Podjetja zato upravičeno zanima, kje se ti podatki hranijo in obdelujejo, kdo lahko dostopa do njih in za kakšne namene se uporabljajo.

Posebna vrednost Telekomovega projekta je prav v povezavi umetne inteligence s suverenim oblačnim okoljem v Sloveniji. Takšna infrastruktura omogoča večjo preglednost nad lokacijo podatkov in njihovim upravljanjem ter organizacijam odpira možnost, da pomembne poslovne informacije obdelujejo bližje svojemu okolju.

Toda lokacija podatkovnega centra je samo del zgodbe. Za dejansko zaupanje so pomembni tudi pravice dostopa, ločevanje podatkov različnih uporabnikov, način uporabe podatkov pri modelih in možnosti njihovega prenosa ali izbrisa. Prav tako je treba preverjati kakovost rezultatov, saj umetna inteligenca lahko naredi napako, tudi kadar njen odgovor zveni prepričljivo.

Pomemben je tudi slovenski jezik. Uporaba UI pri obdelavi domače poslovne dokumentacije zahteva dobro razumevanje slovenščine, strokovnega izrazja in posebnosti posamezne dejavnosti. Zato ni vseeno, kateri model podjetje izbere in kako preverja njegovo delovanje.

UI-oblak Telekoma Slovenije odpira nove možnosti za slovenska podjetja, ki želijo umetno inteligenco vključiti v svoje poslovanje, vendar nimajo lastne zmogljive infrastrukture ali razvojnih ekip. Njegova prava vrednost pa se ne bo merila zgolj v razpoložljivi računski moči, temveč predvsem v konkretnih koristih, ki jih bo prinesel uporabnikom – od učinkovitejših delovnih procesov in nižjih stroškov do razvoja novih storitev in poslovnih priložnosti. Želite več nadzora nad tem, kje so podatki vašega podjetja, kdo ima do njih dostop in kdo jih upravlja? Pogovorite se s strokovnjaki Telekoma Slovenije o tem, ali je suvereni oblak primeren za vaše podjetje. Rezervirajte posvet o suverenem oblaku

* https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/14651

** https://www.stat.si/StatWeb/sl/News/Index/14632

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