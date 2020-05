FOTO:Slovenska satelita v orbito junija in nova kitajska raketa

Vega z našima satelitoma bo poletela



Ruski satelit za spremljanje Arktike



Kitajska izstrelila raketo in kapsulo

Raketa Dolgi pohod 5B FOTO: China Daily Reuters

Krtek koplje, a zelo počasi



Tom Cruise bi snemal v vesolju

Francoska vlada je odločila, da bodo po 11. maju zagnali evropsko raketno vzletišče v Francoski Gvajani. Vesoljski center so zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 zaprli sredi marca, tako so odpovedali nekatere izstrelitve, med drugim rakete Vega, ki bo v vesolje ponesla slovenska satelita. Iz podjetja Arianespace so zdaj sporočili, da bo polet VV16 rakete Vega z okoli 50 malimi sateliti,raketa Ariane 5, ki bo v orbito ponesla satelita Intelsat in B-SAT, pa bo vzletela konec julija.Prvi ruski satelit Arktika M za spremljanje podnebja in okolja na zemeljskem severu bodo izstrelili konec leta, predvidoma na začetku decembra, s sojuzom. Zdaj preizkušajo elektroniko, je za ruske medije povedal Vladimir Kolmikov, direktor vesoljskega podjetja Lavočkin, kjer ga gradijo. V pripravi je tudi že drugi v seriji, izstrelili ga bodo predvidoma leta 2023. Satelita bosta zbirala vremenske podatke na polih, s čimer bodoin spremljanje podnebnih sprememb.Kitajska namerava do leta 2022 dokončati lastno vesoljsko postajo, za kar pa bodo potrebovali transportni sistem. V torek so uspešno preizkusili najnovejšo različico rakete Dolgi pohod 5B in nove kapsule. Najmočnejša kitajska raketa je z vzletišča Wenchang na otoku Hainan v orbito ponesla testni model kapsule za prevoz človeške posadke nove generacije. Ta bo v prihodnosti zamenjala plovilo Shenzhou, s katerim so do zdaj vozili astronavte do postaje v zemeljski orbiti. Po navedbah kitajskih oblasti bodo z novo kapsulo astronavtiv njej je prostora za šest ljudi, v Shenzhouju za tri. V drugačni konfiguraciji lahko kapsulo zasedejo trije astronavti, ki jim dodajo še pol tone tovora, navaja kitajska tiskovna agencija. Oblasti poudarjajo, da lahko kapsulo uporabijo desetkrat. Na tokratnem testu so po poročanju tiskovne agencije preverjali predvsem pristajalni sistem, to so padala in zračne blazine. Od leta 2003 je Kitajska opravila šest odprav s človeško posadko. Nazadnje leta 2016, ko sta dva astronavta letela na vesoljski laboratorij Nebeška palača 2.Instrument za merjenje temperature marsovskih tal, s katerim je opremljen lander Insight, po več kot letu težav ob pomoči robotske roke počasi in previdno napreduje pod površje planeta. Instrument nemške vesoljske agencije DLR bi se moral zakopati do pet metrov globoko, a se je kmalu po začetku nameščanja februarja lani zapletlo.Takole pomagajo z robotsko roko:in tako imenovani krtek se je zakopal le 30 centimetrov. Inženirji so se domislili, da bi instrumentu pri vkopavanju pomagali s pritiskom robotske roke.z DLR je pojasnil, da napredujejo zelo počasi, težava pa je tudi, da se instrument namešča pod kotom in ne navpično, kakor so načrtovali. Upa, da se bo sonda poravnala, ko bo prebila sipko plast. To bi sicer lahko trajalo še kar nekaj časa. Uspeh sicer ni zagotovljen. Vsi drugi instrumenti, med njimi zelo občutljiv seizmometer, delujejo brezhibno.Poglejte še mrk na Marsu, ki ga je povzročila luna Fobos:Igralec Tom Cruise se z Naso in Spacexom dogovarja o snemanju filma v vesolju. »Nasa se veseli sodelovanja s Tomom Cruisom« je na twitterju zapisal direktor agencije, ki še meni, da prek popularne kulture navdihujejo in pridobivajo novo generacijo inženirjev in znanstvenikov. Na zapis se je z besedami, da bo »zelo zabavno«, odzval tudi prvi mož Spacexa, ki uradno ni potrdil sodelovanja.Več podrobnosti ni znanih, je pa filmski projekt v začetni fazi in ga ni podprl še noben od večjih studiev, navaja portal Deadline. Portal Spaceflight ugiba, da bo 57-letni zvezdnik filmov Top gun in Misija: Nemogoče v vesolje morda letel z novo Spacexovo kapsulo dragon. Do postaje bodo lahko zasebniki potovali tudi z Boeingovo kapsulo, Nasa je namreč lani odobrila, da avanturisti na postaji preživijo do trideset dni. Dovolj premožni lahko tja poletijo tudi z ruskimi sojuzi.