Slovenska znanost je kot slovenski šport. Dosežki so neverjetni

Univerza v Novi Gorici letos praz­nuje petindvajsetletnico ustanovitve. Zdaj obsega šest fakultet, akademijo umetnosti ter več raziskovalnih laboratorijev in centrov. V četrt stoletja je študij na njej končalo 244 doktorjev znanosti, 433 magistrov in 925 diplomantov. V razmeroma kratkem času je dosegla mednarodno prepoznavnost, saj so, kakor je v pogovoru poudaril rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, vseskozi gradili na kakovosti. Tudi v prihodnje bodo ponujali drugačno raz­iskovalno in mednarodno odprto univerzo, bo pa to zahtevalo nove pristope pri organiziranosti, k čemur jih je sicer, tako kot druge izobraževalne ustanove, ...