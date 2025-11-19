  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Slovenska pametna škatla se je vrnila z Antarktike

    Kako je 200 dni potovati na krovu ledolomilca na najbolj mrzlo in odročno celino na Zemlji?
    Ledolomilec Laura Bassi je v 200 dneh opravil potovanje iz Evrope čez Atlantik, skozi Panamski prekop, čez Pacifik do Nove Zelandije, od tam dvakrat v Rossovo morje na Antarktiki ter nazaj domov okoli rta Horn. FOTO: arhiv FE UL
    Galerija
    Ledolomilec Laura Bassi je v 200 dneh opravil potovanje iz Evrope čez Atlantik, skozi Panamski prekop, čez Pacifik do Nove Zelandije, od tam dvakrat v Rossovo morje na Antarktiki ter nazaj domov okoli rta Horn. FOTO: arhiv FE UL
    S. S.
    19. 11. 2025 | 08:37
    19. 11. 2025 | 08:50
    5:09
    A+A-

    Skupina raziskovalcev s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan in Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je razvila pametno napravo, s katero so zbirali podatke o delovanju globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

    Pametno škatlo so namestili na krov italijanskega raziskovalnega ledolomilca Laura Bassi, na katerem se je podala na 200-dnevno raziskovalno odpravo. Ledolomilec je v tem času potoval iz Evrope čez Atlantik, skozi Panamski prekop, čez Pacifik do Nove Zelandije, od tam dvakrat v Rossovo morje na Antarktiki ter nazaj domov okoli rta Horn.

    Eden najbolj presenetljivih izsledkov odprave je obsežnost radijskih motenj globalnih navigacijskih satelitskih sistemov. Sistem je namreč zabeležil namerno ali nenamerno motenje signala na kar 81 od 200 dni potovanja, so navedli v sporočilu za javnost.

    Slovenska pametna naprava za zbiranje podatkov o delovanju globalnih navigacijskih satelitskih sistemov FOTO: arhiv FE UL
    Slovenska pametna naprava za zbiranje podatkov o delovanju globalnih navigacijskih satelitskih sistemov FOTO: arhiv FE UL

    Slovenska inovacija za premagovanje mraza

    Znanstvene odprave v polarna območja se soočajo z ekstremnimi vremenskimi pogoji. Temperature, ki ponoči redno padejo pod minus 60 stopinj Celzija, predstavljajo izjemen izziv za delovanje občutljive elektronike, so pojasnili na Fakulteti za elektrotehniko. 

    Napredna geodetska oprema, ki bi te pogoje morda še prenesla, je izjemno draga – cene pogosto presegajo 15.000 evrov, hkrati je takšna oprema tudi energetsko zelo potratna. Visoka poraba energije je na dolgih, avtonomnih misijah, kjer je vsak vat energije dragocen, nesprejemljiva, so dodali. Zato so raziskovalci na fakulteti za elektrotehniko zasnovali in izdelali lastno, nizkocenovno merilno platformo.

    »Srce inovacije je termično regulirano tiskano vezje. Namesto uporabe potratnih zunanjih grelcev so v laboratoriju za sevanje in optiko z namenom nizkocenovne proizvodnje grelni element integrirali neposredno v notranje plasti tiskanega vezja. Tanka bakrena sled, speljana v obliki vijugaste kače, deluje kot učinkovit uporovni grelec, ki natančno ogreva najbolj občutljive komponente – kot so referenčni kristali za uro, pospeškometri in pomnilniške kartice,« so opisali. 

    Inovativna zasnova omogoča ohranjanje stabilne delovne temperature ključnih gradnikov (okoli 20 do 25 stopinj Celzija) z minimalno porabo energije. Celotno ogrevanje sistema porabi le okoli štiri vate moči, kar je bistveno manj od več kot 20 vatov, ki jih zahtevajo tradicionalne metode. Merilni sistem je opremljen s tremi vibracijsko-odpornimi režami za SD kartice, ki omogočajo neprekinjeno zbiranje podatkov (skupno do 6 TB), in diagnostičnim vmesnikom za povezavo s satelitskim omrežjem starlink za nadzor in upravljanje delovanja na daljavo.

    Zanesljivost navigacije

    Merilna naprava, razvita na fakulteti, je brezhibno delovala vso pot in zbrala ogromen nabor podatkov – približno 600 MB vsak dan, kar je skupno naneslo več kot 85 milijonov posameznih navigacijskih zapisov. Zbrani podatki niso le »potopis«, so edinstven zapis o izzivih, s katerimi se sooča GNSS v realnih pomorskih in polarnih okoljih: od motenj zaradi nizkih kotov satelitov in ionosferskih pogojev, do nenehnega zibanja, nagibanja in pospeševanja ladje na razburkanem morju, so navedli na fakulteti. 

    Slovenska pametna naprava za zbiranje podatkov o delovanju globalnih navigacijskih satelitskih sistemov FOTO: arhiv FE UL
    Slovenska pametna naprava za zbiranje podatkov o delovanju globalnih navigacijskih satelitskih sistemov FOTO: arhiv FE UL

    Sistem je zabeležil namerno ali nenamerno motenje signala na kar 81 od 200 dni potovanja. To predstavlja resno grožnjo za varnost plovbe, saj lahko privede do napačnega določanja položaja ali celo popolne izgube navigacije.

    Na fakulteti so še pojasnili, da so zbrani podatki podlaga, da lahko zgradijo dobro in pravilno delujoče sisteme. Podatki so ključni za razvoj naslednje generacije avtonomnih ladij. »Predstavljajte si tovorne ladje brez posadke, ki morajo same varno pripluti v prometno pristanišče ali se sredi noči izogniti ledeni gori,« so opomnili. Navigacijski sistemi morajo biti zanesljivi. 

    »Z edinstvenimi podatki, zbranimi s sistemom, ki smo ga razvili na naši fakulteti, bomo lahko razvili nove, pametnejše algoritme, ki bodo znali prepoznati motnje, jih prezreti in ohraniti ladjo na pravi poti tudi v najbolj surovih razmerah na morju,« je povedal asist. dr. Aljaž Blatnik iz laboratorija za sevanje in optiko, ki je sodeloval pri razvoju inovativnega merilnega sistema.

    Pametna škatla je letos septembra ponovno odpotovala na drug konec sveta in se bo maja 2026 vrnila z zakladnico podatkov, ki bo pomagala oblikovati varnejšo in pametnejšo prihodnost plovbe, so še dodali. 

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Obrambna industrija

    Avtonomni podvodni dron, plod slovenskega znanja

    Slovenski raziskovalci in industrija so se izkazali v sodelovanju s poljskimi, nemškimi in portugalskimi kolegi.
    Novica Mihajlović 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Formula Student ATA:

    Študentje Univerze v Ljubljani uspešni s svojim električnim dirkalnikom

    Inkubator vrhunskega inženirstva. Ključna tehnična novost letošnje sezone prehod na štirikolesni pogon
    4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Algoritmi prevzemajo glavno vlogo v družbi

    Jure Trilar raziskuje odnose med človekom in računalnikom ter novimi digitalnimi tehnologijami in družbo.
    Saša Senica 10. 4. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Trisat

    Prvi slovenski nanosatelit zgorel v atmosferi

    Satelit Trisat, ki je pomemben mejnik slovenske znanosti, tehnologije in gospodarstva, so izstrelili 3. septembra 2020.
    7. 10. 2024 | 12:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    fakulteta za elektrotehnikotehnologijainovacijevesoljeGNSS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Robertson se je po zmagi spomnil pokojnega Jote

    Škoti so si z zmago proti Danski zagotovili nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Po zmagi je kapetan Andy Robertson priznal, da je bil pred tekmo v krču.
    19. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Michaelina Wautier

    Še ena razrešena uganka

    Dela dolgo pozabljene mojstrice flamskega baroka Michaeline Wautier so na ogled v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju.
    Peter Rak 19. 11. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Zavarovalnica Triglav po vstopu na italijanski trg viša načrte

    Največja slovenska zavarovalnica je v prvih devetih mesecih čisti dobiček povečala za 11 odstotkov.
    Karel Lipnik 19. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Južna Koreja

    Baby Shark: kako je otroška pesem postala milijonski posel

    Kim Min Seok je prepričan, da lahko podjetje raste tudi zunaj Baby Sharka, ki trenutno ustvarja približno četrtino prihodkov.
    19. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska unija

    Se obeta »vojaški schengen«? In kaj sploh pomeni?

    Danes premik vojaške opreme in vojske traja mesec dni. Evropska komisija bi rada to spremenila.
    19. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Zavarovalnica Triglav po vstopu na italijanski trg viša načrte

    Največja slovenska zavarovalnica je v prvih devetih mesecih čisti dobiček povečala za 11 odstotkov.
    Karel Lipnik 19. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Južna Koreja

    Baby Shark: kako je otroška pesem postala milijonski posel

    Kim Min Seok je prepričan, da lahko podjetje raste tudi zunaj Baby Sharka, ki trenutno ustvarja približno četrtino prihodkov.
    19. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska unija

    Se obeta »vojaški schengen«? In kaj sploh pomeni?

    Danes premik vojaške opreme in vojske traja mesec dni. Evropska komisija bi rada to spremenila.
    19. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo