Slovenski raziskovalci v sodelovanju z nobelovcem razvijajo kvantne računalnike

Eno glavnih vprašanj v fiziki je, kakšna je največja velikost sistema, v katerem se lahko pokažejo kvantnomehanični učinki. Letošnji Nobelovi nagrajenci za fiziko John Clarke, Michel H. Devoret in John M. Martinis so s svojimi eksperimenti premaknili to mejo in hkrati položili temelje sodobnega kvantnega računalništva. Pri njegovem razvoju sodelujejo tudi raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan.

»Meja med majhnim in velikim je zagonetna. Klasični svet dobro razumemo, saj naše intuitivne izkušnje izhajajo iz njega. Kvantna mehanika pa opisuje mikroskopski svet, svet elektronov in podobnih delcev. Ko naletimo na superprevodnost, nastopi težava, saj gre za makroskopske pojave, kjer se elektroni med seboj sparijo,« pojasnjuje prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan in redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko Univerze v Ljubljani.

Kriostatni sistem za hlajenje kvantnih računalniških čipov v Googlovem laboratoriju za kvantno umetno inteligenco v Santa Barbari v Kaliforniji Foto Google/Reuters

Procesi, kot so kvantno tuneliranje, superpozicija in kvantna prepletenost, omogočajo delcem, da vplivajo drug na drugega na načine, ki so težko dojemljivi, a omogočajo razvoj modernih elektronskih tehnologij. Tuneliranje je že dolgo znan pojav v kvantni mehaniki, obstaja namreč določena verjetnost, da kvantni delec preide skozi oviro, kar bi bilo v resničnem svetu nemogoče. Povedano drugače: mi se ne moremo tunelirati skozi zid, lahko se vanj le zaletimo, če v zidu ni skopanega predora, medtem ko se kvantni delec lahko preprosto pojavi na drugi strani zidu, kot da bi spolzel skozi predor, četudi predora tam ni. Letošnji Nobelovi nagrajenci pa so pokazali, da lahko tunelira tudi večdelčni sistem iz superprevodnih komponent, ki na prvi pogled zaradi velikosti tega ne bi smel, torej, ne bi se smel obnašati kvantno.

V letih 1984 in 1985 so John Clarke, Michel H. Devoret in John M. Martinis izvedli serijo poskusov z elektronskim vezjem, sestavljenim iz superprevodnikov. Ko se določene kovine ohladijo do temperature blizu absolutne ničle, postanejo superprevodniki; vezje, zgrajeno iz njih, pa bo prenašalo tok brez upora. Takšen tok nastane, ko se elektroni združijo v ohlapno povezane pare (tako imenovane Cooperjeve pare), ki se obnašajo drugače. Opišemo jih lahko kot enoten kvantni sistem, ki nenadoma nima več upornosti. V Clarkovem laboratoriju na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju, kjer je Devoret delal kot podiplomski raziskovalec, Martinis pa kot dodiplomski študent, je trojica dokazala obstoj tega stanja. Prav tako so dokazali, da se obnaša kvantno mehansko.

Michel Devoret, rojen leta 1953 v Parizu, je bil med drugim dolga leta profesor na univerzi Yale. Foto Dan Renzetti/Yale/Reuters

Trojica je tako dokazala izjemen koncept: pred njihovimi eksperimenti so bili prepričani, da so kvantnomehanski pojavi omejeni na atome in subatomske delce, izkazalo pa se je, da zakone kvantne mehanike, ki so jo utemeljili pred sto leti, lahko pokažejo in nadzorujejo tudi v nekoliko večjem električnem vezju. Ustvarili so superprevodni električni tokokrog (brez električnega upora) s posebno lastnostjo, znano kot Josephsonov stik.

»Superprevodno stanje sparjenih elektronov je zaščiteno, da jih ne moremo poljubno vzbujati. Med dva superprevodnika postavimo oviro. Predstavljajte si dva koščka kovine, na katerih je plast rje – to je ovira. Zaradi superprevodnosti se koščka zaznata in skupek delcev zaradi pojava tuneliranja preide to oviro,« pojasnjuje prof. Mihailović. Dodaja, da je za odkritje tega pojava Nobelovo nagrado prejel Brian Josephson. Josephsonov stik je izdelan tako, da se tanek sloj nesuperprevodnega materiala vključi med dva sloja superprevodnega materiala. Josephsonov efekt pa je pojav, ki nastane, ko sta dva superprevodnika (in ovira med njima) postavljena v bližino. Ta britanski teoretični fizik je leta 1962 napovedal teoretične izračune, da gredo pari superprevodnih elektronov lahko skozi nesuperprevodno pregrado. Napovedal je tudi natančno obliko odnosa med tokom in napetostjo za stik. Eksperimentalno delo je kasneje dokazalo, da je imel prav, zato je leta 1973 skupaj z Leom Esakijem in Ivarjem Giaeverjem prejel Nobelovo nagrado za fiziko. Prelomne napovedi je Josephson dognal pri 22 letih, ko je bil doktorski študent na Cambridgeu.

»Letošnji nagrajenci so naredili korak naprej: sestavili so naprave na osnovi superprevodnikov, pri čemer je ta naprava v celoti kvantni sistem. Te naprave so sicer v merilu nanometrov, kar je zelo majhno, vendar ne mikroskopsko majhno. Lastnosti teh naprav so take, da lahko prehode med njimi opišemo s principom kvantne mehanike,« razlaga slovenski raziskovalec. »In to je bil velik preskok.« Ti zgodnji poskusi so odprli pot razvoju superprevodnih kvantnih vezij, ki danes omogočajo delovanje kvantnih računalnikov z več sto kubiti. Ti že omogočajo izračune, ki jih klasični računalniki ne bi mogli izvesti, denimo na področju kemije in fizike materialov.

S tem smo se začeli ukvarjati pred dvema letoma, ko je Devoret obiskal IJS. Razpravljali smo, kako bi lahko naredili nekaj novega, drugačnega. Dragan Mihailović

Google in superprevodni kvantni računalniki

Dva od dobitnikov sta sodelovala oziroma še danes sodelujeta z ameriškim tehnološkim velikanom Googlom. Devoret trenutno tam dela kot glavni znanstvenik za kvantno strojno opremo v ekipi Quantum AI, Martinis pa je nekdanji vodja za strojno opremo pri Quantumu AI. Kot so sporočili iz podjetja, je delo nobelovcev temelj sedanjega dela v superprevodnem kvantnem računalništvu. »Josephsonov stik je osnova za današnje superprevodne kvantne bite ali kubite, vključno s tistimi, ki jih izdelujemo v Quantumu AI. Delo Michela Devoreta in Johna Martinisa je omogočilo naš dosedanji napredek, vključno z revolucionarnim kvantnim čipom willow, ki smo ga predstavili lani, in našim mejnikom iz leta 2019, ko smo dokazali, da kvantni računalnik lahko opravi primerjalni izračun, ki na klasičnem računalniku ni mogoč.«

Dragan Mihailović je lani pridobil tudi prestižni projekt ERC s področja kvantne fizike. V projektu HIMMS raziskuje skrita metastabilna stanja v kvantnih materialih. Foto Jože Suhadolnik

Z Googlom in Devoretom sodeluje tudi skupina Dragana Mihailovića. Skupina na IJS raziskuje poti za zmanjšanje dekoherence ter izboljšanje kakovosti kvantnih naprav. V kvantnem računalništvu je najpogostejša naprava transmon (kar je okrajšava za transmission line shunted plasma oscillation qubit), zvrst superprevodnega nabojnega kubita, zasnovanega za zmanjšano občutljivost na električni šum. Transmon so razvili raziskovalci na Univerzi Yale in Univerzi v Sherbrooku leta 2007, v ekipi je bil tudi Michel Devoret.

Transmoni so nekakšni superprevodni tranzistorji. V nasprotju z navadnimi tranzistorji, ki delujejo analogno in preklapljajo med 0 in 1, je transmon kvantni in ima poleg amplitude tudi fazo.

»Transmoni so nekakšni superprevodni tranzistorji. V nasprotju z navadnimi tranzistorji, ki delujejo analogno in preklapljajo med 0 in 1, je transmon kvantni in ima poleg amplitude tudi fazo. Pomislite na valovanje na jezeru: če se dve valovanji srečata na istem mestu, se zgodi interferenca in nastane nov vzorec. Pri tem valovanju je zato pomembno, kdaj se določen val začne – ta določi fazo in kakšen bo interferenčni vzorec,« slikovito pojasnjuje Mihailović, ki podrobneje o delu z Googlom zaradi poslovnih skrivnosti sicer ne more govoriti.

Googlov kvantni čip willow lahko eksponentno zmanjša napake, ko povečamo število kubitov, pravijo pri Googlu. To rešuje ključni izziv, s katerim se ukvarjajo že desetletje. Po navedbah Googla je čip v manj kot petih minutah opravil standardni primerjalni izračun, za katerega bi eden od najhitrejših današnjih superračunalnikov potreboval 1025 let – to je število, ki močno presega starost vesolja. Foto Google/AFP

Dodaja, da transmone razvijajo v podjetjih, kot sta IBM in Google, in tudi drugih, glavni izziv pa je, kako doseči dovolj dolgo ohranjanje faze, da je dovolj časa za izračune. »Če nekdo čofota v jezeru, ustvarja valove, na drugi strani jezera bi opazovalec te valove skušal zaznati. A voda se sčasoma umiri, še posebej če so vmes prepreke. Mi pa si v kvantnem svetu želimo, da bi se ti valovi ohranili, in z njimi bi računali. Seveda je v resnici v kvantnih napravah vse skupaj malo bolj zapleteno, a tudi kvantno prepleteno.«

»S tem smo se začeli ukvarjati pred dvema letoma, ko je Devoret obiskal IJS. Razpravljali smo, kako bi lahko naredili nekaj novega, drugačnega.« Razvoj kvantnih računalnikov trenutno napreduje precej hitro, dodaja Mihailović. »Te naprave, ki so jih razvili nobelovci, so temelj kvantnih procesorjev in računalnikov. In s tem zajemajo bistvo, ki ga je ob ustanovitvi nagrad zahteval Alfred Nobel, namreč, da naj se podelijo tistim, ki so s svojim delom prinesli največjo korist človeštvu,« še poudarja sogovornik.

Kvantni računalniki namreč obetajo neslutene možnosti, lahko bi posredno ali neposredno spremenili naše življenje. Toda razvoj je zahteven in traja – že leta. Danes govorimo o računalnikih z redom 100 kubitov in s poskusi želijo dokazati, da bi z njimi lahko izvajali računske postopke in reševali probleme, ki jih s klasičnimi računalniki ne moremo.

Peterica za Google Z Googlom je povezanih kar pet raziskovalcev, Nobelovih nagrajencev v zadnjih dveh letih. Lani sta namreč nagrado za kemijo prejela direktor podjetja Google Deepmind Demis Hassabis in tamkajšnji raziskovalec John Jumper za razvoj programa alphafold, ki temelji na UI, za napovedovanje strukture proteinov, nagrada za fiziko pa je pripadla Geoffreyju Hintonu. Ta je znan kot boter UI, saj je eden od pionirjev v razvoju umetnih nevronskih mrež. Pri Googlu je bil zaposlen od leta 2013 do 2023, nato je podjetje zapustil, da bi lahko »svobodno spregovoril o tveganjih umetne inteligence«.

Poleg skupine prof. Mihailovića se na IJS in FMF še več drugih raziskovalcev ukvarja z razvojem kvantnih naprav. Skupina prof. dr. Roka Žitka na IJS med drugim raziskuje hibridna superprevodna vezja in razvija novo vrsto kubitov – Andreeve spinske kubite, ki bi lahko v prihodnosti postali konkurenčna alternativa transmonom.