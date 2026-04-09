Slovenski raziskovalci sodelovali pri odkritju genov za bolezen ALS

Raziskovalci mednarodnega konzorcija Project MinE so v obsežni genetski raziskavi amiotrofične lateralne skleroze (ALS) odkrili nove gene in redke genetske različice, ki pomembno prispevajo k tveganju za razvoj bolezni. Študija, ki temelji na doslej največji analizi eksoma pri ALS, prinaša nova spoznanja o genetski zgradbi bolezni in odpira dodatne možnosti za razvoj usmerjenih raziskav ter prihodnjih terapevtskih pristopov, so sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS).

ALS oziroma bolezen motoričnega nevrona je hitro napredujoča nevrodegenerativna bolezen, pri kateri postopoma propadajo živčne celice, odgovorne za gibanje. Vzroki za bolezen še vedno niso v celoti pojasnjeni, zato je razumevanje genetskega ozadja ključno za razvoj natančnejše diagnostike in učinkovitejšega zdravljenja.

V najnovejši raziskavi so znanstveniki analizirali eksomske podatke, torej tisti del dednega zapisa, ki vsebuje navodila za izdelavo beljakovin in kjer se pogosto skrivajo genetske spremembe, povezane z boleznimi. Preučili so 13.138 bolnikov z ALS in 69.775 zdravih oseb, rezultate pa dodatno preverili še v neodvisni skupini 4781 bolnikov in 130.928 zdravih oseb, so opisali na IJS.

S tem so izvedli največjo tovrstno analizo doslej. Raziskava je pokazala, da imajo pri ALS pomembno vlogo redke genetske različice z nizko do zmerno penetranco, torej takšne, ki same po sebi še ne pomenijo nujno razvoja bolezni, vendar pomembno povečujejo tveganje zanjo.

Med glavnimi izsledki študije je potrditev povezave z novimi geni, med katerimi izstopa YKT6, dodatno podporo pa so raziskovalci našli tudi za gene HTR3C, GBGT1 in KNTC1. Študija je obenem neodvisno potrdila pomen nekaterih prej manj trdno podprtih genov, med njimi ARPP21, DNAJC7 in CFAP410. Posebej zanimiva je ugotovitev, da so pri genu ARPP21 našli različice z zelo velikim učinkom, primerljivim z nekaterimi že znanimi visoko penetrantnimi mutacijami pri ALS.

Rezultati dodatno kažejo, da je mogoče genetski dejavnik bolezni prepoznati pri več kot 20 odstotkih bolnikov ter da se tveganje za ALS povečuje tudi ob hkratni prisotnosti več redkih genetskih različic, so opisali pri IJS. Po oceni avtorjev raziskava potrjuje, da pri ALS velik del dednega tveganja pojasnjujejo prav redke različice, ki jih z običajnimi asociacijskimi raziskavami pogosto težje zaznamo.

V raziskavi so sodelovali tudi slovenski raziskovalci, in sicer prof. dr. Boris Rogelj z IJS in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Blaž Koritnik z UKC Ljubljana.