    Znanoteh

    Slovenska raziskovalka v prestižnem projektu o odnosu ljudi in jegulj

    Nataša Gregorič Bon bo sodelavka raziskovalne skupine projekta ERC za sinergijo raziskav. Projekti imajo na voljo do 10 milijonov evrov.
    Slovenska raziskovalka bo zadolžena za antropološko študijo rečnih okolij kot pomembnih habitatov jegulj v Jugovzhodni Evropi in drugod po svetu. FOTO: Shutterstock
    Slovenska raziskovalka bo zadolžena za antropološko študijo rečnih okolij kot pomembnih habitatov jegulj v Jugovzhodni Evropi in drugod po svetu. FOTO: Shutterstock
    S. S.
    6. 11. 2025 | 12:21
    3:50
    Evropska komisija je objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta za sinergijo raziskav (ERC Synergy Grant 2025). Med 712 prijavami z vsega sveta so jih po zahtevnem ocenjevalnem postopku izbrali le 66 za financiranje. Na izbranem projektu Planetary Eel bo kot sodelavka v raziskovalni skupini vodilnega raziskovalca Univerze v Bologni, sodelovala tudi doc. dr. Nataša Gregorič Bon z Inštituta za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. 

    Projekti ERC za sinergijo raziskav so namenjeni financiranju kompleksnih projektov, ki jih ne more izvesti ena sama raziskovalna skupina. Projekt skupaj izvajajo dve do štiri raziskovalne skupine. Te pri izvajanju projekta kombinirajo različna znanja in vire, da se lahko soočijo z zapletenimi raziskovalnimi vprašanji. Pogosto so to multidisciplinarni projekti, ki združujejo zelo različna raziskovalna področja. Projekti lahko trajajo do šest let in imajo na voljo do 10 milijonov evrov z možnostjo pridobiti še dodatno financiranje v višini do štiri milijone evrov, so razložili na ministstvu. 

    Doc. dr. Nataša Gregorič Bon bo sodelovala pri projektu Planetary Eel, ki ga bodo vodili izr. prof. Vanessa Grotti in prof. Marc Brightman z Univerze v Bologni, izr. prof. Tomatoa Bambridge s francoskega nacionalnega centra za raziskave CNRS ter doc. dr. Stanislav Roudavski z Univerze v Melbournu.

    Cilj projekta z naslovom Planetarna antropologija in skrb za medvrstne povezave: politična ontologija odnosov med ljudmi in jeguljami (angleško Planetary Anthropology and Interspecies Nurture: A Political Ontology of Human-Eel Relations) je ponuditi radikalno nov pristop k preučevanju odnosov med ljudmi in drugimi živimi bitji.

    Na podlagi terenskega dela v Ameriki, Evropi, vzhodni Aziji in Oceaniji bodo oblikovali multimodalne etnografije o ohranjanju jegulj, akvakulturi, trgovini ter relacijskih ontologijah skrbstva in sorodstva. Tako nekonvencionalno in sinergijsko sodelovanje med antropologi, oblikovalci medvrstnih povezav, raziskovalci pravnega pluralizma, biologi in lokalnimi skupnostmi bo ustvarilo prelomne primerjalne študije teh odnosov. Projekt bo osvetlil aktivno vlogo jegulj in razkril temeljne strukture planetarnih odnosov, s čimer bo ponudil novo holistično paradigmo za pravičnejše sožitje med vrstami ter vzpostavil izhodiščne premise planetarnega razmišljanja, so poudarili na ministrstvu. 

    Slovenska raziskovalka bo zadolžena za antropološko študijo rečnih okolij kot pomembnih habitatov jegulj v Jugovzhodni Evropi in drugod po svetu. Skupaj s sodelavko in strokovnjakinjo za daljinsko zaznavanje, dr. Uršo Kanjir iz ZRC SAZU, bo razvijala multimodalno metodologijo, ki bo povezovala velike podatkovne zbirke daljinskega zaznavanja in zgoščene etnografske podatke. Njene raziskave bodo pomembno prispevale k vsem štirim delovnim sklopom, ki bodo obravnavali ekonomski pomen jegulj in njihovo rastočo tržno vrednost; mobilnost jegulj, perečo fragmentacijo njihovih habitatov in potrebo po njihovem restavriranju; relacijske ontologije med ljudmi in jeguljami; ter nenazadnje k dizajniranju prostorov medvrstnih povezav, ki bodo omogočali vzpostavitev planetarne pravičnosti in z njim povezanih pravnih regulativ.

