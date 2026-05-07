Slovenka sooblikovala kvantni protein prihodnosti

Magnetno občutljivi fluorescenčni proteini lahko zaznavajo magnetna polja in radijske valove.

V naše kraje so se že vrnile ptice selivke. Na dolgih poteh za orientacijo po trenutnih dognanjih uporabljajo kriptokrom, flavoprotein v očeh za zaznavanje magnetnega polja. Praktično iznajdbo narave so raziskovalci z Oxforda zdaj poustvarili v laboratoriju – oblikovali so protein, ki zaznava magnetno polje in radijske frekvence. Med vodilnimi avtoricami članka je Ana Štuhec Kocijan iz okolice Maribora. »Raziskava zajema veliko idej. Glavna je oblikovanje proteinov, ki zaznavajo magnetno polje s pomočjo kemijskih reakcij. To počnejo bolj učinkovito kot do zdaj znani sistemi za zaznavanje magnetnih polj na osnovi beljakovin in malih molekul,« je strnila Ana Štuhec Kocijan in dodala, da so v raziskavi pokazali najrazličnejše »zmogljivosti« novih proteinov. Med drugim preučujejo možnosti ...