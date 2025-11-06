  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Domenca, ki že od leta 1999 razvija digitalno infrastrukturo, je največji registrar domen in ponudnik gostovanja v Sloveniji. Skrbijo za več kot 1.800 strežnikov v petih državah. FOTO: Webtasy, d.o.o.
    Domenca, ki že od leta 1999 razvija digitalno infrastrukturo, je največji registrar domen in ponudnik gostovanja v Sloveniji. Skrbijo za več kot 1.800 strežnikov v petih državah. FOTO: Webtasy, d.o.o.
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 11:56
    7:48
    Oblak je postal standard v digitalnem svetu, a slovenska podjetja so pogosto razpeta med dragimi globalnimi rešitvami in ne dovolj zanesljivimi lokalnimi ponudniki. Odgovor prihaja iz Domence, ki letos praznuje 25 let, in podjetjem ponuja novo platformo Domenca cloud, ki združuje najboljše iz obeh svetov.

    Domenca že od leta 1999 razvija digitalno infrastrukturo in je danes največji registrar domen in ponudnik gostovanja v Sloveniji. Zaupa jim že več kot 32.000 uporabnikov različnih spletnih rešitev. Z več kot 1.800 upravljanimi strežniki v petih državah in podporo skupine DHH SpA, je Domenca postala sinonim za zanesljivost. V preteklem letu so vložili več kot 150.000 evrov v posodobitev infrastrukture, s čimer so zgradili enega najnaprednejših lokalnih oblakov.

    Ali veste, zakaj je Domenca cloud dobra izbira za vaše podjetje?

    Domenca cloud je slovenska alternativa globalnim oblačnim ponudnikom in omogoča hitro, pregledno in stroškovno transparentno postavitev in upravljanje virtualnih strežnikov. Obračunavanje poteka po urah, brez vezave in fiksnih stroškov, Domenca pa podari tudi 100 EUR dobroimetja za preizkus.

    Domenca cloud je nova generacija oblačnih storitev, zasnovana za hitro, pregledno in varno upravljanje virtualnih strežnikov (VM). Platforma je plod večletnega razvoja in izkušenj največjega slovenskega ponudnika spletnega gostovanja, ki z novo storitvijo nagovarja predvsem podjetja, ki cenijo zanesljivost, hitro odzivnost in skladnost z lokalno zakonodajo.

    Uporabniška izkušnja je v središču zasnove platforme. Prek enostavnega in preglednega uporabniškega vmesnika lahko uporabniki v nekaj klikih vzpostavijo VM-je, jih konfigurirajo po meri, nastavijo avtomatizirana opravila, kot so ponovni zagoni ali varnostni posnetki, določijo varnostna pravila in spremljajo porabo virov. Obračunavanje poteka po urah, brez fiksnih stroškov, kar pomeni popoln nadzor nad stroški. Plačujete le dejansko porabljene vire.

    Lokalna infrastruktura z globalnim razponom

    Čeprav številne podobne rešitve ponujajo globalni velikani, se Domenca cloud pomembno razlikuje. Ključna prednost je možnost izbire med slovenskim in hrvaškim podatkovnim centrom. Za slovenska podjetja to pomeni nižjo latenco, večjo varnost podatkov ter skladnost z evropsko in slovensko zakonodajo.

    Platforma je zasnovana na odprtokodni tehnologiji Apache CloudStack™, ki omogoča hitro skaliranje, visoko razpoložljivost in avtomatizacijo oblačne infrastrukture. To je pomembna prednost za IT-ekipe, ki želijo zmogljivost, prilagodljivost in zanesljivost brez potrebe po dodatnem znanju o kompleksnih arhitekturah.

    Napredna strojna oprema in varnost

    Za stabilno delovanje platforme skrbi napredna strojna infrastruktura. Oblak temelji na strežnikih Supermicro s procesorji AMD Epyc Genoa, ki delujejo pri frekvenci 3,25 GHz in zagotavljajo izjemno zmogljivost ob energetski učinkovitosti. Podatki so shranjeni na diskovnih poljih NetApp, ki slovijo po visoki zanesljivosti in hitrosti dostopa, kar omogoča hitro branje in pisanje podatkov tudi pri večjih obremenitvah.

    Celoten sistem je povezan preko 100 Gbps redundantnih omrežnih stikal, kar zagotavlja stabilno komunikacijo med komponentami, tudi v primeru posameznih izpadov. Domenca ima neposredno 10G redundantno povezavo z vozliščem SIX v Ljubljani, 10G povezavo v tujino in najeti vod do hrvaškega podatkovnega centra, namenjenega hrambi varnostnih kopij.

    Selitev obstoječe infrastrukture

    Prehod na novo platformo ni bil samo korak naprej v tehnološkem smislu, temveč tudi v pristopu do uporabniške izkušnje. V zadnjih mesecih so na novo infrastrukturo preselili vse obstoječe uporabnike in vzdrževane strežnike. Selitev je potekala brez večjih motenj, saj je bila opravljena v večernem času, z minimalnimi prekinitvami.

    Tako so tudi obstoječi uporabniki pridobili dostop do večje zmogljivosti in preglednejšega upravljanja. Ta poteza je tudi jasen signal, da Domenca svoje nove platforme ne ponuja zgolj kot možnost, temveč jo vidi kot dolgoročno hrbtenico svojih storitev.

    Zakaj izbrati lokalni oblak?

    Domenca cloud je odgovor na vse pogostejše vprašanje slovenskih podjetij: kako združiti sodobne tehnološke potrebe z zahtevami po lokalni hrambi podatkov, nižji latenci in stroškovni transparentnosti.

    Veliki globalni ponudniki pogosto zahtevajo zapletene pogodbe, obračunavanje pa je nepregledno. Poleg tega hramba podatkov v tujini povzroča dodatna pravna in varnostna vprašanja. Domenca cloud rešuje te izzive z lokalno infrastrukturo, poenostavljenim obračunavanjem in visoko prilagodljivostjo, brez kompromisov pri zmogljivosti.

    Pomembna tehnološka prelomnica za slovenska podjetja

    Nova platforma je rezultat skrbno zasnovane strategije. V letu 2023 so v Domenci iskali najbolj primerno tehnologijo za dolgoročno nadgradnjo obstoječe virtualizacijske rešitve. Po temeljitem testiranju je bil v drugi polovici leta 2024 izbran Apache CloudStack™, ki se je izkazal za najbolj zanesljivo in prilagodljivo rešitev.

    V letu 2025 so platformo najprej postavili v Zagrebu v sodelovanju s partnerskim podjetjem Plus Hosting Grupa, nato pa vzpostavili enako okolje še v Ljubljani. V samo letu dni je podjetje v infrastrukturo vložilo več kot 150.000 evrov. To potrjuje njihovo predanost stalnemu razvoju, vlaganju v zmogljivosti in zagotavljanju varne prihodnosti za svoje uporabnike.

    Domenca cloud je pomembna tehnološka prelomnica za slovenska podjetja. Je odgovor na sodobne potrebe po avtomatizaciji, prilagodljivosti in skladnosti z zakonodajo. S svojo lokalno infrastrukturo, preglednim sistemom upravljanja in brezkompromisno zmogljivostjo ponuja novo raven oblačnih storitev.

    Želite stabilen, varen in pregleden oblak po meri slovenskih podjetij?

    Preizkusite Domenca cloud na: https://www.domenca.com/cloud

    Vsak novi uporabnik prejme ob registraciji 100 EUR dobroimetja, ki ga lahko porabi za vzpostavitev virtualnih strežnikov (VM-jev) z izbranimi viri – procesorjem (CPU), pomnilnikom (RAM) in diskovnim prostorom. Tako lahko brez začetnega vložka preizkusite delovanje platforme in preverite, kako ustreza vašim potrebam. 

    Domenca je del mednarodne skupine DHH SpA, ki združuje 10 podjetij v 6 evropskih državah. Vsa podjetja so specializirana za storitve gostovanja v oblaku, računalništva v oblaku ali internetne povezljivosti.

    Naročnik oglasne vsebine je Webtasy, d.o.o.

    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    podatkidigitalizacijastrežnikipodatkovni strežnikDomencaDomenca Cloud
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Tujcem obljubijo dobro službo, nato pa jih pošljejo na fronto

    Rusija in Ukrajina sta se večkrat znašli pod drobnogledom zaradi poskusov nabiranja tujih državljanov v vojaške vrste.
    6. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Bilančna vsota NLB presegla 30 milijard evrov

    Čisti dobiček pet odstotkov manjši, delničarjem decembra še druga polovica obljubljenih dividend.
    Karel Lipnik 6. 11. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

    Navijači poljske Legie so bili v preteklosti odgovorni za več nasilnih incidentov, zato je klub v zadnjih letih od Uefe prejeli več kot 460 tisoč evrov kazni.
    6. 11. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede slovitega Ammanna

    Švicarski skakalni šampion bo v Lillehammerju začel lov na olimpijske igre 2026 v Italiji.
    Miha Šimnovec 6. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 6. 11. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

    Navijači poljske Legie so bili v preteklosti odgovorni za več nasilnih incidentov, zato je klub v zadnjih letih od Uefe prejeli več kot 460 tisoč evrov kazni.
    6. 11. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več

