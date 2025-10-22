  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Slovenija – tihi prvak digitalne varnosti

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gost podkasta Tehnološki velikani je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Gost podkasta Tehnološki velikani je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025. FOTO: Marko Feist
    Gregor Knafelc
    22. 10. 2025 | 15:00
    4:08
    A+A-

    V času, ko lahko umetna inteligenca (UI) zlahka ustvari prepričljiv lažni glas sodelavca ali video direktorja, ki ga v resnici ni, postaja boj proti kibernetskim grožnjam vse bolj kompleksen. V ospredje stopa socialni inženiring – tehnika, ki ne cilja na tehnične ranljivosti sistemov, temveč na človeško psihologijo.

    image_alt
    Slovenski tehnološki velikan, ki označuje ves svet

    Napadalci izkoriščajo zaupljivost, rutino in utrujenost posameznikov, da bi pridobili dostop do občutljivih podatkov ali sistemov.

    »UI omogoča ustvarjanje prepričljivih lažnih identitet, glasov in celo videovsebin. Napadalci izkoriščajo tisto, kar je v nas najbolj človeško – zaupanje,« pojasnjuje Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in letošnji prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju informacijske varnosti na konferenci Infosek 2025.

    Beričič dodaja: »Človeški dejavnik je hkrati naša največja moč in naša največja ranljivost.« FOTO: Marko Feist
    Beričič dodaja: »Človeški dejavnik je hkrati naša največja moč in naša največja ranljivost.« FOTO: Marko Feist

    Zaščita pred tovrstnimi grožnjami zahteva večnivojski pristop, ki presega zgolj tehnološke rešitve. Poleg uporabe naprednih tehnologij, kot je umetna inteligenca za zaznavanje nenavadnih vzorcev in groženj, postaja ključno izobraževanje uporabnikov.

    »Najboljši antivirus je znanje,« poudarja Beričič in dodaja, da razumevanje delovanja napadalcev uporabnikom omogoča, da preprečijo večino incidentov.

    image_alt
    Napadalci uporabljajo tudi glasove direktorjev deepfake

    Po njegovih besedah je človeška napaka vzrok za približno 20 odstotkov vseh varnostnih incidentov. »Človeški dejavnik je hkrati naša največja moč in naša največja ranljivost,« meni Beričič.

    Poleg izobraževanja so pomembne tudi stroge varnostne politike znotraj organizacij, vključno s preverjanjem identitet, večfaktorsko avtentikacijo in rednimi posodobitvami protokolov.

    Vse bolj ključno postaja tudi sodelovanje med različnimi akterji – operaterji, državnimi organi in zasebnimi podjetji – pri izmenjavi informacij o kibernetskih grožnjah v realnem času. Takšen pristop omogoča hitrejše odkrivanje in preprečevanje napadov.

    image_alt
    Slovenci, ki iz ozadja krojijo usodo svetovnih stavnic

    Primer tehnološke rešitve, ki deluje na omrežni ravni, je storitev Varen splet, ki po podatkih Telekoma Slovenije blokira zlonamerne vsebine, še preden dosežejo uporabnikovo napravo, in jo uporablja več kot 150.000 naročnikov.

    Matjaž Beričič poudarja: »Najboljši antivirus je znanje.« FOTO: Marko Feist
    Matjaž Beričič poudarja: »Najboljši antivirus je znanje.« FOTO: Marko Feist

    Z razvojem tehnologij, kot je 5G omrežje, ki do konca leta naj bi pokrivalo skoraj celotno Slovenijo, se varnostni izzivi še povečujejo. 5G sicer omogoča postavitev zasebnih, varnostno prilagojenih lokalnih omrežij za podjetja, a hkrati povečuje kompleksnost celotnega ekosistema.

    »5G ni samo hitrejše omrežje. Je pametno, odzivno in zgrajeno z varnostjo v jedru,« razlaga Beričič. Za upravljanje teh tveganj imajo večji operaterji vzpostavljene centre za kibernetsko varnost, ki delujejo neprekinjeno.

    Umetna inteligenca, ki jo napadalci uporabljajo za manipulacijo, je hkrati orodje branilcev pri načrtovanju omrežij in zaznavanju groženj.

    »Tehnologija sama po sebi ni dobra ali slaba. Odvisno je od tega, kdo jo uporablja in s kakšnim namenom,« opozarja Beričič in poudarja pomen odgovornega upravljanja podatkov in UI.

    Podatki evropske agencije ENISA sicer kažejo, da Slovenija sodi med varnejše digitalne države v EU, kar Beričič pripisuje kombinaciji znanja, sistematičnosti in »značilni slovenski resnosti«.

    Gost podkasta Tehnološki velikani je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025. FOTO: Marko Feist
    Gost podkasta Tehnološki velikani je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025. FOTO: Marko Feist

    Vendar ostaja kibernetska varnost stalen proces prilagajanja in izboljšav. »Vsak dan znova se moramo spraševati, ali smo še korak pred napadalci,« zaključuje Beričič.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Slovenija postaja farmacevtski center Evrope

    Gosta podkasta Tehnološki velikani sta Dominik Gaser (Novartis) in Jure Vajs (Lek/Biotech Hills), ki razkrivata več o prihodnosti slovenske farmacije.
    Gregor Knafelc 24. 6. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Slovenski tehnološki velikan, ki označuje ves svet

    V podkastu Tehnološki velikani s Tomažem Koporcem o tem, kako je slovensko znanje postalo ključno za globalnega vodjo v svetu pametnih etiket.
    Gregor Knafelc 20. 6. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa je zamudila vlak, državljani želijo hitre rešitve

    V podkastu Tehnološki velikani z Miho Žerkom in Primožem Kučičem o tem, kako UI in novi poslovni modeli krojijo usodo slovenskih podjetij v (in po) letu 2025.
    Gregor Knafelc 17. 6. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Podkast

    Napadalci uporabljajo tudi glasove direktorjev deepfake

    Z Daliborjem Vukovičem o tem, zakaj so antivirusi preteklost, kako prepoznati novodobne prevare in zakaj je kibernetska varnost naša osebna odgovornost.
    Gregor Knafelc 3. 6. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Preobrazba industrije

    Slovenija med svetovno elito 5G, v Portorožu tudi dron

    Sodelovanje Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje pri zasebnem omrežju 5G utrjuje Slovenijo v vrhu globalnih inovatorjev in napoveduje digitalno preobrazbo industrije.
    Gregor Knafelc 26. 5. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Embargo na uvoz plina iz Rusije ne bo vplival na cene

    Gospodarsko zbornico veseli dogovor z energetsko zbornico in vlado, po katerem bodo največji porabniki energije dobili pomoč.
    Borut Tavčar 22. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Kombinacija Jek 2 in obnovljivih virov je najboljša

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    S Tomažem Tomšičem in Urbanom Rudežem o električnem mrku v Španiji in na Portugalskem ter izzivih z varnostjo oskrbe v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Telekom Slovenijekibernetska varnostSvet IKTvarnost na spletutehnološki velikani podkasttehnološki velikanid podkastDelov podkast

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija – tihi prvak digitalne varnosti

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 22. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Paracetamol

    V kislih kumaricah odkrili paracetamol, preventivni umik pri številnih trgovcih

    Zaradi kemičnega onesnaženja kumaric iz Indije je sledil odpoklic pri trgovskih verigah Mercator, Cash and Carry, Jager, Tuš in Spar.
    22. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Ponovili bodo razpisa za imenovanje guvernerja in varuha človekovih pravic

    Roki za imenovanje na položaje bodo padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami.
    22. 10. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Po odpovedi vrha Trump-Putin sledili siloviti napadi na Ukrajino

    Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih.
    22. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prva skupščina zavarovalnice

    Vzajemna januarja na Ljubljanski borzi

    Zavarovalnica v prvem polletju premije povečala za 13 odstotkov, največji delničar ZZZS ima šestino zavarovalnice.
    Karel Lipnik 22. 10. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Ponovili bodo razpisa za imenovanje guvernerja in varuha človekovih pravic

    Roki za imenovanje na položaje bodo padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami.
    22. 10. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Po odpovedi vrha Trump-Putin sledili siloviti napadi na Ukrajino

    Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih.
    22. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prva skupščina zavarovalnice

    Vzajemna januarja na Ljubljanski borzi

    Zavarovalnica v prvem polletju premije povečala za 13 odstotkov, največji delničar ZZZS ima šestino zavarovalnice.
    Karel Lipnik 22. 10. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo