Slovenija v mreži odličnosti za umetno inteligenco

Slovenija je dobila svojo enoto v okviru vseevropske mreže odličnosti na področju umetne inteligence ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), ki jo sestavljajo vodilni evropski raziskovalci strojnega učenja in umetne inteligence. Enota ELLIS Unit Slovenia je bila uradno ustanovljena 1. aprila 2026 in je ena izmed sedmih novih enot, ki so se letos pridružile mreži. Uradni začetek delovanja slovenske enote bodo zaznamovali jutri s slavnostnim dogodkom v Ljubljani.

ELLIS je vseevropska mreža odličnosti na področju umetne inteligence, ki temelji na strojnem učenju kot gonilu sodobne umetne inteligence. Njen cilj je zagotoviti trajno mednarodno vodilno vlogo »umetne inteligence, narejene v Evropi«, kar poskuša doseči s povezovanjem najboljših raziskovalcev in z gradnjo raziskovalnega laboratorija, ki deluje v več središčih hkrati.

Mreža danes povezuje več kot 2000 članov in 47 raziskovalnih središč v 19 državah. Vključuje 16 čezmejnih raziskovalnih programov in več kot 500 doktorskih študentov in podoktorskih raziskovalcev.

Enote ELLIS so lokalna središča znanstvene odličnosti, v okviru katerih raziskovalci tesno sodelujejo, izmenjujejo zamisli med disciplinami in razvijajo dolgoročne raziskovalne načrte. Tako nadarjeni posamezniki niso razpršeni po ločenih ustanovah, temveč na enem mestu ustvarijo kritično maso znanja, infrastrukture in mentorstva.

Slovenska enota

ELLIS Unit Slovenia združuje raziskovalke in raziskovalce z Instituta Jožef Stefan (IJS), Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI), Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (UM FZV) ter iz Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS). Direktorica enote je prof. dr. Nada Lavrač z Instituta Jožef Stefan, koordinatorica pa doc. dr. Vida Groznik z Univerze v Ljubljani.

»Pridružitev mreži ELLIS je za slovensko skupnost raziskovalcev umetne inteligence pomemben mejnik. Potrjuje kakovost dela, ki ga v Sloveniji opravljamo že desetletja, in nam odpira vrata v najmočnejšo evropsko raziskovalno mrežo na tem področju,« je poudarila prof. dr. Nada Lavrač.

Enota pokriva širok nabor področij umetne inteligence. Med njimi so strojno učenje, razložljiva umetna inteligenca, računalniški vid, jezikovne tehnologije, učenje robotov, multimodalni sistemi ter uporaba umetne inteligence v zdravstvu in podnebnih vedah. Njeno poslanstvo je oblikovati slovenski večcentrični virtualni raziskovalni laboratorij za umetno inteligenco. Ta bo povezal slovenske talente, okrepil sodelovanje med domačimi laboratoriji ter prispeval h gospodarski rasti in družbeni blaginji.

Slovenski raziskovalci bodo lahko neposredno prispevali k vrhunskim evropskim raziskavam umetne inteligence in s tem krepili položaj Slovenije in Evrope v tekmi z velikimi svetovnimi akterji. Slovenski doktorski študenti in mladi raziskovalci pa se bodo prek mreže ELLIS lahko povezali z vodilnimi evropskimi strokovnjaki za umetno inteligenco, del študija ali raziskovanja opravili v tujini ter ostali vključeni v vrhunsko mednarodno raziskovalno okolje tudi doma.

»Posebej se veselimo priložnosti, ki jih enota prinaša mladim raziskovalcem. Z doktorskim programom ELLIS in mednarodnimi izmenjavami jim lahko ponudimo vrhunsko okolje za njihov razvoj kar tukaj, v Sloveniji,« je dejala doc. dr. Vida Groznik.