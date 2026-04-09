    Slovenski raziskovalci sodelovali pri odkritju genov za bolezen ALS

    ALS oziroma bolezen motoričnega nevrona je hitro napredujoča nevrodegenerativna bolezen.
    Študija temelji na doslej največji analizi eksoma pri ALS. FOTO: Shutterstock
    Študija temelji na doslej največji analizi eksoma pri ALS. FOTO: Shutterstock
    S. S.
    9. 4. 2026 | 14:40
    9. 4. 2026 | 15:01
    3:25
    Raziskovalci mednarodnega konzorcija Project MinE so v obsežni genetski raziskavi amiotrofične lateralne skleroze (ALS) odkrili nove gene in redke genetske različice, ki pomembno prispevajo k tveganju za razvoj bolezni. Študija, ki temelji na doslej največji analizi eksoma pri ALS, prinaša nova spoznanja o genetski zgradbi bolezni in odpira dodatne možnosti za razvoj usmerjenih raziskav ter prihodnjih terapevtskih pristopov, so sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS). 

    ALS oziroma bolezen motoričnega nevrona je hitro napredujoča nevrodegenerativna bolezen, pri kateri postopoma propadajo živčne celice, odgovorne za gibanje. Vzroki za bolezen še vedno niso v celoti pojasnjeni, zato je razumevanje genetskega ozadja ključno za razvoj natančnejše diagnostike in učinkovitejšega zdravljenja. 

    V najnovejši raziskavi so znanstveniki analizirali eksomske podatke, torej tisti del dednega zapisa, ki vsebuje navodila za izdelavo beljakovin in kjer se pogosto skrivajo genetske spremembe, povezane z boleznimi. Preučili so 13.138 bolnikov z ALS in 69.775 zdravih oseb, rezultate pa dodatno preverili še v neodvisni skupini 4781 bolnikov in 130.928 zdravih oseb, so opisali na IJS.

    S tem so izvedli največjo tovrstno analizo doslej. Raziskava je pokazala, da imajo pri ALS pomembno vlogo redke genetske različice z nizko do zmerno penetranco, torej takšne, ki same po sebi še ne pomenijo nujno razvoja bolezni, vendar pomembno povečujejo tveganje zanjo.

    Med glavnimi izsledki študije je potrditev povezave z novimi geni, med katerimi izstopa YKT6, dodatno podporo pa so raziskovalci našli tudi za gene HTR3C, GBGT1 in KNTC1. Študija je obenem neodvisno potrdila pomen nekaterih prej manj trdno podprtih genov, med njimi ARPP21, DNAJC7 in CFAP410. Posebej zanimiva je ugotovitev, da so pri genu ARPP21 našli različice z zelo velikim učinkom, primerljivim z nekaterimi že znanimi visoko penetrantnimi mutacijami pri ALS.

    Rezultati dodatno kažejo, da je mogoče genetski dejavnik bolezni prepoznati pri več kot 20 odstotkih bolnikov ter da se tveganje za ALS povečuje tudi ob hkratni prisotnosti več redkih genetskih različic, so opisali pri IJS. Po oceni avtorjev raziskava potrjuje, da pri ALS velik del dednega tveganja pojasnjujejo prav redke različice, ki jih z običajnimi asociacijskimi raziskavami pogosto težje zaznamo.

    V raziskavi so sodelovali tudi slovenski raziskovalci, in sicer prof. dr. Boris Rogelj z IJS in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Blaž Koritnik z UKC Ljubljana.

    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
    Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

    Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Športna sponzorstva

    Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

    Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sekcijsko merjenje hitrosti

    Podjetju za sekcijsko merjenje hitrosti kazen, ker se premika prepočasi

    Intermatic na avtocestnih odsekih ni uspel do roka vzpostaviti sistema sekcijskega merjenja hitrosti.
    9. 4. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Veliki protest v Zagrebu: povprečna plača mora biti 2200 evrov

    Iz vrst sindikatov je slišati, da je v zadnjih petih letih inflacija narasla za 28 odstotkov, cene hrane za 47, stanovanjski stroški pa za 60 odstotkov.
    9. 4. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Drzna tatvina

    Petdesetletnika z motilcem signala kradla iz avtomobilov

    Uporabila sta motilec signala za daljinsko zaklepanje, zaradi česar se vozilo ni zaklenilo, nato pa iz njega odtujila nekaj sto evrov. Kaj svetuje policija?
    Delo 9. 4. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

    Nogometaši DR Konga bogato nagrajeni za izjemen podvig, s katerim so po 52 letih končali sušo brez mundiala.
    Blaž Potočnik 9. 4. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Pripravljeni so se pogovarjati, ampak tudi iti na ceste

    Sindikati: Deklaracija s konkretnimi zahtevami do naslednje vlade – Pričakujejo, da bo borba trša, kot je bila v preteklem mandatu
    Barbara Hočevar 9. 4. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Drzna tatvina

    Petdesetletnika z motilcem signala kradla iz avtomobilov

    Uporabila sta motilec signala za daljinsko zaklepanje, zaradi česar se vozilo ni zaklenilo, nato pa iz njega odtujila nekaj sto evrov. Kaj svetuje policija?
    Delo 9. 4. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

    Nogometaši DR Konga bogato nagrajeni za izjemen podvig, s katerim so po 52 letih končali sušo brez mundiala.
    Blaž Potočnik 9. 4. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Pripravljeni so se pogovarjati, ampak tudi iti na ceste

    Sindikati: Deklaracija s konkretnimi zahtevami do naslednje vlade – Pričakujejo, da bo borba trša, kot je bila v preteklem mandatu
    Barbara Hočevar 9. 4. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več

