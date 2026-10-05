Slovenski astronomi znova na olimpijskem vrhu

Na 19. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (MOAA) je ekipa slovenskih mladih astronomov spet posegla po najvišjih mestih. Primož Markovič (Gimnazija Bežigrad) je prejel zlato medaljo in osvojil absolutno peto mesto.

Z zlato medaljo je bil za izkazano odlično znanje nagrajen tudi Niko Habinc (Gimnazije Bežigrad). Andraž Čadež (Gimnazija Bežigrad) in Blaž Gašperlin (Gimnazija Kranj) sta prejela srebrno medaljo, Maja Rihtaršič (Gimnazija Bežigrad) pa bronasto. Gre za enega imenitnejših ekipnih uspehov slovenske ekipe na mednarodni olimpijadi, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA Slovenije). Ekipo so spremljali mentorji Vid Kavčič, Urška Andrenšek in Žan Arsov.

Na letošnji olimpijadi, ki je med 25. septembrom in 5. oktobrom potekala v Hanoju v Vietnamu, se je pomerilo 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej. Na olimpijadi so se tekmovalci pomerili v teoretičnih nalogah, obdelavi astronomskih podatkov, svoje opazovalne veščine pa so izkazali na opazovalnem delu in v planetariju, so pojasnili v društvu.

Tekmovalnemu delu olimpijade je sledil še ekipni del, ki je v prvi vrsti namenjen druženju in spoznavanju med sovrstniki. Organizatorji so poskrbeli tudi za izlet v Tempelj književnosti in v lončarsko vas, kjer so se udeleženci preizkusili v izdelavi glinenih posodic.

Izbor slovenske ekipe je potekal pod okriljem DMFA Slovenije. Dijakinje in dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominkova priznanja. Najboljše uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalke in tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo tudi na Messierjevem maratonu. Izbrana ekipa se je v začetku septembra udeležila Srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike v Zagrebu.

Slovenska ekipa se je na pobudo Andreja Guština mednarodne astronomske olimpijade prvič udeležila leta 2013, torej je bila letošnja njena že štirinajsta. V tem času so naši dijakinje in dijaki dosegli izjemne uspehe: 12 zlatih, 17 srebrnih, 12 bronastih medalj in 17 pohval.