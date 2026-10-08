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    Slovenija je nepričakovano dobila eno najbolj vročih domen na svetu

    Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
    Slovenska domena.si je zaradi novega pomena kratice SI nenadoma pritegnila svetovno pozornost. FOTO: Webtasy
    Galerija
    Slovenska domena.si je zaradi novega pomena kratice SI nenadoma pritegnila svetovno pozornost. FOTO: Webtasy
    Naročnik oglasne vsebine je Webtasy
    8. 10. 2026 | 08:26
    5:58
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    Še pred kratkim je bila domena.si predvsem prepoznavni spletni podpis Slovenije. Nato sta dve črki čez noč dobili popolnoma nov pomen. Povod je prišel iz ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je konec septembra podpisal izvršni ukaz, po katerem naj ameriška izvršna veja namesto izrazov Artificial Intelligence in AI uporablja izraza Super Intelligence in SI. V Beli hiši so odločitev pojasnili s tem, da naj bi izraz superinteligenca bolje opisoval vse zmogljivejše tehnologije in njihov potencial.

    Za slovensko spletno končnico je bil učinek skoraj takojšen. Register.si (Arnes) je v enem samem dnevu zaznal več kot 20.000 novih registracij domen.si. Za primerjavo: običajno se v celotnem mesecu registrira okoli 2500 novih domen.si. 

    Podoben razvoj je pred leti doživela nacionalna domena Angvile.ai, ki je z razmahom umetne inteligence postala ena najbolj prepoznavnih tehnoloških domenskih končnic. Ali bo.si sledila podobni poti, je še prezgodaj napovedovati, trenutni val zanimanja pa že kaže, kako hitro lahko spletno ime dobi čisto novo vrednost.

    Za slovenska podjetja ima ta zgodba precej bolj praktično posledico. Med tisoči novih registracij niso le prihodnji tehnološki projekti, temveč tudi kupci, ki zanimiva imena registrirajo na zalogo. Zato postaja pomembno vprašanje: ali je domena z imenom podjetja, blagovno znamko ali ključnim produktom sploh še prosta?

    Pred leti.ai, danes.si. Tehnološki razvoj lahko vrednost nacionalne domene spremeni skoraj čez noč. FOTO: Webtasy
    Pred leti.ai, danes.si. Tehnološki razvoj lahko vrednost nacionalne domene spremeni skoraj čez noč. FOTO: Webtasy

    Ko dobro ime ni več samoumevno

    Pri domenah velja preprosto pravilo: če je ime prosto, ga lahko praviloma registrira tisti, ki pride prvi. Prav zato lahko nenaden val zanimanja hitro postane težava tudi za podjetje, ki s superinteligenco nima prav nič skupnega.

    Med registracijami so namreč tudi domene, kupljene na zalogo, z namenom poznejše prodaje. Zanimiva, kratka ali splošno uporabna imena so lahko za preprodajalce privlačna prav zato, ker jih bo neko podjetje ali posameznik morda nekoč želel zase. Za podjetnike je zato smiselno preveriti, ali imajo registrirane vsaj najpomembnejše domene, povezane z njihovim poslovanjem: ime podjetja, blagovno znamko, ključni produkt ali storitev, pri osebnih znamkah pa tudi ime oziroma priimek.

    Če je ustrezna domena danes še prosta, ni nujno, da bo tudi čez nekaj dni. Registracija domene je razmeroma preprost korak, precej bolj zapleteno pa je položaj reševati takrat, ko je želeno ime že v rokah nekoga drugega.

    Katere domene.si so trenutno najbolj iskane?

    Največ zanimanja je za kratka, mednarodno razumljiva imena, predvsem angleške izraze, ki jih je mogoče povezati z več različnimi dejavnostmi.

    Med najbolj iskanimi so domene s področij:

    • umetne in superinteligence,
    • tehnologije in programske opreme,
    • financ, investicij in podatkovne infrastrukture,
    • kibernetske varnosti in avtomatizacije,
    • pa tudi kratka splošna imena brez neposredne povezave s tehnologijo.

    Preverite, ali je vaša .si domena še prosta, in pravočasno zavarujte ime svojega podjetja ali blagovne znamke.

    Dobro spletno ime lahko postane dragoceno še preden podjetje sploh postavi svojo spletno stran. FOTO: Webtasy
    Dobro spletno ime lahko postane dragoceno še preden podjetje sploh postavi svojo spletno stran. FOTO: Webtasy

    Zakaj je domena tako pomembna?

    Lastna domena podjetju pravzaprav daje bolj urejeno in prepoznavno digitalno podobo. Na njej lahko podjetje postavi svojo spletno stran ali trgovino, hkrati pa jo uporabi za poslovno e-pošto, na primer ime@tvoje-podjetje.si. Prav e-poštni naslov z lastno domeno je eden najpreprostejših načinov, kako podjetje na zunaj deluje bolj profesionalno in zaupanja vredno. Obenem podjetje ni vezano na brezplačnega ponudnika e-pošte ali posamezno družbeno omrežje, temveč ima nad svojim digitalnim nastopom več nadzora.

    Domena je zato smiselna tudi za podjetnika, ki spletne strani še nima. Ime lahko registrira že prej in si tako zagotovi, da bo na voljo takrat, ko ga bo potreboval.

    Pri Domenci lahko uporabniki na enem mestu preverijo, ali je želena domena.si še prosta, jo registrirajo ter po potrebi uredijo tudi spletno in e-poštno gostovanje. Podjetje danes upravlja več kot 86.000 domen različnih končnic, število registriranih domen.si pri njem pa se je v zadnjih tednih povzpelo že nad 54.000.

    Za dodatno zasebnost je pri domenah.si na voljo tudi zaščita WHOIS, s katero je mogoče omejiti javno izpostavljenost kontaktnih podatkov nosilca domene.

    Preverite, ali je vaše ime še prosto

    Trenutni val zanimanja za domene.si se lahko sčasoma umiri, lahko pa pomeni začetek širšega trenda. Za podjetja je pomembnejše nekaj drugega: dobro spletno ime je smiselno urediti takrat, ko je še na voljo.

    Pri Domenci lahko hitro preverite razpoložljivost želene domene.si in jo registrirate, preden jo izbere kdo drug.

    Dve črki za piko sta v nekaj tednih pokazali, kako hitro se lahko spremeni zanimanje za spletna imena. Za vaše podjetje pa je najbolje, da ostane v vaših rokah.

    Preverjanje razpoložljivosti domene je preprost korak, ki lahko pozneje prihrani precej zapletov. FOTO: Webtasy
    Preverjanje razpoložljivosti domene je preprost korak, ki lahko pozneje prihrani precej zapletov. FOTO: Webtasy

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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