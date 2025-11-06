Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

Oblak je postal standard v digitalnem svetu, a slovenska podjetja so pogosto razpeta med dragimi globalnimi rešitvami in ne dovolj zanesljivimi lokalnimi ponudniki. Odgovor prihaja iz Domence, ki letos praznuje 25 let, in podjetjem ponuja novo platformo Domenca cloud, ki združuje najboljše iz obeh svetov.

Domenca že od leta 1999 razvija digitalno infrastrukturo in je danes največji registrar domen in ponudnik gostovanja v Sloveniji. Zaupa jim že več kot 32.000 uporabnikov različnih spletnih rešitev. Z več kot 1.800 upravljanimi strežniki v petih državah in podporo skupine DHH SpA, je Domenca postala sinonim za zanesljivost. V preteklem letu so vložili več kot 150.000 evrov v posodobitev infrastrukture, s čimer so zgradili enega najnaprednejših lokalnih oblakov.

Ali veste, zakaj je Domenca cloud dobra izbira za vaše podjetje? Domenca cloud je slovenska alternativa globalnim oblačnim ponudnikom in omogoča hitro, pregledno in stroškovno transparentno postavitev in upravljanje virtualnih strežnikov. Obračunavanje poteka po urah, brez vezave in fiksnih stroškov, Domenca pa podari tudi 100 EUR dobroimetja za preizkus.

Domenca cloud je nova generacija oblačnih storitev, zasnovana za hitro, pregledno in varno upravljanje virtualnih strežnikov (VM). Platforma je plod večletnega razvoja in izkušenj največjega slovenskega ponudnika spletnega gostovanja, ki z novo storitvijo nagovarja predvsem podjetja, ki cenijo zanesljivost, hitro odzivnost in skladnost z lokalno zakonodajo.

Uporabniška izkušnja je v središču zasnove platforme. Prek enostavnega in preglednega uporabniškega vmesnika lahko uporabniki v nekaj klikih vzpostavijo VM-je, jih konfigurirajo po meri, nastavijo avtomatizirana opravila, kot so ponovni zagoni ali varnostni posnetki, določijo varnostna pravila in spremljajo porabo virov. Obračunavanje poteka po urah, brez fiksnih stroškov, kar pomeni popoln nadzor nad stroški. Plačujete le dejansko porabljene vire.

Lokalna infrastruktura z globalnim razponom

Čeprav številne podobne rešitve ponujajo globalni velikani, se Domenca cloud pomembno razlikuje. Ključna prednost je možnost izbire med slovenskim in hrvaškim podatkovnim centrom. Za slovenska podjetja to pomeni nižjo latenco, večjo varnost podatkov ter skladnost z evropsko in slovensko zakonodajo.

Platforma je zasnovana na odprtokodni tehnologiji Apache CloudStack™, ki omogoča hitro skaliranje, visoko razpoložljivost in avtomatizacijo oblačne infrastrukture. To je pomembna prednost za IT-ekipe, ki želijo zmogljivost, prilagodljivost in zanesljivost brez potrebe po dodatnem znanju o kompleksnih arhitekturah.

Napredna strojna oprema in varnost

Za stabilno delovanje platforme skrbi napredna strojna infrastruktura. Oblak temelji na strežnikih Supermicro s procesorji AMD Epyc Genoa, ki delujejo pri frekvenci 3,25 GHz in zagotavljajo izjemno zmogljivost ob energetski učinkovitosti. Podatki so shranjeni na diskovnih poljih NetApp, ki slovijo po visoki zanesljivosti in hitrosti dostopa, kar omogoča hitro branje in pisanje podatkov tudi pri večjih obremenitvah.

Celoten sistem je povezan preko 100 Gbps redundantnih omrežnih stikal, kar zagotavlja stabilno komunikacijo med komponentami, tudi v primeru posameznih izpadov. Domenca ima neposredno 10G redundantno povezavo z vozliščem SIX v Ljubljani, 10G povezavo v tujino in najeti vod do hrvaškega podatkovnega centra, namenjenega hrambi varnostnih kopij.

Selitev obstoječe infrastrukture

Prehod na novo platformo ni bil samo korak naprej v tehnološkem smislu, temveč tudi v pristopu do uporabniške izkušnje. V zadnjih mesecih so na novo infrastrukturo preselili vse obstoječe uporabnike in vzdrževane strežnike. Selitev je potekala brez večjih motenj, saj je bila opravljena v večernem času, z minimalnimi prekinitvami.

Tako so tudi obstoječi uporabniki pridobili dostop do večje zmogljivosti in preglednejšega upravljanja. Ta poteza je tudi jasen signal, da Domenca svoje nove platforme ne ponuja zgolj kot možnost, temveč jo vidi kot dolgoročno hrbtenico svojih storitev.

Zakaj izbrati lokalni oblak?

Domenca cloud je odgovor na vse pogostejše vprašanje slovenskih podjetij: kako združiti sodobne tehnološke potrebe z zahtevami po lokalni hrambi podatkov, nižji latenci in stroškovni transparentnosti.

Veliki globalni ponudniki pogosto zahtevajo zapletene pogodbe, obračunavanje pa je nepregledno. Poleg tega hramba podatkov v tujini povzroča dodatna pravna in varnostna vprašanja. Domenca cloud rešuje te izzive z lokalno infrastrukturo, poenostavljenim obračunavanjem in visoko prilagodljivostjo, brez kompromisov pri zmogljivosti.

Pomembna tehnološka prelomnica za slovenska podjetja

Nova platforma je rezultat skrbno zasnovane strategije. V letu 2023 so v Domenci iskali najbolj primerno tehnologijo za dolgoročno nadgradnjo obstoječe virtualizacijske rešitve. Po temeljitem testiranju je bil v drugi polovici leta 2024 izbran Apache CloudStack™, ki se je izkazal za najbolj zanesljivo in prilagodljivo rešitev.

V letu 2025 so platformo najprej postavili v Zagrebu v sodelovanju s partnerskim podjetjem Plus Hosting Grupa, nato pa vzpostavili enako okolje še v Ljubljani. V samo letu dni je podjetje v infrastrukturo vložilo več kot 150.000 evrov. To potrjuje njihovo predanost stalnemu razvoju, vlaganju v zmogljivosti in zagotavljanju varne prihodnosti za svoje uporabnike.

Domenca cloud je pomembna tehnološka prelomnica za slovenska podjetja. Je odgovor na sodobne potrebe po avtomatizaciji, prilagodljivosti in skladnosti z zakonodajo. S svojo lokalno infrastrukturo, preglednim sistemom upravljanja in brezkompromisno zmogljivostjo ponuja novo raven oblačnih storitev.

Želite stabilen, varen in pregleden oblak po meri slovenskih podjetij? Preizkusite Domenca cloud na: https://www.domenca.com/cloud Vsak novi uporabnik prejme ob registraciji 100 EUR dobroimetja, ki ga lahko porabi za vzpostavitev virtualnih strežnikov (VM-jev) z izbranimi viri – procesorjem (CPU), pomnilnikom (RAM) in diskovnim prostorom. Tako lahko brez začetnega vložka preizkusite delovanje platforme in preverite, kako ustreza vašim potrebam.

Domenca je del mednarodne skupine DHH SpA, ki združuje 10 podjetij v 6 evropskih državah. Vsa podjetja so specializirana za storitve gostovanja v oblaku, računalništva v oblaku ali internetne povezljivosti.

Naročnik oglasne vsebine je Webtasy, d.o.o.