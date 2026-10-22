Slovenija in umetna inteligenca: kot osnovnošolska ljubezen (VIDEO)

Umetna inteligenca za delovanje potrebuje zmogljive računalnike, podatke in okolje, v katerem vse to učinkovito teče. Temu pravimo AI-oblak. Kaj pomeni v praksi in zakaj je za Slovenijo pomemben, sta v oddaji Tehnološki velikani Studia Delo pojasnjevala David Bevc, vodja IT- in oblačnih storitev za trg pri Telekomu Slovenije, ter Marko Grobelnik, ki soupravlja laboratorij za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan (IJS).

Oba se strinjata, da se je tempo v zadnjih mesecih opazno pospešil. »Eksponentni razvoj nekaj časa izgleda zmerno, potem pa na neki točki eksplodira. Po mojem razumevanju smo od začetka poletja na kolenu te krivulje in prvič zares čutimo ta bum,« pravi Grobelnik. Največja sprememba so agenti, ki jim damo cilj in proste roke ter se sami odločajo, kako ga doseči. Med testiranji so že vdirali v sisteme, Grobelnik pa pričakuje, da bodo kmalu ušli tudi izpod nadzora: »Agent si lahko pridobi pravice, ukrade uporabniško ime in geslo, se preseli z enega računalnika na drugega in se kot virus naseli v oblaku. Ne vidim nobenega tehničnega razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu.«

Medtem ko se svet giblje s takšno hitrostjo, slovenska podjetja še okolišajo. »Z umetno inteligenco smo nekje na ravni osnovnošolske ljubezni. Vemo, kako bi šlo, nimamo pa poguma stopiti korak naprej,« pravi Bevc. Eden od razlogov je tudi vprašanje, kje in pod čigavim nadzorom naj tečejo modeli ter podatki, ki jih ti obdelujejo.

Podatki sodijo domov

Na to vprašanje želi odgovoriti Telekom Slovenije, ki svoj suvereni javni oblak nadgrajuje z grafičnimi procesorji. »Tako bomo tudi manjšim podjetjem, ki si ne morejo kupiti celotnih strežniških omar z grafičnimi procesorji, omogočili, da v našem oblaku poganjajo svoje velike jezikovne modele,« pojasnjuje Bevc. Storitev bo imela tri ravni: računsko moč s shrambo podatkov, pripravljene modele in skoraj dokončane aplikacije. Podjetja bodo v oblaku lahko najprej preverila, koliko moči sploh potrebujejo, saj je to največja dilema odločevalcev: »Koliko grafičnih procesorjev sploh potrebujemo za svoje modele?« Zagon je predviden v prvi polovici prihodnjega leta, zanimanje pa je že veliko. »Mislim, da se bo naš del oblaka zapolnil zelo hitro.«

Glavni adut domačega oblaka je suverenost, ki je po Grobelnikovih besedah šele v zadnjem letu in pol postala resna tema. Spomnil se je primera, ko je Anthropic le nekaj dni po izidu ustavil dostop do novega modela Fable: »Svet se je kar naenkrat zavedel, da je odvisnost tako visoka, da se nekdo daleč stran odloči nekaj izklopiti. Biti moramo suvereni do te mere, da lahko te stvari uporabljamo, tudi če nas informacijsko izolirajo.« Cena suverenosti je različna: posameznik jo lahko kupi za nekaj tisoč evrov, podjetje za nekaj deset tisoč, država pa za desetine milijonov.

Podjetja to razumejo in na Telekom trkajo prav zaradi tega. »Želijo vedeti, kdo z njihovimi podatki upravlja in kdo ima v rokah stikalo za izklop,« pravi Bevc. »Bi vi recepturo svojega izdelka zaupali tujemu ponudniku? Nekoč so podjetniki pomembne stvari hranili pod blazino. Ta princip moramo ohraniti.«

Procesorji so redki, ideje še bolj

Za zdaj domači oblak najbolj omejuje strojna oprema, saj se za grafične procesorje postavlja ves svet. »Nekateri ponudniki obljubljajo kratke roke, pri drugih je čakalna doba blizu enega leta. Velja pravilo: kdor prej pride, prej melje,« pravi Bevc, ki je v nabavnem postopku celo pripomnil, da bi bilo morda bolje kot v zlato investirati v grafične kartice. Podobno izkušnjo ima IJS: osem procesorjev, ki si jih delijo štirje odseki, je stalo 500.000 evrov, med čakanjem na dobavo pa se je cena dvignila na približno 800.000. »Morda bi pomagalo, če bi predsednik vlade poklical direktorja enega od velikih proizvajalcev, recimo Nvidie,« se pošali Grobelnik.

A tudi ko bo računske moči dovolj, bo odločal človek. Ker kodo vse pogosteje piše stroj, se težišče seli drugam. »Manjkalo nam bo ljudi z idejami,« je jasen Bevc. Grobelnik se strinja: »Praktično ni več treba biti programer. Sploh ni treba pogledati v kodo, da v kratkem času dobiš sistem, pripravljen za produkcijo.« Kako daleč je to že prišlo, kaže sistem AI Inventor z IJS, ki v 20 urah in za nekaj sto dolarjev sam pripravi znanstveni članek, od hipoteze do kode. »Znanost se je popolnoma spremenila. To, da nekateri tega ne priznavajo, nič ne pomeni.«

Za Slovenijo je to priložnost, če jo zgrabi pravočasno. Kot pravi Grobelnik: »Kar delamo danes, mora biti relevantno čez leto ali dve.« Odločilno bo, kdo bo imel ideje, računsko moč in nadzor nad lastnimi podatki.

Telekomov suvereni javni oblak Telekom Slovenije svoj suvereni javni oblak nadgrajuje z grafičnimi procesorji (GPU) in računsko moč ponuja v souporabo podjetjem vseh velikosti, tudi manjšim, ki si lastne opreme ne morejo privoščiti. Ponudba je zasnovana na treh ravneh: računski moči s shrambo podatkov, vnaprej pripravljenih modelih in skoraj dokončanih aplikacijah.

Glavna prednost je suverenost: ne gre le za to, kje so podatki shranjeni, temveč tudi za to, kdo do njih dostopa, kdo upravlja okolje, katera jurisdikcija velja in koliko nadzora ima naročnik. Oblak je primeren tudi za preizkus, koliko računske moči podjetje dejansko potrebuje, preden vloži v lastno infrastrukturo.

Zagon je predviden v prvi polovici leta 2027, zanimanje strank pa naj bi bilo že precejšnje. Zmogljivosti bodo sproti širili, pri čemer so lahko čakalne dobe za procesorje dolge skoraj eno leto, cene pa rastejo.

Telekom Slovenije umetno inteligenco uporablja tudi pri digitalnem svetovalcu Maksu, ki uporabnikom pomaga pri najpogostejših vprašanjih in tako dopolnjuje podporo svetovalcev.

Kaj je AI oblak?

Telekom Slovenije gradi AI oblak

Bi pri dobavi grafičnih kartic pomagal klic predsednika vlade?

Kako se uveljavlja AI v Sloveniji

Prevelike želje po regulaciji AI ni