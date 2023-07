Slovenija krepi sodelovanja z Eso

V Sloveniji se je mudila Geraldin Naja, pristojna za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost pri Evropski vesoljski agenciji (Esa). »Čeprav je Slovenija geografsko majhna, so njeni uspehi na področju vesoljskih tehnologij in vesolja veliki,« je pohvalila napredek naše države, ki si prizadeva za polnopravno članstvo v Esi.

Trenutno veljavni sporazum o pridruženem članstvu Slovenije v Esi namreč velja do konca leta 2024, zato je potreben dogovor glede nadaljnjega članstva Slovenije v tej pomembni mednarodni organizaciji. Delegacija Ese se v Sloveniji mudi prav z namenom pregleda dosedanjega dela Slovenije in stanja industrije na področju vesoljskih tehnologij ter določitve nadaljnjih potrebnih korakov do polnopravnega članstva, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Minister Matjaž Han je po delovnem srečanju poudaril, da je »Slovenija na dobri poti, da opravi vse potrebno za polnopravno članstvo in ga bo tudi upravičila s svojim delom.« Spodbujanje rasti vesoljskega sektorja je ena od prioritet ministrstva in vlade, zato je bila na ministrstvu lani ustanovljena Slovenska vesoljska pisarna, vlada je sprejela Zakon o vesoljski dejavnosti, ministrstvo pa pripravlja Slovensko vesoljsko strategijo, ki jo namerava sprejeti predvidoma do konca leta.

S polnopravnim članstvom v Esi bodo imela slovenska podjetja in institucije dodatne možnosti sodelovanja z agencijo zlasti v okviru obveznega znanstvenega programa. V tem programu je ključna tudi komercialna komponenta. Gre za izredno pomemben program, ki nudi osnovo za ostale programe. Ima dva ključna cilja, in sicer: zagotoviti najboljša možna orodja za ohranjanje konkurenčnosti Evrope na področju vesolja ter prispevati k trajnosti evropskih vesoljskih zmogljivosti in pripadajoče infrastrukture. V okviru programa agencija spodbuja tehnološke inovacije v industriji in znanstvenih skupnostih ter vzdržuje izstrelitvene storitve in operacije vesoljskih plovil. Vključuje namreč študije prihodnjih projektov, tehnološke raziskave, skupne tehnične naložbe, informacijske sisteme in programe usposabljanja.

Srečanje ministra Matjaža Hana z direktorico Geraldin Naja, pristojno za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost pri Evropski vesoljski agenciji. FOTO: MGTŠ

Vesoljski sektor v zadnjih sedmih letih, odkar je Slovenija pridružena članica Ese, beleži hitro rast. »Na razpisih Ese so slovenska podjetja podpisala več kot 70 pogodb, na podlagi česar pridobljena sredstva v okviru programov Ese presegajo vplačana sredstva Slovenija. Sodelovanje z Eso je za slovenska podjetja pomembno iz dveh razlogov: prvič, ker lahko sodelujejo pri večjih skupnih razvojnih projektih, pridobivajo znanje in kontakte, ter drugič, ker sodelovanje predstavlja tudi referenco, ki podjetjem in institucijam omogoča pridobivanje komercialnih poslov,« je izpostavil minister Han.

»Vesoljski sektor je vsekakor sektor prihodnosti, čeprav se sliši to še tako nemogoče. Vesoljski sektor namreč niso samo astronavti in rakete, ampak so te tehnologije vpete v znanost, gospodarstvo, medicino, telekomunikacije, okolje in še bi lahko našteval. Imamo številna uspešna podjetja, ki na račun slovenskega pridruženega članstva v Esi pridobivajo posle in sodelujejo pri pomembnih mednarodnih projektih,« je poudaril Han. Dejstvo je, da povprečen Evropejec dnevno uporablja storitve in aplikacije, pri katerih sodeluje vsaj 40 satelitov.

»Politična zavezanost Slovenije vesoljskim dejavnostim dokazuje, da je vesolje lahko resnično za vse,« je ob tem poudarila Geraldin Naja. »Kljub svoji majhnosti je Slovenija v okviru sodelovanja z Eso uspešno razvila nacionalno vesoljsko industrijo, ki dejavno prispeva k mednarodnemu razvoju vesolja in je že izstrelila več lastnih nacionalnih satelitov. Trenutno je Slovenija z relativno majhnimi naložbami z delom podjetja Synergise razvila ključne kompetence na področju storitev nižje v verigi, ima vodilna podjetja na trgu na področju testne opreme, kot je Dewesoft, in povečuje svoje kompetence na področju satelitske strojne opreme prek podjetij, kot je Skylabs.«

Glede članstva Slovenije v Esi pa je povedala: »V imenu Ese čestitam Sloveniji za njeno vodilno vlogo pridružene članice in se veseli nadaljnjega uspešnega in vzajemno koristnega sodelovanja. Z namenom krepitve sodelovanja z Eso je Slovenija lani skoraj podvojila finančni prispevek v naše programe. Glede na nadpovprečno uspešnost slovenskih podjetij pri pridobivanju projektov Ese glede na ostale članice, pomenijo vlaganja gospodarski multiplikator.«