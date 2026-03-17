Slovenski korak k zmogljivejšim baterijam

Raziskovalci na Kemijskem inštitutu so razvili nov elektrolit, ki omogoča delovanje magnezijevih akumulatorjev z višjo energijo. V laboratoriju za moderne baterijske sisteme so pokazali, da majhna količina fluoriranega dodatka v elektrolitu omogoča uporabo organskih katod višje napetosti v kombinaciji s kovinsko magnezijevo anodo. Magnezijevi akumulatorji so po njihovih navedbah zaradi visoke teoretične volumetrične energijske gostote, dostopnosti in nižje cene surovin privlačna alternativa litijevim akumulatorjem.

A praktični razvoj ostaja omejen zaradi pasivacije elektrod in pomanjkanja elektrolitov, ki so združljivi tako s katodnimi materiali kot z magnezijevo anodo, so še pojasnili. »Razviti dodatek deluje dvojno – izboljša oksidativno stabilnost elektrolita in aktivira magnezijevo anodo. Oksidativna stabilnost elektrolita omogoča uporabo katod z višjo energijo, kar je bilo potrjeno z uporabo polianilinske organske katode. Aktivacija magnezijeve anode izhaja iz spremenjenega pasivnega sloja na magneziju, kar se odraža v bolj učinkovitem praznjenju in polnjenju ter posledično izboljšani kapaciteti in daljši življenjski dobi,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Laboratorijska celica za raziskave akumulatorjev. FOTO: Kemijski inštitut

V raziskavi, kar se je izkazalo za ključno, so uporabili novo elektrokemijsko metodo operando impedančne spektroskopije, ki so jo razvili v laboratoriju za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu. »V nasprotju z obstoječimi pristopi metoda omogoča določitev izvora izgub med delovanjem akumulatorja in predstavlja novo orodje za napredek razvoja vseh elektrokemijskih tehnologij.«

Razviti sistem predstavlja pomemben korak naprej v razvoju akumulatorjev, so še sporočili z inštituta. »Uporaba organske katode in magnezijeve anode pomeni bolj zeleno in trajnostno alternativo brez uporabe kritičnih surovin. Zasnova akumulatorja je torej v koraku s težnjo EU po zanesljivem in neoviranem dostopu do surovin, ki so pomembne za naše gospodarstvo in v skladu s svetovnimi prizadevanji za zmanjšanje okoljskega odtisa proizvodnje akumulatorjev.«

Raziskavo so objavili v reviji Advanced Energy Materials (faktor vpliva 26.0), pri njej pa so sodelovali: Hafiz Ahmad Ishfaqa, Andrijana Marojević, Caroline Cruz Cardona, Gregor Kapun, Elena Tchernychova, Olivera Lužanin, Jan Bitenc, Miran Gaberšček, Robert Dominko in Sara Drvarič Talian.