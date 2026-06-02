Slovenski in poljski raziskovalci odkrili novo vrsto kačjega pastirja

Raziskovalca Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) dr. Matjaž Bedjanič in dr. Kuang-Ping Yu z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov sta skupaj s kolegoma iz Poljske opisala novo endemično vrsto kačjega pastirja porečnika z Madagaskarja. Poimenovali so ga Paragomphus matroka.

Madagaskar je raj za biologe ter je znan po izjemni biodiverziteti in visoki stopnji endemizma. Tudi kačji pastirji, starodavna skupina nadvse zanimivih žuželk, ki jih poznamo po čudoviti obarvanosti in zavidljivih letalskih sposobnostih, delijo izjemnost madagaskarske narave, so sporočili z NIB. Na otoku je znanih več kot 180 vrst kačjih pastirjev in skoraj 80 odstotkov jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.

Novo vrsto so odkrili v okviru slovenske znanstvene odprave na Madagaskar za raziskave pajkov in kačjih pastirjev, ki so jo konec leta 2024 pod vodstvom prof. dr. Matjaža Kuntnerja organizirali raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Terenske raziskave so potekale v različnih delih Madagaskarja. »V jugovzhodnem delu otoka so raziskovalci v zavarovanem gozdnem območju Tsitongambarika odkrili nenavadno temno obarvan primerek porečnika, o katerem so že na terenu domnevali, da predstavlja zelo pomembno najdbo. Kasnejše taksonomske analize so potrdile, da gre za novo vrsto za znanost. Skoraj sočasno so poljski raziskovalci v zbirki pariškega naravoslovnega muzeja našli še en primerek in aktivno mednarodno sodelovanje je pokazalo, da gre za isto, dotlej neopisano vrsto kačjega pastirja, ki jo članek opisuje kot novo,« so opisali v sporočilu za javnost.

Terenske raziskave slovenskih znanstvenikov z NIB in ZRC SAZU so konec leta 2024 potekale tudi v zavarovanem območju Tsitongambarika na jugovzhodu Madagaskarja. Gre za eno izmed zadnjih še ohranjenih območij vlažnega tropskega gozda v regiji, ki ga krasi izjemno bogastvo endemičnih živalskih in rastlinskih vrst. FOTO: Matjaž Bedjanič

Njen vrstni pridevnik izhaja iz malgaške besede matroka, ki pomeni »temno obarvan« in se nanaša na njeno v splošnem temnejšo obarvanost v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu.

Poznavanje favne kačjih pastirjev na Madagaskarju je še vedno pomanjkljivo. Številnih endemičnih vrst raziskovalci niso evidentirali že več desetletij in obstaja bojazen, da so zaradi krčenja gozdov in uničenja njihovih habitatov nekatere že na robu izumrtja. Odkritje nove vrste poudarja nujnost nadaljnjih raziskav razširjenosti, ekologije in ogroženosti kačjih pastirjev ter pomen varovanja madagaskarskih mokrišč in deževnih gozdov.

Raziskovalci so članek o novi vrsti objavili v reviji Zootaxa.