    Slovenka z vodilno vlogo v Evropski vesoljski agenciji

    Vodja Slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer je bila izvoljena za podpredsednico sveta Evropske vesoljske agencije.
    Kimm Kanton, Juan Carlos Cortes Pulido in Tanja Permozer FOTO: Evropska vesoljska agencija  
    S. S.
    19. 3. 2026 | 12:48
    19. 3. 2026 | 13:23
    3:41
    A+A-

    Slovenija je prvič prevzela vodilno vlogo v najvišjem organu Evropske vesoljske agencije (Esa). Izvolitev Tanje Permozer, vodje Slovenske vesoljske pisarne na gospodarskem ministrstvu za podpredsednico sveta Ese prinaša večjo prepoznavnost Slovenije ter krepi njen vpliv pri oblikovanju evropske vesoljske politike, so poudarili na ministrstvu. 

    Svet je na redni marčni seji izvolil Tanjo Permozer in Kimma Kantona iz Finske za podpredsednika sveta Ese za obdobje dveh let, z začetkom mandata julija 2026, z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Predsednik sveta bo postal Juan Carlos Cortes Pulido iz Španije. Izvolitev slovenske predstavnice v eno najvišjih vodstvenih funkcij agencije po malo več kot letu dni polnopravnega članstva predstavlja za Slovenijo pomemben dosežek. 

    »Zahvaljujem se vam za zaupanje, ki ste ga izkazali – ne le Slovenski vesoljski pisarni in meni osebno, temveč tudi Sloveniji. To zaupanje mi veliko pomeni in ga razumem kot privilegij ter odgovornost,« je ob izvolitvi povedala Tanja Permozer. »Prizadevala si bom podpirati naše skupne cilje in tesno sodelovati z generalnim direktorjem, sodelavci v Esi ter z vsemi vami. Moj cilj je zagotoviti, da bomo še naprej delali skupaj v duhu odprtosti, sodelovanja in medsebojne podpore – v korist vseh nas.«

    Kako iz Ljubljane pomagajo razumeti amazonski pragozd

    Svet Ese je plenarni organ, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Med njegovimi nalogami so potrjevanje programov in dejavnosti, določanje sredstev za obvezne programe, sprejemanje letnih proračunov ter predpisov agencije, potrjevanje mednarodnih sporazumov, imenovanje generalnega direktorja in direktorjev ter sprejemanje vseh ukrepov, potrebnih za uresničevanje poslanstva Ese.

    Vesoljske rešitve, kot spominjajo na gospodarskem ministrstvu, so danes del kritične infrastrukture, saj podpirajo 11 od 16 ključnih sektorjev družbe – od energetike in prometa do financ, varnosti ter prehranske verige. Izvolitev slovenske predstavnice v vodstvo sveta Ese predstavlja pomembno priložnost za nadaljnjo rast sektorja, širitev mednarodnega sodelovanja ter še večje vključevanje slovenskega znanja in inovacij v evropski in globalni vesoljski prostor.

    Slovenija je polnopravna članica evropske vesoljske družine postala z začetkom lanskega leta. Na lanski ministrski konferenci je Slovenija podvojila svoj prispevek v Esine programe, države članice pa so sprejele zgodovinsko najvišji proračun – 22,1 milijarde evrov. Ta odločitev odraža ambicije Evrope za krepitev tehnološke suverenosti, neodvisnega dostopa do vesolja in odzivnosti na globalne izzive.

    Po vstopu v Eso se je slovenski vesoljski ekosistem izjemno okrepil. Danes ga sestavlja več kot 50 podjetij in raziskovalnih organizacij, ki delujejo na področjih satelitskih podatkov in opazovanja Zemlje, naprednih materialov in 3D-tiskanja, umetne inteligence, robotike in obdelave velikih podatkov, zdravja v vesolju, telekomunikacij in navigacije, inovativnih aplikacij za energetiko, kmetijstvo, upravljanje prostora in varnost.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tajne službe

    Romana Tomc: Edina sprejemljiva posledica je, da Marta Kos odstopi

    V EPP predlagajo posebno zasedanje zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta, da bi komisarko za širitev zaslišali o njenem domnevnem sodelovanju s SDV.
    Peter Žerjavič 18. 3. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Anketa

    Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

    Preberite, kaj zveze in klubi odgovarjajo na vprašanji, kako so zadovoljni s položajem športa in kaj pričakujejo od nove vlade.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Reprezentanca v Zrečah

    Trpel je, ampak videl tudi svetlo prihodnost

    Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah je izpustil letošnje EP, maja bo spet adut Uroša Zormana v kvalifikacijah za SP. Na Poljskem se je dobro znašel.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Arhiv članov NSDAP

    Skriti nacistični arhivi zdaj na spletu – dostop brez omejitev

    Ameriški nacionalni arhiv je na spletu objavil dokumente o članstvu v nacistični NSDAP.
    Barbara Zimic 19. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Kane odgovoril Viniciusu: Ne bojimo se nikogar

    Dvoboj Real Madrid vs. Bayern v ligi prvakov že zdaj napoveduje novo poglavje enega najzanimivejših rivalstev zadnjega desetletja.
    19. 3. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 3. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško prejel veliko priznanje, navijači mu zaupajo

    Slovenski napadalec je dobil posebno nagrado, ki jo na Otoku vsak mesec podeli združenje nogometnih navijačev. Jutri ga čaka tekma z Bournemouthom.
    19. 3. 2026 | 12:55
    Preberite več
