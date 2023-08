V nadaljevanju preberite:

Komuniciranje znanosti je pomemben sestavni del sodobne znanosti, ki omogoča javnosti vpogled v znanstvenoraziskovalni in tehnološki razvoj ter spodbuja pretok idej in sodelovanje med akademskimi ustanovami in širšo družbeno skupnostjo. Slovenska znanstvena fundacija (SZF), ki s svojim obsežnim programom Javno razumevanje znanosti in tehnologije opozarja na pomen popularizacije in promocije znanosti za razvoj na znanju temelječe družbe, je pred nedavnim izdala dvojezično delo z naslovom Slovenija in Škotska povezani v komuniciranju znanosti/Slovenia and Scotland, partners in communication of science.