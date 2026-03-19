Slovenka z vodilno vlogo v Evropski vesoljski agenciji

Slovenija je prvič prevzela vodilno vlogo v najvišjem organu Evropske vesoljske agencije (Esa). Izvolitev Tanje Permozer, vodje Slovenske vesoljske pisarne na gospodarskem ministrstvu za podpredsednico sveta Ese prinaša večjo prepoznavnost Slovenije ter krepi njen vpliv pri oblikovanju evropske vesoljske politike, so poudarili na ministrstvu.

Svet je na redni marčni seji izvolil Tanjo Permozer in Kimma Kantona iz Finske za podpredsednika sveta Ese za obdobje dveh let, z začetkom mandata julija 2026, z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Predsednik sveta bo postal Juan Carlos Cortes Pulido iz Španije. Izvolitev slovenske predstavnice v eno najvišjih vodstvenih funkcij agencije po malo več kot letu dni polnopravnega članstva predstavlja za Slovenijo pomemben dosežek.

»Zahvaljujem se vam za zaupanje, ki ste ga izkazali – ne le Slovenski vesoljski pisarni in meni osebno, temveč tudi Sloveniji. To zaupanje mi veliko pomeni in ga razumem kot privilegij ter odgovornost,« je ob izvolitvi povedala Tanja Permozer. »Prizadevala si bom podpirati naše skupne cilje in tesno sodelovati z generalnim direktorjem, sodelavci v Esi ter z vsemi vami. Moj cilj je zagotoviti, da bomo še naprej delali skupaj v duhu odprtosti, sodelovanja in medsebojne podpore – v korist vseh nas.«

Svet Ese je plenarni organ, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Med njegovimi nalogami so potrjevanje programov in dejavnosti, določanje sredstev za obvezne programe, sprejemanje letnih proračunov ter predpisov agencije, potrjevanje mednarodnih sporazumov, imenovanje generalnega direktorja in direktorjev ter sprejemanje vseh ukrepov, potrebnih za uresničevanje poslanstva Ese.

Vesoljske rešitve, kot spominjajo na gospodarskem ministrstvu, so danes del kritične infrastrukture, saj podpirajo 11 od 16 ključnih sektorjev družbe – od energetike in prometa do financ, varnosti ter prehranske verige. Izvolitev slovenske predstavnice v vodstvo sveta Ese predstavlja pomembno priložnost za nadaljnjo rast sektorja, širitev mednarodnega sodelovanja ter še večje vključevanje slovenskega znanja in inovacij v evropski in globalni vesoljski prostor.

Slovenija je polnopravna članica evropske vesoljske družine postala z začetkom lanskega leta. Na lanski ministrski konferenci je Slovenija podvojila svoj prispevek v Esine programe, države članice pa so sprejele zgodovinsko najvišji proračun – 22,1 milijarde evrov. Ta odločitev odraža ambicije Evrope za krepitev tehnološke suverenosti, neodvisnega dostopa do vesolja in odzivnosti na globalne izzive.

Po vstopu v Eso se je slovenski vesoljski ekosistem izjemno okrepil. Danes ga sestavlja več kot 50 podjetij in raziskovalnih organizacij, ki delujejo na področjih satelitskih podatkov in opazovanja Zemlje, naprednih materialov in 3D-tiskanja, umetne inteligence, robotike in obdelave velikih podatkov, zdravja v vesolju, telekomunikacij in navigacije, inovativnih aplikacij za energetiko, kmetijstvo, upravljanje prostora in varnost.